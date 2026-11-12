Ματία Λιμπεράλι και Αλφάντζο Σισέ: Από την Serie B στις κλήσεις της εθνικής Ιταλίας

Οι Ματία Λιμπεράλι και Αλφάντζο Σισέ, οι οποίοι πέρυσι αγωνίζονταν στην Serie B με την Καταντζάρο, βρέθηκαν στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Η ιστορία τους χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε λίγους μήνες κατάφεραν να κερδίσουν τη θέση τους στους «Ατζούρι». Ο προποπονητής Ρομπέρτο Μαντσίνι τους συμπεριέλαβε στην αποστολή για τα επερχόμενα παιχνίδια του UEFA Nations League.

Η εντυπωσιακή πορεία από τη Serie B

Η μοίρα δύο ποδοσφαιριστών στην Ιταλία άλλαξε άρδην, καθώς οι ίδιοι κατάφεραν να τη μετατρέψουν. Οι Ματία Λιμπεράλι και Αλφάντζο Σισέ, οι οποίοι την περασμένη σεζόν αγωνίζονταν στην δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, τη Serie B, με την ομάδα της Καταντζάρο, έχουν πλέον φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του ομοσπονδιακού προπονητή και να συμπεριληφθούν στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Η εξέλιξή τους από την Serie B στην εθνική ομάδα αποτελεί ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα στην καριέρα τους.

Οι κλήσεις του Ρομπέρτο Μαντσίνι

Ο προπονητής της εθνικής Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι, αποφάσισε να συμπεριλάβει τους δύο ποδοσφαιριστές στις κλήσεις του για τις προσεχείς αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, η Ιταλία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στις 12 Νοεμβρίου, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 21:45.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 15 Νοεμβρίου, οι «Ατζούρι» θα αναμετρηθούν με το Βέλγιο, επίσης στις 21:45. Αυτά τα παιχνίδια εντάσσονται στο πλαίσιο του UEFA Nations League, δίνοντας την ευκαιρία στους Λιμπεράλι και Σισέ να αγωνιστούν με τη φανέλα της χώρας τους σε επίσημες διοργανώσεις.

Η πορεία του Ματία Λιμπεράλι στη Serie A

Το φετινό καλοκαίρι σηματοδότησε τη μεταγραφή του Ματία Λιμπεράλι στην Serie A. Ο ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από την Κόμο έναντι του ποσού των 6.000.000 ευρώ, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της νέας του ομάδας στις δυνατότητές του και την αξία του στην αγορά.

Μέχρι στιγμής, ο Λιμπεράλι έχει καταγράψει πέντε συμμετοχές στο ιταλικό πρωτάθλημα με την Κόμο. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί και σε δύο αναμετρήσεις του Champions League, προσθέτοντας σημαντικές εμπειρίες από κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο βιογραφικό του.

Η επιστροφή και οι επιδόσεις του Αλφάντζο Σισέ

Από την πλευρά του, ο Αλφάντζο Σισέ επέστρεψε στη Μίλαν μετά από μια σειρά δανεισμών. Η επιστροφή του στην ομάδα του Μιλάνου συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει.

Ο Σισέ έχει αγωνιστεί εννέα φορές στην Serie A, πετυχαίνοντας πέντε γκολ, αποδεικνύοντας την επιθετική του δεινότητα και την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα. Επιπλέον, έχει καταγράψει τέσσερις συμμετοχές στο Europa League, όπου έχει μοιράσει τρεις ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στην δημιουργία φάσεων για την ομάδα του.

Το ενδεχόμενο ντεμπούτο με τους «Ατζούρι»

Για τους δύο ποδοσφαιριστές, η κλήση στην εθνική ομάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα τους. Αν αγωνιστούν στον αγώνα της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου, εναντίον της Γαλλίας, θα πραγματοποιήσουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την ανδρική ομάδα της Ιταλίας.

Το ντεμπούτο τους με τη φανέλα των «Ατζούρι» θα επισφραγίσει την ανοδική τους πορεία και την μετάβασή τους από τη Serie B στο κορυφαίο επίπεδο του διεθνούς ποδοσφαίρου, αποτελώντας μια αναγνώριση της σκληρής δουλειάς και της εξέλιξής τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta