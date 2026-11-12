Η εθνική Ελλάδος αναχώρησε για την Ολλανδία ενόψει nations league

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, καθώς ξεκίνησε το ταξίδι της ενόψει του σημαντικού ραντεβού για το Nations League. Η πτήση αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την ολλανδική πρωτεύουσα. Στο πλευρό των παικτών και του τεχνικού επιτελείου βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης.

Το ταξίδι προς το Άμστερνταμ

Το αεροπλάνο που μεταφέρει την ελληνική αποστολή απογειώθηκε στις 11:00 το πρωί από το «Ελ. Βενιζέλος», σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για την αναμέτρηση του Nations League. Η επιβίβαση πραγματοποιήθηκε με όλους τους παίκτες και τα μέλη του επιτελείου να είναι παρόντες, έτοιμοι για την πρόκληση που ακολουθεί στην Ολλανδία. Η παρουσία του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, στην πτήση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην επικείμενη αναμέτρηση και τη στήριξη προς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο προορισμός είναι το Άμστερνταμ, όπου η ομάδα θα πραγματοποιήσει τις τελευταίες της προετοιμασίες πριν τον αγώνα. Το ταξίδι αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της ομάδας για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις συνθήκες και να είναι πλήρως έτοιμη για την αναμέτρηση. Η αποστολή έχει ως στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, όπως αναφέρθηκε σχετικά με την αναχώρηση.

Το πρόγραμμα στην Ολλανδία

Μετά την άφιξη της αποστολής στην Ολλανδία, το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο και περιλαμβάνει σημαντικές δραστηριότητες. Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 19:15 ώρα Ελλάδος, δίνοντας την ευκαιρία στους εκπροσώπους του Τύπου να ενημερωθούν για την κατάσταση της ομάδας και τις προσδοκίες ενόψει του αγώνα. Αυτή η συνέντευξη αποτελεί ένα καθιερωμένο μέρος της προετοιμασίας για κάθε διεθνή αναμέτρηση.

Αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου, οι παίκτες θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση. Η προπόνηση είναι ορισμένη για τις 20:00 ώρα Ελλάδος και θα αποτελέσει την τελική δοκιμή και προσαρμογή πριν τον αγώνα. Σε αυτή την προπόνηση, το τεχνικό επιτελείο θα δώσει τις τελευταίες οδηγίες και θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης. Η προετοιμασία είναι εντατική, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στο Nations League.

Η σύνθεση της αποστολής

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος που ταξίδεψε στην Ολλανδία απαρτίζεται από ένα πλήρες ρόστερ παικτών, κατανεμημένων σε όλες τις θέσεις. Στους τερματοφύλακες περιλαμβάνονται οι Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς και Κωνσταντίνος Τζολάκης. Αυτοί οι τρεις θα είναι οι επιλογές για την υπεράσπιση της εστίας της «γαλανόλευκης» στο επερχόμενο παιχνίδι.

Η αμυντική γραμμή αποτελείται από τους Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, Παντελή Χατζηδιάκο, Παναγιώτη Ρέτσο, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, Μανώλη Σάλιακα, Γεώργιο Βαγιαννίδη, Λάζαρο Ρότα, Κωνσταντίνο Τσιμίκα και Δημήτρη Γιαννούλη. Αυτοί οι παίκτες θα αναλάβουν το έργο της αναχαίτισης των επιθέσεων του αντιπάλου και της διατήρησης της αμυντικής συνοχής. Η παρουσία τόσο έμπειρων όσο και νεότερων παικτών στην άμυνα προσφέρει βάθος και επιλογές στον προπονητή.

Στη μεσαία γραμμή, οι επιλογές περιλαμβάνουν τους Χρήστο Ζαφείρη, Νεκτάριο Τριαντή, Δημήτρη Κουρμπέλη, Αθανάσιο Ανδρούτσο, Κωνσταντίνο Καρέτσα, Χρήστο Τζόλη, Γεώργιο Μασούρα, Αλέξανδρο Κυζιρίδη, Αναστάσιο Μπακασέτα και Ηλία Κουτσουπιά. Οι μέσοι αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού όσο και στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Η ποικιλία των χαρακτηριστικών τους επιτρέπει διαφορετικές προσεγγίσεις στο κέντρο.

Τέλος, στην επιθετική γραμμή, οι παίκτες που ταξίδεψαν είναι οι Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι και Χαράλαμπος Κωστούλας. Αυτοί οι επιθετικοί θα έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να σκοράρουν, επιδιώκοντας να οδηγήσουν την Εθνική Ελλάδος στη νίκη. Η δύναμη πυρός της ομάδας βασίζεται στην ικανότητα αυτών των παικτών να απειλούν την αντίπαλη εστία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta