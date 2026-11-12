Τα νεότερα από την προπόνηση του ΠΑΟΚ: Επιστρέφει ο Μιχαηλίδης, απουσίες για Γιάκιτς και Πέλκα

Η προπόνηση της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026 για τον ΠΑΟΚ πραγματοποιήθηκε με μια σημαντική επιστροφή, αλλά και με αρκετές απουσίες, ενόψει του φιλικού αγώνα με την Παρτιζάν και της επανέναρξης της Stoiximan Super League. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ανεβάζει ρυθμούς και ετοιμάζεται να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Αντίθετα, οι Δημήτρης Πέλκας και Κρίστιαν Γιάκιτς ακολούθησαν ατομικά προγράμματα θεραπείας.

Η προπόνηση της Πέμπτης και οι επόμενες προκλήσεις

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι συνέχισε την προετοιμασία της με πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026. Η προπόνηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά προετοιμάζεται τόσο για το ιστορικό φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 14 Νοεμβρίου, όσο και για την επανέναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων στη Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση, ακολουθούμενη από ασκήσεις rondo. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν πάνω στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας, ενώ ολοκλήρωσαν την προπόνηση με ένα δίτερμα σε περιορισμένο χώρο. Οι προπονήσεις συνεχίζονται εντατικά, με την επόμενη να έχει οριστεί για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 10:30 το πρωί.

Η επιστροφή του Γιάννη Μιχαηλίδη

Ένα από τα πιο θετικά νέα της ημέρας αφορά τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος πάτησε ξανά χορτάρι και προπονήθηκε ατομικά. Ο νεαρός αμυντικός μετράει πλέον αντίστροφα για την πλήρη επιστροφή του στην ενεργό δράση, ανεβάζοντας σταδιακά τους ρυθμούς του.

Η επάνοδός του θεωρείται σημαντική για τον ΠΑΟΚ, ειδικά ενόψει των δύο πολύ κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά εντός έδρας στις 22 Νοεμβρίου και στη συνέχεια την ΑΕΚ εκτός έδρας στις 29 Νοεμβρίου.

Το πρόβλημα του Κρίστιαν Γιάκιτς

Αντίθετα με τον Μιχαηλίδη, ο Κρίστιαν Γιάκιτς αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Ο Κροάτης χαφ ταλαιπωρείται από κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Αυτή η διάγνωση σημαίνει ότι ο Γιάκιτς θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η απουσία του υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης, ο Γιάκιτς ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας, συνεχίζοντας την αποκατάστασή του.

Η κατάσταση του Δημήτρη Πέλκα

Παράλληλα, ο Δημήτρης Πέλκας συνεχίζει και αυτός το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε πρόσφατα σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο. Αυτή η επέμβαση απαιτεί συγκεκριμένο χρόνο αποκατάστασης, προκειμένου να επανέλθει πλήρως σε αγωνιστική κατάσταση.

Όπως και ο Γιάκιτς, έτσι και ο Πέλκας ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας κατά την προπόνηση της Πέμπτης, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επιστροφή του στα γήπεδα. Και οι δύο παίκτες, Πέλκας και Γιάκιτς, συνέχισαν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους, ενώ ο Μιχαηλίδης έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko