Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Σέρβο Νίκολα Τσρνογκλάβατς για το χάντμπολ

Η ομάδα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση ενίσχυσης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Σέρβο διεθνή δεξιό ίντερ Νίκολα Τσρνογκλάβατς. Η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί με τα τυπικά, φέρνοντας έναν έμπειρο παίκτη στο δυναμικό των «κιτρινόμαυρων». Ο 34χρονος αθλητής αποχωρεί από την Παρτιζάν Βελιγραδίου, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά ζητήματα.

Ένας διεθνής δεξιός Ίντερ για την ΑΕΚ

Ο Νίκολα Τσρνογκλάβατς αποτελεί μία σπουδαία προσθήκη για την ΑΕΚ, ενισχύοντας τη θέση του δεξιού ίντερ. Ο Σέρβος παίκτης, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα της χώρας του κάνοντας το ντεμπούτο του το 2017, φέρνει μαζί του πλούσια εμπειρία από υψηλό επίπεδο. Η ηλικία του, 34 ετών, υποδηλώνει μία ώριμη και δοκιμασμένη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

Η συμφωνία με τον Τσρνογκλάβατς έρχεται σε μία περίοδο που η ΑΕΚ αναζητούσε ενίσχυση, με τον παίκτη να βρίσκεται επίσης σε αναζήτηση νέας ομάδας. Η άμεση ένταξή του στο ρόστερ κρίνεται απαραίτητη ενόψει της δύσκολης συνέχειας της φετινής σεζόν, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη.

Η αποχώρηση από την Παρτιζάν λόγω οικονομικών προβλημάτων

Ο Σέρβος διεθνής αποχωρεί από την Παρτιζάν Βελιγραδίου, όπου αγωνιζόταν μέχρι και τη φετινή χρονιά. Η πρώην ομάδα του Τσρνογκλάβατς, η οποία χαρακτηρίζεται ως ομάδα επιπέδου Champions League, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τα ζητήματα αυτά έχουν οδηγήσει την Παρτιζάν σε κατάσταση «υπό διάλυση», γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την αποχώρηση του παίκτη.

Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία για να αποκτήσει έναν παίκτη με το βεληνεκές του Νίκολα Τσρνογκλάβατς, ο οποίος θα προσφέρει άμεσα λύσεις και ποιότητα στην ομάδα. Η κατάσταση στην Παρτιζάν επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους» να ολοκληρώσουν μία μεταγραφή που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση του συνόλου.

Μια καριέρα γεμάτη εμπειρίες και τίτλους

Ο Νίκολα Τσρνογκλάβατς έχει πίσω του μία αξιόλογη καριέρα, έχοντας αγωνιστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η πορεία του περιλαμβάνει θητείες σε ομάδες της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας, όπου απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες και διακρίσεις. Αυτή η διεθνής εμπειρία αναμένεται να είναι καθοριστική για την προσφορά του στην ΑΕΚ.

Στην πλούσια τροπαιοθήκη του, ο Τσρνογκλάβατς έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Σερβίας με την Παρτιζάν, τις σεζόν 2025 και 2026. Επίσης, έχει πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα Τουρκίας με την Μπεσίκτας το 2022, καθώς και ένα κύπελλο Ρουμανίας με την Ντομπρογκέα Κοστάντζα το 2018. Αυτοί οι τίτλοι υπογραμμίζουν την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.

Άμεση ενσωμάτωση και στόχοι σε Ελλάδα και Ευρώπη

Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, ο Νίκολα Τσρνογκλάβατς θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της ΑΕΚ. Η ομάδα έχει μπροστά της μία απαιτητική συνέχεια σε όλες τις διοργανώσεις, και η παρουσία ενός έμπειρου και ικανού παίκτη όπως ο Σέρβος ίντερ αναμένεται να δώσει ώθηση. Η ΑΕΚ στοχεύει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Οι «κιτρινόμαυροι» προσδοκούν ότι η εμπειρία και οι ικανότητες του Τσρνογκλάβατς θα συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων τους για τη φετινή σεζόν. Η διοίκηση της ομάδας θεωρεί τη μεταγραφή αυτή ως μία κίνηση που ενισχύει το βάθος και την ποιότητα του συνόλου, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στον προπονητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta