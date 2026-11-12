Διπλά άτυχη στάθηκε η εθνική Ελπίδων στην πρώτη αναμέτρηση με την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, στο πλαίσιο της πρόκρισης για το Euro U21. Η ελληνική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Ταουσιάνη, είδε δύο ποδοσφαιριστές της να αποχωρούν με τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ένας από αυτούς ήταν ο τερματοφύλακας Δημήτρης Μοναστηρλής, η κατάσταση του οποίου έχει θέσει σε «αναμμένα κάρβουνα» τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στο Ρέικιαβικ

Η εθνική Ελπίδων βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, για να δώσει την πρώτη της αναμέτρηση απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Ισλανδίας. Ο αγώνας αυτός ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς εντασσόταν στις προσπάθειες της ελληνικής ομάδας για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21. Ωστόσο, η αναμέτρηση αυτή δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο προπονητής Γιάννης Ταουσιάνης και οι συνεργάτες του.

Η ελληνική αποστολή αντιμετώπισε μια σειρά από απρόοπτα, με τους τραυματισμούς να αποτελούν το κυριότερο. Το γεγονός ότι η ομάδα στάθηκε «διπλά άτυχη» κατά τη διάρκεια του αγώνα, χάνοντας δύο βασικούς παίκτες, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην αγωνιστική της λειτουργία και στην προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της.

Δύο αναγκαστικές αλλαγές εντός αγώνα

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Γιάννης Ταουσιάνης αναγκάστηκε να προβεί σε δύο αλλαγές λόγω τραυματισμών. Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο ήταν ο Νόα Άλεν. Η αντικατάστασή του πραγματοποιήθηκε σχετικά νωρίς, συγκεκριμένα στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Τη θέση του Νόα Άλεν πήρε ο Κάτρης, ο οποίος κλήθηκε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην ενδεκάδα.

Λίγο αργότερα, η ατυχία χτύπησε ξανά την εθνική Ελπίδων. Στο 58ο λεπτό του αγώνα, ο τερματοφύλακας Δημήτρης Μοναστηρλής αισθάνθηκε ενοχλήσεις, γεγονός που τον ανάγκασε να μην μπορέσει να συνεχίσει την αναμέτρηση. Τη θέση του 22χρονου κίπερ κάτω από τα δοκάρια ανέλαβε ο Νικόλαος Μπότης, ολοκληρώνοντας έτσι τις δύο αναγκαστικές αλλαγές για την ελληνική ομάδα.

Η αγωνία στον ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Μοναστηρλή

Ο τραυματισμός του Δημήτρη Μοναστηρλή, ο οποίος αγωνίζεται ως τερματοφύλακας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία όχι μόνο στο στρατόπεδο της εθνικής Ελπίδων, αλλά κυρίως στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ο 22χρονος κίπερ αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, και η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή.

Οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε «αναμμένα κάρβουνα» και αναμένουν με αγωνία τις επόμενες εξελίξεις. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι καθοριστικά. Μέσω αυτών των εξετάσεων θα διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του Δημήτρη Μοναστηρλή, προκειμένου να εκτιμηθεί το διάστημα της απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους και να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Με πληροφορίες από: Athletiko