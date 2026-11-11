Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόλαντς Σμιτς έως το τέλος της σεζόν 2026-27

Η Μπασκόνια προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Ρόλαντς Σμιτς, με τον Λετονό φόργουορντ/σέντερ να ενισχύει την ομάδα των Βάσκων έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Η συμφωνία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ισπανική ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει μια απογοητευτική πορεία στη φετινή EuroLeague. Ο 31χρονος παίκτης αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στη frontline, επιστρέφοντας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ.

Η πορεία της Μπασκόνια και η ανάγκη ενίσχυσης

Η ισπανική ομάδα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η φετινή της πορεία στην EuroLeague χαρακτηρίζεται απογοητευτική. Με μόλις μία νίκη στις πρώτες δέκα αγωνιστικές, η Μπασκόνια καταλαμβάνει την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Αυτή η εικόνα έχει οδηγήσει τους ανθρώπους της ομάδας στην άμεση αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση του ρόστερ και την ανατροπή της κατάστασης ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Ο προπονητής Βέλιμιρ Περάσοβιτς «σκάναρε» την αγορά των παικτών και κατέληξε στην επιλογή του πολύπειρου Ρόλαντς Σμιτς. Οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας βρίσκονταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Λετονό φόργουορντ/σέντερ τις τελευταίες ώρες, με τη συμφωνία να επισφραγίζεται και να θεωρείται κομβική για την προσπάθεια της ομάδας να βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα.

Το προφίλ και το πρόσφατο πέρασμα από την Κίνα

Ο Ρόλαντς Σμιτς είναι ένας 31χρονος Λετονός φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος επιστρέφει στην EuroLeague μετά από ένα σύντομο αλλά παραγωγικό πέρασμα από την Ασία. Ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική περίοδο στην Κίνα, αγωνιζόμενος με τη φανέλα των Νίνγκμπο Ρόκετς. Εκεί, κατέγραψε εντυπωσιακές εμφανίσεις σε οκτώ μόλις παιχνίδια, με μέσο όρο 28 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Στο σύντομο αυτό διάστημα στην Ασία, ο Σμιτς σημείωσε κατά μέσο όρο 11.8 πόντους, 7.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα. Οι επιδόσεις του αυτές, που χαρακτηρίστηκαν εντυπωσιακές, του χάρισαν ξανά το δικαίωμα να διεκδικήσει μία θέση στο κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ της Ευρώπης, οδηγώντας στην τελική συμφωνία με την Μπασκόνια.

Πλούσια εμπειρία και στατιστικά στην Euroleague

Ο Λετονός παίκτης διαθέτει πλούσια εμπειρία στην EuroLeague, έχοντας καταγράψει συνολικά 249 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Πρόκειται για έναν παίκτη με πολλές παραστάσεις, καθώς στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες σημαντικών ομάδων όπως η Μπαρτσελόνα, η Ζάλγκιρις και η Αναντολού Εφές.

Οι μέσοι όροι του στις εμφανίσεις του στην EuroLeague ανέρχονται σε 17 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα. Κατά τη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών, έχει σημειώσει 6.7 πόντους και 3.2 ριμπάουντ. Επιπλέον, σουτάρει με 61% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 81% στις βολές, στοιχεία που υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητά του και την ικανότητά του να προσφέρει σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού.

Ο ρόλος του στην ομάδα των Βάσκων

Η συμφωνία της Μπασκόνια με τον Ρόλαντς Σμιτς είναι οριστική και τον συνδέει με την ομάδα έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Η απόκτησή του αναμένεται να προσδώσει ένταση και ευελιξία στο παιχνίδι των Βάσκων, χαρακτηριστικά που αναζητούσε η τεχνική ηγεσία.

Ο Σμιτς, ως φόργουορντ/σέντερ, θα κληθεί να δώσει σημαντικές λύσεις στη frontline της ομάδας, ενισχύοντας το παιχνίδι κοντά στο καλάθι και προσφέροντας βοήθεια τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Η παρουσία του κρίνεται καθοριστική στην προσπάθεια της Μπασκόνια να ανακάμψει από την τρέχουσα αγωνιστική της κατάσταση και να βελτιώσει την πορεία της στην EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta