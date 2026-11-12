Ιστορική συμφωνία Παναθηναϊκού με τη Novibet για την ονομασία του γηπέδου στον Βοτανικό

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην ολοκλήρωση μιας από τις σπουδαιότερες συμφωνίες στην ιστορία του, καθώς ήρθε σε οριστικό deal με τη Novibet. Η συνεργασία αφορά την εμπορική ονομασία του νέου γηπέδου του συλλόγου, το οποίο θα ανεγερθεί στον Βοτανικό. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εμπορικές συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον ελληνικό αθλητισμό.

Το ιστορικό deal και οι πρωταγωνιστές

Η συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Novibet για την εμπορική ονομασία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό χαρακτηρίζεται ως ιστορική. Ο εμπορικός διευθυντής της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιώργος Σταθόπουλος, μαζί με τους συνεργάτες του, διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του σπουδαίου deal. Η συνεργασία αυτή ξεπερνά κατά πολύ τα ελληνικά δεδομένα.

Η Novibet, μία από τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες στην ελληνική αγορά, προχωρά σε μία επένδυση ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στο φιλόδοξο εγχείρημα του Βοτανικού. Η συμφωνία αναδεικνύει την τεράστια εμπορική δυναμική του Παναθηναϊκού.

Το οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας

Το οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μπορεί να συγκριθεί ακόμη και με αντίστοιχες συνεργασίες κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Αυτοί οι σύλλογοι πρωταγωνιστούν σε επίπεδο Champions League, γεγονός που υπογραμμίζει την αξία της συμφωνίας.

Το ποσό που εξασφαλίζει το «Τριφύλλι» για την εμπορική ονομασία του νέου γηπέδου αποτελεί ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Η συγκεκριμένη συμφωνία αφήνει σε μεγάλη απόσταση αντίστοιχες συνεργασίες άλλων ομάδων της Super League, καθιστώντας την την πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διάρκεια και οικονομικές προοπτικές

Η συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Novibet έχει διάρκεια επτά ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Novibet θα δώσει το όνομά της στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αναδεικνύει τις τεράστιες οικονομικές προοπτικές που δημιουργεί το νέο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό. Η αξιοποίηση των εμπορικών του δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα για την οικονομική ισχυροποίηση και τη μελλοντική αυτάρκεια του συλλόγου.

Η Novibet ως στρατηγικός συνεργάτης

Με αυτή την ιστορική συμφωνία, η Novibet αποκτά πλέον τον ρόλο ενός στρατηγικού συνεργάτη του Παναθηναϊκού. Η εταιρεία επενδύει ουσιαστικά στη νέα εποχή που ανοίγεται για τον σύλλογο. Αυτή η νέα εποχή αφορά τόσο το αγωνιστικό όσο και το εμπορικό επίπεδο του Παναθηναϊκού.

Η επένδυση της Novibet στο εγχείρημα του Βοτανικού επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην ανάπτυξη του συλλόγου. Η εταιρεία έχει εδραιώσει την παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς.

Διπλή ονομασία για το νέο γήπεδο

Εκτός από την εμπορική ονομασία από τη Novibet, το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα λάβει και ένα ακόμα όνομα. Αυτό το επιπλέον όνομα θα συνδέεται άμεσα με την πράσινη ιστορία του συλλόγου, προσδίδοντας μια επιπλέον διάσταση στην ταυτότητα του νέου αθλητικού χώρου.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit