Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην εποχή μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Αλλαγές και τίτλοι

Η πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση σταθερότητας στην τεχνική ηγεσία, με τις συνεχείς αλλαγές προπονητών να αποτελούν πλέον ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, ο σύλλογος βρίσκεται κοντά στην πρόσληψη του δωδέκατου προπονητή της μετά την εποχή Φέργκιουσον, καθώς ο Μάικλ Κάρικ αποτελεί παρελθόν από το πρωί της Πέμπτης.

Η εποχή Φέργκιουσον και η συνέχεια στον πάγκο

Η παρουσία του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπήρξε θρυλική, καθώς παρέμεινε στη θέση του για 26 χρόνια, κατακτώντας συνολικά 38 τίτλους. Είναι ενδεικτικό πως από το 1937 έως το 2013, όταν ο Σκωτσέζος θρύλος αποχώρησε, η Γιουνάιτεντ είχε αλλάξει συνολικά 11 προπονητές.

Ωστόσο, η περίοδος που ακολούθησε την αποχώρηση του Φέργκιουσον παρουσιάζει μία εντελώς διαφορετική εικόνα. Μέσα στα τελευταία 13 χρόνια, πέρασαν από τον πάγκο της ομάδας άλλοι 11 τεχνικοί, γεγονός που υπογραμμίζει την αστάθεια που επικρατεί στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η αποχώρηση του Μάικλ Κάρικ και ο επόμενος

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Μάικλ Κάρικ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από το πρωί της Πέμπτης (12/11) από τον ρόλο του προπονητή της πρώτης ομάδας ανδρών. Αυτή η εξέλιξη φέρνει τον σύλλογο ένα βήμα πιο κοντά στην πρόσληψη του δωδέκατου προπονητή της, σηματοδοτώντας μία ακόμη αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία μετά την εποχή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Η συγκομιδή τίτλων στη μετά Φέργκιουσον εποχή

Στα χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να διατηρήσει την ίδια δυναμική που τη χαρακτήριζε επί μακρόν. Η συγκομιδή της σε τρόπαια περιορίστηκε σε μόλις επτά, ένας αριθμός που απέχει πολύ από τις επιτυχίες του παρελθόντος.

Από αυτά τα επτά τρόπαια, τα τρία ήρθαν υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής παραμένει ο τεχνικός με τις περισσότερες κατακτήσεις στη συγκεκριμένη περίοδο, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ιστορία του συλλόγου μετά την εποχή του Σκωτσέζου θρύλου.

Οι προπονητές που οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή

Πέρα από τον Ζοσέ Μουρίνιο, και άλλοι προπονητές συνέβαλαν στην κατάκτηση τίτλων για τους «Κόκκινους Διαβόλους» στη μετά Φέργκιουσον εποχή. Στη δεύτερη θέση της λίστας με τις περισσότερες κατακτήσεις βρίσκεται ο Έρικ τεν Χαχ, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του δύο τίτλους.

Επιπλέον, ο Ντέιβιντ Μόγες και ο Λουίς φαν Χάαλ οδήγησαν επίσης την ομάδα στην κορυφή, κατακτώντας από μία φορά ένα τρόπαιο ο καθένας. Αυτές οι κατακτήσεις συμπληρώνουν τη συνολική συγκομιδή των επτά τίτλων που έχει επιτύχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 2013 και μετά.

Οι μακροβιότεροι τεχνικοί μετά τον Σκωτσέζο θρύλο

Όσον αφορά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον πάγκο, ο Ζοσέ Μουρίνιο, παρά τους τίτλους του, δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Τον τίτλο του μακροβιότερου προπονητή στη μετά Φέργκιουσον εποχή κατέχει ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του για 1.068 ημέρες, δείχνοντας μία σχετική σταθερότητα σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών.

Τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ακολουθεί ο Πορτογάλος τεχνικός Ζοσέ Μουρίνιο, με θητεία 900 ημερών στον πάγκο της ομάδας. Τρίτος στη σειρά των μακροβιότερων προπονητών είναι ο Έρικ τεν Χαχ, με την παρουσία του να φτάνει τις 850 ημέρες, συμπληρώνοντας την τριάδα των τεχνικών με τη μεγαλύτερη διάρκεια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Με πληροφορίες από: Athletiko