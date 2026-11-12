Ο Άρης έριξε το βάρος στην άμυνα πριν από την τετραήμερη άδεια

Ο Άρης ολοκλήρωσε ένα πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Οι τελευταίες προπονήσεις, που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, επικεντρώθηκαν σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος κρίθηκε απαραίτητος για βελτίωση ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι ποδοσφαιριστές θα λάβουν τετραήμερη άδεια, πριν επιστρέψουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Τρίπολης.

Η έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία

Το τεχνικό επιτελείο του Άρη, υπό την καθοδήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου, έθεσε ψηλά στην ατζέντα του τη βελτίωση της ανασταλτικής λειτουργίας. Αυτό το κομμάτι θεωρείται κρίσιμο ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος και του κύκλου απαιτητικών αναμετρήσεων που ακολουθεί. Η ανάγκη για βελτίωση προέκυψε από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας, ακόμα και σε αναμετρήσεις όπου το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό για τον Άρη.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει θέσει ως βασικό ζήτημα τη βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις διαθέσιμες προπονήσεις. Η ανασταλτική λειτουργία αναμένεται να απασχολήσει ξανά την ομάδα όταν οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις την ερχόμενη Τρίτη, καθώς αποτελεί βασικό στόχο του προπονητή για την περαιτέρω ενίσχυση της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας.

Το πρόγραμμα των προπονήσεων και η άδεια των ποδοσφαιριστών

Η σημερινή προπόνηση, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Μετά το πέρας αυτής της προπόνησης, οι παίκτες θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ενεργητικής αποκατάστασης, προτού λάβουν τέσσερις ημέρες άδεια. Η επιστροφή τους στις προπονήσεις έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης, 17 Νοεμβρίου.

Η προπόνηση της Πέμπτης, η οποία χαρακτηρίστηκε ως υψηλής έντασης, περιλάμβανε συγκεκριμένες ασκήσεις. Συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν σε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδι μετάβασης, ένα μπλοκ ταχυδύναμης και ολοκλήρωσαν την προπόνηση με παιχνίδια σε μικρούς χώρους. Για την επόμενη ημέρα, έχει οριστεί πρόγραμμα ενεργητικής αποκατάστασης, προετοιμάζοντας τους παίκτες για την περίοδο της άδειας και την επερχόμενη επιστροφή.

Οι απουσίες και η διαχείριση του χρόνου

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της 12ης Νοεμβρίου, ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε να διαχειριστεί τις γνωστές απουσίες τριών ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα, απουσίαζαν οι διεθνείς Τίνο Καντεβέρε και Φρέντρικ Γένσεν, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες για τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, εκτός προπονήσεων παρέμεινε και ο τραυματίας Ματάρ Τιάμ, ο οποίος ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα αποκατάστασης για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Σε σχέση με την προηγούμενη διακοπή του πρωταθλήματος, αυτή τη φορά δεν υπάρχει η ίδια χρονική άνεση για το τεχνικό επιτελείο. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη να αξιοποιηθούν στο μέγιστο όλες οι διαθέσιμες προπονήσεις, τόσο πριν όσο και μετά την τετραήμερη άδεια, προκειμένου η ομάδα να είναι πλήρως έτοιμη για τις προκλήσεις που ακολουθούν.

Η τελική προετοιμασία για την Τρίπολη

Μετά την επιστροφή των ποδοσφαιριστών από την άδεια, ο Άρης θα εισέλθει στην τελική φάση της προετοιμασίας του για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR. Το παιχνίδι αυτό έχει οριστεί για τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στις 17:00, και θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στην Τρίπολη. Το γεγονός ότι ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τη μεθεπόμενη Δευτέρα, προσφέρει ένα μικρό παράθυρο για επιπλέον δουλειά πριν από την επίσημη επανέναρξη του Πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR εντάσσεται στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα θα επιστρέψει στην Τρίπολη την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής προετοιμασίας και την εστίαση στις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta