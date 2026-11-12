Η επιστροφή του Δημήτρη κοροπούλη στην τεχνική ηγεσία του πανιωνίου

Ο Δημήτρης Κοροπούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην «οικογένεια» του συλλόγου της Νέας Σμύρνης. Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας με τον 47χρονο τεχνικό, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Χουάν Φεράντο στον πάγκο της πρώτης ομάδας. Η επιλογή του Κοροπούλη αποτελεί μια έκπληξη, καθώς προηγήθηκαν διαπραγματεύσεις με άλλα ονόματα.

Η ανακοίνωση και η επιλογή του «Ιστορικού»

Η ΠΑΕ Πανιώνιος προχώρησε στην ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Κοροπούλη, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Ο «Ιστορικός» κατέληξε στον 47χρονο προπονητή για τη θέση του επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου, μετά την αποχώρηση του Χουάν Φεράντο. Η απόφαση αυτή έρχεται ως «λευκός καπνός» από τη Νέα Σμύρνη, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή για την ομάδα.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Πανιώνιος καλωσορίζει ξανά τον Δημήτρη Κοροπούλη στην οικογένεια του συλλόγου και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του. Η επιστροφή του κρίνεται σημαντική, δεδομένης της προηγούμενης θητείας του στον σύλλογο, τόσο σε επίπεδο ακαδημιών όσο και στην πρώτη ομάδα.

Το προπονητικό παρελθόν του Δημήτρη Κοροπούλη

Ο Δημήτρης Κοροπούλης δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για τον Πανιώνιο. Ο 47χρονος κόουτς έχει υπηρετήσει το κλαμπ επί σειρά ετών στο παρελθόν, προσφέροντας τις υπηρεσίες του τόσο στην Ακαδημία του συλλόγου όσο και σε ανδρικό επίπεδο. Μάλιστα, είχε αναλάβει τους Κυανέρυθρους στην πρώτη τους σεζόν στη Γ' Εθνική κατηγορία, αποκτώντας έτσι εμπειρία από τις ιδιαιτερότητες της ομάδας και του περιβάλλοντος.

Πριν την τωρινή του επιστροφή στον Πανιώνιο, ο Δημήτρης Κοροπούλης είχε μια σημαντική πορεία στον Παναθηναϊκό. Από το 2022 έως το περασμένο καλοκαίρι, εργάστηκε στους «πράσινους», αρχικά ως βοηθός του Σωτήρη Αντωνίου στη Β' ομάδα του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια, την προηγούμενη διετία, ανέλαβε καθήκοντα προπονητή στην Κ19 του συλλόγου, αναδεικνύοντας το ταλέντο του στην ανάπτυξη νέων ποδοσφαιριστών. Τον Σεπτέμβριο του 2025, μάλιστα, ανέλαβε και την τεχνική καθοδήγηση της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού ως υπηρεσιακός προπονητής, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που υπήρχε στις ικανότητές του.

Ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις πριν την τελική επιλογή

Η επιλογή του Δημήτρη Κοροπούλη για την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου ήρθε μετά από μια περίοδο αναζήτησης και διαπραγματεύσεων με άλλους υποψήφιους προπονητές. Ο «Ιστορικός» είχε φτάσει κοντά σε συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη, ωστόσο ο τελευταίος αποφάσισε να μην αποδεχτεί την πρόταση που του είχε γίνει από την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε συνέχιση της αναζήτησης για τον διάδοχο του Χουάν Φεράντο.

Παράλληλα, ανάλογη κατάληξη είχαν και οι διαπραγματεύσεις του Πανιωνίου με τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Οι συζητήσεις δεν ευοδώθηκαν, με αποτέλεσμα ο σύλλογος να στραφεί σε άλλες λύσεις. Τελικά, η διοίκηση του Πανιωνίου κατέληξε στην απόφαση να εμπιστευτεί τον Δημήτρη Κοροπούλη, ένα πρόσωπο με το οποίο ο σύλλογος έχει μακρά ιστορία συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta