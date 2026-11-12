Ο Στέργος Μαρίνος για τον Παναθηναϊκό και τον ανταγωνισμό στη super league

Ο Στέργος Μαρίνος, πρώην δεξί μπακ του Παναθηναϊκού και του Ατρομήτου, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Gazzetta Magazino, όπου προέβη σε έναν προσωπικό απολογισμό της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στην τρέχουσα πορεία των «Πρασίνων» στη Super League, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τις πιθανότητες της ομάδας να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα. Ο Μαρίνος υπογράμμισε τον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, δίνοντας έμφαση στην κρισιμότητα των Play Offs για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Ο απολογισμός μιας ποδοσφαιρικής καριέρας

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Gazzetta Magazino, ο Στέργος Μαρίνος είχε την ευκαιρία να ανατρέψει στην πλούσια καριέρα του στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ο άλλοτε δεξί μπακ, ο οποίος έχει αγωνιστεί με τη φανέλα τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ατρομήτου στην Ελλάδα, μοιράστηκε τις εμπειρίες του από την πορεία του στα γήπεδα. Ο απολογισμός του περιλάμβανε στιγμές και από την παρουσία του σε ομάδες του εξωτερικού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της διαδρομής του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις επιτυχίες που βίωσε καθ' όλη τη διάρκεια της ενεργού του δράσης, τόσο εντός των ελληνικών συνόρων όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο Μαρίνος αναφέρθηκε στα διαφορετικά περιβάλλοντα που συνάντησε και στις απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου ποδοσφαίρου, σκιαγραφώντας έτσι ένα πορτρέτο της πολυετούς του θητείας στα γήπεδα.

Η εκτίμηση για τον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ

Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν στον Στέργο Μαρίνο αφορούσε την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο του Παναθηναϊκού στη Super League. Ο πρώην ποδοσφαιριστής κλήθηκε να κάνει τη δική του εκτίμηση για την πορεία των «Πρασίνων» και να απαντήσει στο ερώτημα αν έχει φτάσει πλέον το πλήρωμα του χρόνου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα. Ο Μαρίνος εξέφρασε την άποψή του για το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα υπό την καθοδήγηση του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ.

Συγκεκριμένα, ο Στέργος Μαρίνος δήλωσε: «Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι υπάρχει σοβαρότητα και η ομάδα πείθει ότι φέτος μπορεί να πάρει πρωτάθλημα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του στην αγωνιστική εικόνα και την ψυχολογική κατάσταση του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντας την ομάδα ως έναν σοβαρό διεκδικητή του τίτλου για την τρέχουσα σεζόν.

Ο ισχυρός ανταγωνισμός από τους άμεσους αντιπάλους

Πέρα από την αξιολόγηση του Παναθηναϊκού, ο Στέργος Μαρίνος αναφέρθηκε και στον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στην κορυφή της Super League. Ο ίδιος τόνισε ότι οι «Πράσινοι» θα συναντήσουν ισχυρές αντιδράσεις από τους άμεσους αντιπάλους τους στη μάχη για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, αποτελώντας έναν υπολογίσιμο διεκδικητή.

Επιπλέον, ο Μαρίνος συμπεριέλαβε στον κύκλο των διεκδικητών και τον Ολυμπιακό, καθώς και τον ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας ότι καμία από αυτές τις ομάδες «δεν παραδίνεται εύκολα». Η αναφορά του αυτή αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα που χαρακτηρίζει το φετινό πρωτάθλημα, με πολλές ομάδες να διεκδικούν με αξιώσεις την κορυφή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής, μάλιστα, σχολίασε ότι δεν μπορεί να συγκρίνει τον Σισέ με κάποιον, χωρίς να δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις για το πλαίσιο αυτής της αναφοράς.

Η κρίση του πρωταθλήματος στα Play Offs

Κλείνοντας την τοποθέτησή του σχετικά με την έκβαση του πρωταθλήματος, ο Στέργος Μαρίνος εξέπνευσε την πεποίθησή του ότι η τελική κρίση δεν θα έρθει πρόωρα. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το πρωτάθλημα θα κριθεί στα Play Off». Αυτή η πρόβλεψη υπογραμμίζει την άποψή του ότι η μάχη για τον τίτλο θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με τις τελευταίες αγωνιστικές να έχουν καθοριστικό ρόλο.

Ο Μαρίνος τόνισε επίσης ότι «δεν μπορώ να φανταστώ πρωταθλητή πριν τα Play Offs», υποδηλώνοντας ότι η δυναμική των ομάδων και οι μεταξύ τους αναμετρήσεις στην τελική φάση του πρωταθλήματος θα είναι αυτές που θα καθορίσουν τον τελικό νικητή. Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο, με την αγωνία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα μέχρι τις τελευταίες αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta