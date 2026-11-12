Ο Δημήτρης Κοροπούλης νέος προπονητής στον Πανιώνιο

Η διοίκηση του Πανιωνίου εμπιστεύτηκε την τεχνική ηγεσία της ομάδας στον Δημήτρη Κοροπούλη, ο οποίος επιστρέφει στον σύλλογο της Νέας Σμύρνης. Ο 47χρονος τεχνικός αναλαμβάνει καθήκοντα από την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, διαδεχόμενος τον Χουάν Φεράντο, ο οποίος είχε αποτελέσει παρελθόν εδώ και αρκετές ημέρες. Η ΠΑΕ Πανιώνιος προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας, καλωσορίζοντας τον Κοροπούλη πίσω στην οικογένεια του συλλόγου και ευχόμενη καλή επιτυχία στο έργο του.

Ο Δημήτρης Κοροπούλης επιστρέφει στον Ιστορικό

Ο Δημήτρης Κοροπούλης αναλαμβάνει ξανά το τιμόνι του Πανιωνίου, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την επιστροφή ενός παλιού γνώριμου στην ομάδα. Η διοίκηση των «κυανέρυθρων» επέλεξε τον Κοροπούλη για την τεχνική ηγεσία, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο που έχει βαθιά γνώση του συλλόγου και της φιλοσοφίας του.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την αποχώρηση του Χουάν Φεράντο, ο οποίος είχε αποτελέσει παρελθόν εδώ και αρκετές ημέρες, και έπειτα από επαφές με υποψήφιους διαδόχους που δεν απέδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι, ο Πανιώνιος εμπιστεύτηκε την τεχνική καθοδήγηση σε έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ιστορικό.

Μακρά θητεία στις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα

Ο Δημήτρης Κοροπούλης έχει μακρά και ουσιαστική θητεία στον Πανιώνιο. Έχει υπηρετήσει τον σύλλογο για πολλά χρόνια, προσφέροντας τις υπηρεσίες του τόσο στα τμήματα υποδομής όσο και στην πρώτη ομάδα. Η εμπειρία του αυτή θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για την τρέχουσα περίοδο.

Επιπλέον, ο 47χρονος τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο του Πανιωνίου κατά την πρώτη χρονιά που ο Ιστορικός αγωνίστηκε στη Γ' Εθνική κατηγορία. Αυτή η προηγούμενη εμπειρία του σε δύσκολες συνθήκες και σε διαφορετικά επίπεδα του συλλόγου, τον καθιστά ιδανική επιλογή για την τρέχουσα πρόκληση.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος

Η ΠΑΕ Πανιώνιος προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Κοροπούλη. «Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Κοροπούλη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου.

Η ανακοίνωση τονίζει την προηγούμενη σχέση του προπονητή με τον σύλλογο: «Ο 47χρονος τεχνικός επιστρέφει στον Πανιώνιο, έχοντας υπηρετήσει τον Σύλλογο στο παρελθόν τόσο ως προπονητής της πρώτης ομάδας όσο και των τμημάτων υποδομής». Με την ανακοίνωση αυτή, η ομάδα της Νέας Σμύρνης καλωσορίζει εκ νέου τον προπονητή, εκφράζοντας του τις καλύτερες ευχές για το έργο που αναλαμβάνει.

Προηγούμενη εμπειρία στον Παναθηναϊκό

Πριν την επιστροφή του στον Πανιώνιο, ο Δημήτρης Κοροπούλης είχε μια αξιοσημείωτη πορεία και σε άλλες ομάδες. Μετά την προηγούμενη αποχώρησή του από τον Ιστορικό, ο Κοροπούλης εργάστηκε στον Παναθηναϊκό, εμπλουτίζοντας την προπονητική του εμπειρία σε ένα μεγάλο σύλλογο.

Συγκεκριμένα, στον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Κοροπούλης ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή στη δεύτερη ομάδα. Στη συνέχεια, ανέλαβε την ευθύνη ως πρώτος προπονητής της ομάδας Κ19 του «τριφυλλιού», όπου εργάστηκε για την ανάπτυξη νεαρών ταλέντων.

Η θητεία του στον Παναθηναϊκό περιλαμβάνει επίσης την ανάληψη της τεχνικής καθοδήγησης της πρώτης ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής. Αυτό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ο Κοροπούλης βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου, αντιμετωπίζοντας την Athens Kallithea.

Με πληροφορίες από: Athletiko