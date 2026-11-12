Η Μπαρτσελόνα εξετάζει τον Ραϊάν Αϊτ-Νουρί της Μάντσεστερ Σίτι για τον Ιανουάριο

Η Μπαρτσελόνα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Ραϊάν Αϊτ-Νουρί, αριστερό οπισθοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι, ενόψει του επικείμενου μεταγραφικού παραθύρου του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, οι Καταλανοί αναζητούν ενεργά ενίσχυση στην αμυντική τους γραμμή, η οποία έχει αναδειχθεί ως ένα από τα αδύναμα σημεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Ο 25χρονος Αλγερινός αμυντικός φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «Μπλαουγκράνα» ως μια πιθανή λύση για την κάλυψη του αριστερού άκρου της άμυνας.

Η αναζήτηση αμυντικής ενίσχυσης

Το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο πλησιάζει και στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως γίνονται εντατικές διεργασίες για την απόκτηση αμυντικού. Η αμυντική γραμμή της ομάδας έχει χαρακτηριστεί ως σημείο «πόνου» και έχει κοστίσει σημαντικά στους «Μπλαουγκράνα» σε κρίσιμες στιγμές. Οι συζητήσεις δεν περιορίζονται μόνο στο κέντρο της άμυνας, όπου ενδεχομένως να εξεταστούν διάφορα ονόματα, αλλά επεκτείνονται και στα άκρα, με το αριστερό να μοιάζει ως η πιο πιεστική ανάγκη για ενίσχυση.

Η ανάγκη για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική λόγω της τρέχουσας κατάστασης των παικτών που καλύπτουν τη συγκεκριμένη θέση. Ο Αλεχάντρο Μπάλντε έχει απωλέσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα του προπονητή Χάνσι Φλικ, ενώ πολλά ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν πως υπάρχουν σκέψεις για την πώλησή του. Παράλληλα, ο Ζοάο Κανσέλο, αν και αποτελεί επιλογή, δεν θεωρείται η πλέον αξιόπιστη λύση από ανασταλτικής πλευράς, δημιουργώντας έτσι ένα κενό που η ομάδα επιδιώκει να καλύψει.

Το προφίλ του Ραϊάν Αϊτ-Νουρί και η θέση του στη Σίτι

Ο Ραϊάν Αϊτ-Νουρί, ένας 25χρονος Αλγερινός ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται στη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα για τη Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sport, ο Αϊτ-Νουρί περιλαμβάνεται στους ποδοσφαιριστές που οι «Πολίτες» είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει διάφορες επιλογές για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αναζητώντας ενδεχομένως περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο Αλγερινός αμυντικός έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στο να βρει σταθερό χρόνο παιχνιδιού υπό τον προπονητή Έντσο Μαρέσκα, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάζει την επιθυμία του για αλλαγή περιβάλλοντος. Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της περίπτωσής του, βλέποντας τον ως έναν πιθανό αντικαταστάτη του Αλεχάντρο Μπάλντε, σε περίπτωση που ο τελευταίος αποχωρήσει από τον καταλανικό σύλλογο, προσφέροντας μια λύση για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας.

Οι όροι της Μάντσεστερ Σίτι και το οικονομικό εμπόδιο

Η ενδεχόμενη μεταγραφή του Ραϊάν Αϊτ-Νουρί στην Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει ένα σημαντικό εμπόδιο, το οποίο εντοπίζεται στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας. Η Μάντσεστερ Σίτι, βάσει των πληροφοριών του ρεπορτάζ, είναι πρόθυμη να συμφωνήσει σε έναν δανεισμό του παίκτη. Ωστόσο, θέτει ως απαράβατο όρο την υποχρεωτική οψιόν αγοράς του Αλγερινού αμυντικού, η οποία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο του 2027.

Αυτή η απαίτηση από την πλευρά των «Πολιτών» περιπλέκει σημαντικά τα σχέδια της Μπαρτσελόνα, καθώς η υποχρεωτική οψιόν αγοράς συνεπάγεται μια δέσμευση για μελλοντική δαπάνη. Η διοίκηση των Καταλανών θα πρέπει να αξιολογήσει προσεκτικά τους οικονομικούς όρους και τις δυνατότητές της. Η τελική έκβαση της περίπτωσης του Αλεχάντρο Μπάλντε αναμένεται να είναι καθοριστική για την πορεία των διαπραγματεύσεων και να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις της Μπαρτσελόνα τον προσεχή Ιανουάριο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta