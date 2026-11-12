Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα: «Κάνω τα πάντα για να χαμογελούν οι παίκτες»

Μια μεγάλη πρόκληση περιμένει τον Παναθηναϊκό AKTOR στην EuroLeague, καθώς ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα σε ένα σημαντικό ντέρμπι. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 13 Νοεμβρίου, στις 21:15, στο Telekom Center Athens, με τους «πράσινους» να στοχεύουν στη νίκη για να διατηρήσουν την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στο πλαίσιο της media day, αναλύοντας τις πτυχές του επερχόμενου αγώνα και δίνοντας έμφαση στην προετοιμασία της ομάδας του.

Η μεγάλη αναμέτρηση της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens, σε μια απαιτητική δοκιμασία για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο να υπερασπιστούν την έδρα τους και να φτάσουν σε μια ακόμη σημαντική νίκη.

Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται μια ακόμη μεγάλη πρόκληση για την ομάδα, η οποία θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή μετά το τέλος του ματς. Η Μπαρτσελόνα αποτελεί έναν ισχυρό αντίπαλο, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία του Παναθηναϊκού στον θεσμό.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην αναμέτρηση με τους Καταλανούς, αναφερόμενος στην απόδοση του αντιπάλου. «Η Μπαρτσελόνα παίζει πολύ καλά. Έχουν 7 ή 8 σερί νίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος προπονητής, υπογραμμίζοντας την καλή φόρμα της αντίπαλης ομάδας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, παρόλο που οι Καταλανοί έχουν νέο προπονητή και παίκτες, λειτουργούν ως ομάδα, κάτι που τους καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικούς στο παρκέ. Ο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε επίσης στο κλειδί της νίκης, καθώς και στην εν γένει διάθεση των παικτών του στην προπόνηση.

Το «κλειδί» για τη νίκη και η απουσία του Πάντερ

Σύμφωνα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, το κλειδί για την επικράτηση του Παναθηναϊκού είναι συγκεκριμένοι τομείς του παιχνιδιού. «Πιστεύω ότι το κλειδί είναι να σταματήσουμε το τρανζίσιον παιχνίδι και τα επιθετικά ριμπάουντ. Πρέπει να μην έχουμε λάθη», τόνισε ο προπονητής, σκιαγραφώντας τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα του.

Επιπλέον, ο Ομπράντοβιτς σημείωσε ότι αν ο Παναθηναϊκός ελέγξει το επιθετικό κομμάτι, τότε έχει καλές πιθανότητες να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Αναφορικά με την απουσία του Κέβιν Πάντερ από την Μπαρτσελόνα, ο προπονητής δήλωσε: «Ο Πάντερ είναι πολύ σημαντικός για αυτούς. Το πώς θα τους επηρεάσει η απουσία του είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες στην ομάδα».

Κατάσταση παικτών και προσαρμογή

Σχετικά με την ετοιμότητα των παικτών του Παναθηναϊκού, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε μια θετική εικόνα. «Δεν ξέρω ακόμη, αλλά ο μόνος που δεν προπονήθηκε είναι ο Μαντζούκας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ και είναι πολύ θετικό», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την πληρότητα του ρόστερ ενόψει του σημαντικού αγώνα.

Όσον αφορά την προσαρμοστικότητα της ομάδας σε άμυνα και επίθεση, ο προπονητής ανέφερε: «Πρέπει να πηγαίνουμε ματς με ματς. Πρέπει να φροντίζουμε τα πάντα. Να ξεκουράζουμε παίκτες, να εξηγούμε ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι σημαντικό». Αυτή η προσέγγιση δείχνει την ανάγκη για συνεχή εστίαση και διαχείριση σε κάθε αναμέτρηση.

Η σημασία της καλής διάθεσης στην προπόνηση

Ένα από τα σημεία που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλησε να τονίσει είναι η σημασία της ψυχολογίας και της καλής διάθεσης των παικτών κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. «Κάνω τα πάντα με το επιτελείο μου να χαμογελούν οι παίκτες και να έρχονται στην προπόνηση με καλή διάθεση», ανέφερε ο προπονητής, δείχνοντας την προσήλωσή του στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η καλή διάθεση και η θετική ατμόσφαιρα θα συνεχιστεί και στο μέλλον, καθώς θεωρεί ότι συμβάλλει στην απόδοση και την συνοχή της ομάδας. Η προσπάθεια για τη διατήρηση της ψυχολογικής ισορροπίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko