Η Racing Bulls διατηρεί Λόσον και Λίντμπλαντ για το 2027

Η Racing Bulls, η δεύτερη ομάδα της Red Bull, επιβεβαίωσε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου την παραμονή του οδηγικού της διδύμου, Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2027. Η ανακοίνωση αυτή βάζει τέλος στην αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του Νεοζηλανδού οδηγού και σηματοδοτεί τη δέσμευση της ομάδας στη συνέχεια και την ανάπτυξη των υπαρχόντων ταλέντων της. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την πορεία των δύο οδηγών τη φετινή σεζόν.

Η επιβεβαίωση της Racing Bulls για το 2027

Η Racing Bulls ανακοίνωσε επίσημα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ότι ο Λίαμ Λόσον και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με τα χρώματά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2027. Η ομάδα, γνωστή και ως Visa Cash App Racing Bulls, επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητη τη σύνθεσή της, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα και την περαιτέρω εξέλιξη των δύο οδηγών της.

Η απόφαση αυτή κλείνει το κεφάλαιο της αβεβαιότητας που υπήρχε γύρω από το μέλλον του Νεοζηλανδού Λόσον, ο οποίος πλέον έχει εξασφαλίσει τη θέση του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Λίντμπλαντ, από την πλευρά του, θα ξεκινήσει τη δεύτερη χρονιά του στην F1, έχοντας πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του τη φετινή σεζόν.

Η πορεία των οδηγών τη φετινή σεζόν

Ο Λίαμ Λόσον έχει επιδείξει αξιόλογη απόδοση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, έχοντας συγκεντρώσει 89 βαθμούς. Αυτή η συγκομιδή τον τοποθετεί στην ένατη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να συλλέγει σημαντικούς βαθμούς για την ομάδα.

Παράλληλα, η Racing Bulls βρίσκεται σε μια κρίσιμη μάχη για την πέμπτη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, ένα επίτευγμα στο οποίο συμβάλλει και η απόδοση των οδηγών της. Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, αν και βρίσκεται στην πρώτη του σεζόν στην F1, έχει αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και μαθήματα από την πρώτη κιόλας δοκιμή πριν από την έναρξη της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Άλαν Περμέιν

Ο επικεφαλής της Racing Bulls, Άλαν Περμέιν, υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης να διατηρηθεί η συνέχεια στην ομάδα. Ο Περμέιν εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Λίαμ Λόσον και τον Άρβιντ Λίντμπλαντ το 2027, τονίζοντας ότι και οι δύο έχουν αποδείξει την ικανότητα και τις δυνατότητές τους καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Στην ανακοίνωση της ομάδας, ο Άλαν Περμέιν δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε με τον Λίαμ και τον Άρβιντ το 2027. Και οι δύο έχουν αποδείξει την ικανότητα και τις δυνατότητές τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και έχουμε δει την πρόοδο που έχουν σημειώσει, τόσο ατομικά όσο και ως δίδυμο». Πρόσθεσε επίσης: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι η καλύτερη οδηγική σύνθεση για εμάς, συνδυάζοντας εμπειρία και φιλοδοξία. Μαζί έχουμε μια σταθερή βάση για να χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που σημειώσαμε φέτος, να συνεχίσουμε να πιέζουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε το επόμενο βήμα προς την επίτευξη των στόχων μας το 2027».

Οι δηλώσεις των Λόσον και Λίντμπλαντ

Ο Λίαμ Λόσον εξέφρασε τη χαρά του για την παραμονή του στην Visa Cash App Racing Bulls για την επόμενη χρονιά. Ο Νεοζηλανδός οδηγός ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω με τη Visa Cash App Racing Bulls την επόμενη χρονιά. Έχουμε πραγματοποιήσει μια εξαιρετική σεζόν μαζί και η ομάδα έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να δημιουργήσει ένα γρήγορο μονοθέσιο, το οποίο έχω απολαύσει πολύ να οδηγώ».

Ο Λόσον συμπλήρωσε πως είναι «υπέροχο να συμμετέχω σε μια ιστορική σεζόν για την ομάδα, καθώς συνεχίζουμε τη μάχη μας για την πέμπτη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Είναι απόδειξη της σκληρής δουλειάς όλων, τόσο στην πίστα όσο και στο εργοστάσιο. Ανυπομονώ να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική μαζί με τον Άρβιντ και το 2027. Χτίζουμε κάτι πολύ θετικό και είμαι ενθουσιασμένος για όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί».

Από την πλευρά του, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ δήλωσε: «Κοιτάζοντας πίσω στην πρώτη μου σεζόν στη Formula 1, ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή χρονιά, γεμάτη νέες εμπειρίες και μαθήματα από την πρώτη κιόλας δοκιμή πριν από την έναρξη της σεζόν». Ο Σουηδός οδηγός πρόσθεσε ότι «ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά, χτίζοντας πάνω σε όλα όσα έμαθα στην πρώτη μου σεζόν. Προμηνύεται μια συναρπαστική χρονιά και ανυπομονώ να συνεχίσω να οδηγώ δίπλα στον Λίαμ».

Με πληροφορίες από: Gazzetta