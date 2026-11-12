Αποκλεισμός της Μούχοβα και κρίσιμη μάχη για τη Σαμπαλένκα στα WTA Finals

Η Αρίνα Σαμπαλένκα υπέστη ήττα από την Μίρα Αντρέεβα στα WTA Finals, γεγονός που την έφερε με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την πρόκρισή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Αντρέεβα, με αυτή τη νίκη, εξασφάλισε τη θέση της στην τελική τετράδα. Την ίδια στιγμή, η Ελίνα Σβιτολίνα επικράτησε της Καρολίνα Μούχοβα, θέτοντας οριστικά εκτός συνέχειας την Τσέχα τενίστρια και διατηρώντας τις δικές της ελπίδες για πρόκριση.

Η ήττα της Σαμπαλένκα και η πρόκριση της Αντρέεβα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Μίρα Αντρέεβα, με σκορ 6-4, 6-0, σε μια αναμέτρηση που διήρκεσε μόλις 62 λεπτά. Παρόλο που η Σαμπαλένκα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στο πρώτο σετ, προηγούμενη με 4-1 και έχοντας το πλεονέκτημα του break, η εξέλιξη του αγώνα ήταν διαφορετική. Η Αντρέεβα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, απαντώντας με τρία διαδοχικά break. Κατάφερε να κερδίσει πέντε συνεχόμενα games, φτάνοντας στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε εντελώς, με την Αντρέεβα να κυριαρχεί απόλυτα. Η Ρωσίδα τενίστρια εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αντιπάλου της, πίεσε ασφυκτικά το service της Σαμπαλένκα και πραγματοποίησε τρία break, αποκτώντας γρήγορα προβάδισμα με 5-0. Η Σαμπαλένκα δεν μπόρεσε να βρει απαντήσεις στην ανωτερότητα της Αντρέεβα, η οποία έκλεισε το σετ με 6-0, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή νίκη. Με αυτή την επικράτηση, η Αντρέεβα έφτασε τις δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον όμιλο, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα ημιτελικά των WTA Finals.

Η μεγάλη ανατροπή της Σβιτολίνα επί της Μούχοβα

Σε μια σπουδαία ανατροπή εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Ελίνα Σβιτολίνα με την Καρολίνα Μούχοβα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων των WTA Finals. Η Ουκρανή τενίστρια, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στα σετ, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και επικράτησε με 2-1 σετ, με επιμέρους σκορ 3-6, 6-2, 6-2. Η Μούχοβα ξεκίνησε πιο δυνατά την αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-3, βρίσκοντας δύο break απέναντι στη Σβιτολίνα. Η Τσέχα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αντιπάλου της και έδειξε να έχει τον έλεγχο του αγώνα σε αυτό το αρχικό στάδιο.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν διαφορετική. Η Σβιτολίνα ανέβασε την απόδοσή της, βελτίωσε σημαντικά το παιχνίδι της από τη βασική γραμμή και άρχισε να πιέζει περισσότερο το service της Μούχοβα. Με δύο break στο δεύτερο σετ, πήρε προβάδισμα με 4-2 και στη συνέχεια επικράτησε με 6-2, οδηγώντας την αναμέτρηση σε τρίτο και καθοριστικό σετ. Εκεί, η Ουκρανή συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και εκμεταλλεύτηκε την αγωνιστική της υπεροχή. Με δύο ακόμη break, απέκτησε σημαντικό προβάδισμα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Μούχοβα. Η Σβιτολίνα διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, επικράτησε με 6-2 και ολοκλήρωσε μια σπουδαία ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη με 2-1 σετ και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα ημιτελικά.

Η κρίσιμη μάχη για την πρόκριση

Μετά την ήττα της από την Αντρέεβα, η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στον επόμενο αγώνα της. Η ίδια, αν και προηγήθηκε με 4-1 στο πρώτο σετ της αναμέτρησης με την Αντρέεβα, έχασε 11 games στη σειρά, μια εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε ως «αυτοκτονία» στην απόδοσή της. Αυτή η απώλεια την άφησε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς θα πρέπει να παλέψει για το εισιτήριο στις «4» των τελικών του WTA Tour.

Η Σαμπαλένκα θα αντιμετωπίσει την Ελίνα Σβιτολίνα σε έναν αγώνα που θα κρίνει ποια από τις δύο θα προκριθεί στα ημιτελικά των WTA Finals. Η Σβιτολίνα, έχοντας νικήσει την Καρολίνα Μούχοβα, έχει διατηρήσει τις δικές της ελπίδες και θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση στην τελική τετράδα. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να είναι καθοριστική για την πορεία και των δύο τενιστριών στη διοργάνωση.

Οι θέσεις στον όμιλο και οι επόμενες αναμετρήσεις

Με την Μίρα Αντρέεβα να έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα ημιτελικά, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, η προσοχή στρέφεται πλέον στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Η Καρολίνα Μούχοβα, μετά την ήττα της από τη Σβιτολίνα, τέθηκε οριστικά εκτός συνέχειας από τα WTA Finals, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη διοργάνωση.

Η τελευταία θέση για τα ημιτελικά θα κριθεί στην αναμέτρηση μεταξύ της Αρίνα Σαμπαλένκα και της Ελίνα Σβιτολίνα. Και οι δύο τενίστριες θα διεκδικήσουν με όλες τους τις δυνάμεις την πρόκριση, σε έναν αγώνα που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και κρίσιμος για την πορεία τους στο τουρνουά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta