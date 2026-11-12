Η εθνική Ελλάδας διεκδικεί πρόκριση στα προημιτελικά του nations league: τα σενάρια

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της στη League A του Nations League, όπου ο αρχικός στόχος της παραμονής έχει πλέον μετατραπεί σε διεκδίκηση πρόκρισης στα προημιτελικά. Μετά από μία εντυπωσιακή πορεία που της απέφερε οκτώ βαθμούς σε τέσσερα ματς, η «γαλανόλευκη» βρίσκεται σε θέση να κυνηγήσει την είσοδό της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο προπονητής της ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων αγώνων, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση σε αυτά τα ματς είναι καθοριστική για την πορεία της ομάδας.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις και ο στόχος της εθνικής

Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει αρχικά την Ολλανδία σε εκτός έδρας αναμέτρηση στο Άμστερνταμ, στις 13 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης 21:45. Αυτός ο αγώνας αποτελεί τον πρώτο από τους δύο καθοριστικούς για την ελληνική ομάδα. Θα ακολουθήσει η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στις 16 Νοεμβρίου, επίσης στις 21:45, η οποία θα ρίξει την αυλαία της Εθνικής στον όμιλο της League A.

Η παρθενική παρουσία της Ελλάδας σε αυτή την κατηγορία του Nations League είχε ως αρχικό στόχο την εξασφάλιση της παραμονής. Ωστόσο, μετά την εξαιρετική συγκομιδή των οκτώ βαθμών κατά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, η ομάδα διεκδικεί πλέον με μεγάλες αξιώσεις την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένα για τον Μάρτιο. Η παρουσία στα προημιτελικά θα δώσει την ευκαιρία στην Εθνική να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το Final Four του Ιουνίου, το οποίο προσφέρει και τρόπαιο.

Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στις δηλώσεις του πριν από τον αγώνα με την Ολλανδία, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά από τα τέσσερα πρώτα ματς, μας έμειναν αυτά τα δύο με Ολλανδία και Σερβία. Είμαστε σε μία πολύ καλή βαθμολογική θέση, όμως, έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα τελευταία αυτά δύο ματς».

Το ιδανικό σενάριο για την πρωτιά

Το πλέον ιδανικό σενάριο για την Εθνική Ελλάδας, που θα της εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, είναι η επίτευξη δύο νικών στις δύο εναπομένουσες αναμετρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική ομάδα δεν θα χρειαστεί να εξετάσει τα αποτελέσματα των αντιπάλων της, καθώς θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο.

Ακόμη και αν η Εθνική καταφέρει να συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς από τους δύο αγώνες, ή αν κερδίσει την Ολλανδία, εξασφαλίζει τη θέση της στην πρώτη δυάδα του ομίλου. Σε αυτό το ενδεχόμενο, παύει να την ενδιαφέρει η πορεία και τα αποτελέσματα της Γερμανίας, καθώς η πρόκριση στην επόμενη φάση θα είναι δεδομένη.

Σενάρια πρόκρισης με εξαρτήσεις από άλλα αποτελέσματα

Στην περίπτωση που η Εθνική Ελλάδας ηττηθεί από την Ολλανδία στην αναμέτρηση του Άμστερνταμ, τότε η πρόκρισή της θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα του συνόλου του Γιούργκεν Κλοπ, δηλαδή της Γερμανίας. Αν η Ελλάδα χάσει στην Ολλανδία, αλλά καταφέρει να κερδίσει τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, τότε θα χρειαστεί οι Γερμανοί να μην πάρουν έξι βαθμούς στο δικό τους «παράθυρο» αγώνων.

Ένα πιο περίπλοκο σενάριο προκύπτει αν υπάρξει τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς. Αυτό θα συμβεί αν η Γερμανία κερδίσει το ματς απέναντι στην Ολλανδία και η Ελλάδα κερδίσει εκείνο απέναντι στη Σερβία. Σε αυτή την περίπτωση, η Εθνική Ελλάδας θα πρέπει να έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων είτε από την Ολλανδία, είτε από τη Γερμανία, για να προκριθεί.

Η περίπτωση απώλειας βαθμών και οι πιθανοί αντίπαλοι

Αν η Εθνική Ελλάδας χάσει και τους δύο εναπομείναντες αγώνες της, τότε η πρόκριση στα προημιτελικά θα εξαρτηθεί απόλυτα από την πορεία της Γερμανίας. Συγκεκριμένα, σε αυτό το δυσμενές σενάριο, η Ελλάδα θα χρειαστεί οι Γερμανοί να μην πάρουν πάνω από τρεις βαθμούς στις αναμετρήσεις τους απέναντι στη Σερβία (εκτός έδρας) και την Ολλανδία (εντός έδρας).

Οποιοδήποτε από τα παραπάνω σενάρια επιβεβαιωθεί και οδηγήσει την Εθνική Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League, θα την φέρει αντιμέτωπη με ισχυρούς αντιπάλους. Οι πιθανοί αντίπαλοι περιλαμβάνουν ομάδες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αγγλία, το Βέλγιο και η Δανία. Τα προημιτελικά είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις 25-27 Μαρτίου και 28-30 Μαρτίου, ενώ το Final Four της διοργάνωσης θα λάβει χώρα από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από: Athletiko