Η εθνική ελπίδων μια ανάσα από το euro u21: ισοπαλία με την ισλανδία και δηλώσεις ταουσιάνη

Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την ιστορική επιστροφή της στην τελική φάση του EURO U21, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέσπασε μια υπερπολύτιμη ισοπαλία 1-1 από την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, στην πρώτη αναμέτρηση των playoffs του Euro K21 2027. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιάννης Ταουσιάνης, σχολίασε το αποτέλεσμα, εκφράζοντας την περηφάνια του για την ομάδα του.

Η κρίσιμη ισοπαλία στο Ρέικιαβικ

Η πρώτη αναμέτρηση των μπαράζ απέναντι στην Ισλανδία διεξήχθη στο Ρέικιαβικ, με την Εθνική Ελπίδων να επιδεικνύει τεράστια ψυχικά αποθέματα. Το ισόπαλο αποτέλεσμα με σκορ 1-1 προσφέρει στην ελληνική ομάδα ένα ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Η δεύτερη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, στις 19:00, όπου θα κριθεί η πρόκριση στην τελική φάση.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από την ανάγκη για μονομαχίες και διεκδίκηση δεύτερων μπαλών, απέναντι σε έναν αντίπαλο που ο Γιάννης Ταουσιάνης χαρακτήρισε «πολύ καλό». Η ομάδα κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι ήταν «λίγο έξω από τα χαρακτηριστικά μας», όπως δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Ταουσιάνη μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, έκανε δηλώσεις, δίνοντας έμφαση στην αγωνιστικότητα και το πάθος που επέδειξαν οι διεθνείς παίκτες του. Ο κ. Ταουσιάνης τόνισε πως η ομάδα κατάφερε να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα απαιτητικές καιρικές συνθήκες που συνάντησε στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Ταουσιάνης ανέφερε: «Ήταν λίγο έξω από τα χαρακτηριστικά μας το παιχνίδι, ωστόσο επιβάλλεται να δώσεις παρών και συνέπεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το πάθος και την αποτελεσματικότητα που δείξαμε σε ένα παιχνίδι που απαιτούσε μονομαχίες και δεύτερες μπάλες, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Έχω να κρατήσω πέρα από τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και το αγωνιστικό πλάνο, ότι μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες».

Αντιμετωπίζοντας τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες

Οι καιρικές συνθήκες στο Ρέικιαβικ αποτέλεσαν έναν σημαντικό παράγοντα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Γιάννης Ταουσιάνης αναφέρθηκε ειδικά σε αυτό το ζήτημα, υπογραμμίζοντας την προσαρμοστικότητα της ομάδας του. «Όταν αγωνίζεσαι σε τέτοιο γήπεδο πρέπει να αποφύγεις τα λάθη και να κάνεις πιο ασφαλείς επιθέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την ανάγκη για προσοχή και αποτελεσματικότητα υπό αυτές τις συνθήκες.

Η ικανότητα των Ελλήνων διεθνών να ανταπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν σύνηθες για αυτούς, αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που κράτησε ο προπονητής. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με το πάθος και την αποτελεσματικότητα, συνέβαλε στην επίτευξη του θετικού αποτελέσματος της ισοπαλίας.

Η ψυχολογία της ομάδας και η συνέχεια

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο απογοήτευσης για τη μη απευθείας πρόκριση. Ο Γιάννης Ταουσιάνης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπήρχε απογοήτευση, υπήρχε στιγμιαία πικρία αλλά ξεπεράστηκε άμεσα». Η ομάδα επικεντρώθηκε αμέσως στον αγώνα των playoffs, καθώς, όπως τόνισε ο ίδιος, «αν μείνεις πίσω δεν κερδίζεις τίποτα».

Αυτή η άμεση μετάβαση από την αρχική πικρία στην πλήρη συγκέντρωση για τον επόμενο στόχο υπογραμμίζει την επαγγελματική προσέγγιση και την ψυχική δύναμη των νεαρών παικτών. Η προσοχή είναι πλέον στραμμένη στην επερχόμενη ρεβάνς, όπου η Εθνική Ελπίδων θα διεκδικήσει την πολυπόθητη πρόκριση.

Σε απόσταση αναπνοής από την ιστορική πρόκριση

Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται πλέον σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή θέση για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21. Η τελευταία φορά που η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτή τη διοργάνωση ήταν πριν από 25 χρόνια, καθιστώντας την τρέχουσα προσπάθεια ιστορικής σημασίας. Το αποτέλεσμα του 1-1 στο Ρέικιαβικ έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πανηγυρίσει η ελληνική ομάδα την επιστροφή της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε επίπεδο ελπίδων.

Με την υποστήριξη του κόσμου και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν στον πρώτο αγώνα, οι διεθνείς του Γιάννη Ταουσιάνη είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στη ρεβάνς της Δευτέρας, με στόχο να ολοκληρώσουν την προσπάθεια και να γράψουν ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko