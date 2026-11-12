Ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε για το περιστατικό που τον εξέπληξε με τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ

Ο Τάσος Μπακασέτας, αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με τη συμπεριφορά των οργανωμένων οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ένα περιστατικό που του προκάλεσε τεράστια εντύπωση και τον εξέπληξε, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης του κόσμου προς τους ποδοσφαιριστές. Ο ίδιος δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από την αντίδραση των φιλάθλων, καθώς δεν την περίμενε, έχοντας συνηθίσει σε διαφορετικά στάνταρ.

Η έκπληξη του Μπακασέτα

Ο Τάσος Μπακασέτας, μιλώντας για τους οργανωμένους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, αποθέωσε τη στάση τους, περιγράφοντας ένα γεγονός που τον άφησε άφωνο και τον έκανε να υποκλιθεί στη στήριξη που προσφέρουν στον σύλλογο. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας τόνισε ότι η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν κάτι που δεν περίμενε.

«Να πω κάτι για τους οργανωμένους και είναι καλό να ακούγεται αυτό, γιατί δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα... Είχα συνηθίσει σε άλλα στάνταρ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπακασέτας. Πρόσθεσε ότι η αντίδραση των φιλάθλων του προκάλεσε «τρομερή εντύπωση», φτάνοντας στο σημείο να πει ότι «σοκαρίστηκα λίγο» από αυτό που βίωσε.

Το περιστατικό στον αγώνα με τον Απόλλωνα Λεμεσού

Ο Τάσος Μπακασέτας στάθηκε συγκεκριμένα σε όσα διαδραματίστηκαν σε μία εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη εναντίον του Απόλλωνα Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ματς, ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, συμπαίκτης του, στάθηκε άτυχος.

Ο Λαΐφης σημείωσε ένα αυτογκόλ, ένα γεγονός που ο Μπακασέτας χαρακτήρισε ως ένα σπάνιο συμβάν, λέγοντας ότι «γίνεται μία στις χίλιες». Αυτή η στιγμή ήταν καθοριστική για την αντίδραση που ακολούθησε από την πλευρά των οπαδών.

Η πρωτοφανής αντίδραση των οπαδών

Αμέσως μετά το άτυχο αυτογκόλ του Κωνσταντίνου Λαΐφη, η αντίδραση των οργανωμένων οπαδών του ΑΠΟΕΛ ήταν αυτή που εξέπληξε τον Τάσο Μπακασέτα. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, περίπου δέκα δευτερόλεπτα μετά το συμβάν, ο κόσμος που βρισκόταν στο γήπεδο ξεκίνησε να φωνάζει ρυθμικά.

Το σύνθημα που ακούστηκε ήταν: «Λαΐφη είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα». Αυτή η άμεση και ενθαρρυντική εκδήλωση στήριξης ήταν κάτι που ο Μπακασέτας δεν είχε συνηθίσει από την εμπειρία του και του προκάλεσε έντονη εντύπωση, καθώς έδειξε ένα διαφορετικό επίπεδο υποστήριξης.

Η σημασία της υποστήριξης για τους παίκτες

Ο Τάσος Μπακασέτας εξέφρασε την βαθιά του εκτίμηση για αυτή τη συμπεριφορά των οπαδών, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία της για τους ποδοσφαιριστές. «Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η υποστήριξη σημαίνει πάρα πολλά για τους παίκτες», δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας.

Συνεχάρη τους οπαδούς για την στάση τους, λέγοντας «Μπράβο τους. Ηταν κάτι που μου άρεσε γιατί έδειξε πολλά πράγματα». Η αναφορά αυτή του Μπακασέτα ανέδειξε τη σπουδαιότητα της αμέριστης στήριξης του κόσμου προς τους ποδοσφαιριστές, ακόμη και στις πιο δύσκολες και άτυχες στιγμές, όπως ένα αυτογκόλ σε έναν κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko