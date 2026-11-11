Η σχέση Μπαπέ-Ζιντάν σε κρίση στην εθνική Γαλλίας

Προβλήματα φέρεται να έχουν ανακύψει στο εσωτερικό της εθνικής Γαλλίας, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για τεταμένες σχέσεις μεταξύ του Κιλιάν Μπαπέ και του Ζινεντίν Ζιντάν. Οι εντάσεις αυτές έχουν «γιγαντωθεί» και έχουν βγει στην επιφάνεια τις τελευταίες ώρες, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε περίοδο διακοπής για τους αγώνες του Nations League. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ερωτηματικά ενόψει των επικείμενων αναμετρήσεων των «Τρικολόρ».

Η ψυχρή σχέση μεταξύ των δύο

Σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ, η επικοινωνία ανάμεσα στον Κιλιάν Μπαπέ και τον Ζινεντίν Ζιντάν δεν βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Οι δύο άνδρες φέρεται να έχουν ελάχιστες συνομιλίες από τη στιγμή που οι παίκτες της εθνικής Γαλλίας συγκεντρώθηκαν για την προετοιμασία τους. Αυτή η έλλειψη αρμονίας στην επικοινωνία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που τονίζουν τα δημοσιεύματα.

Η L'Equipe, συγκεκριμένα, αναφέρει πως η τρέχουσα επικοινωνία μεταξύ του Μπαπέ και του Ζιντάν δεν είναι ανάλογη με αυτή που είχε ο Γάλλος σταρ με τον προηγούμενο ομοσπονδιακό τεχνικό, Ντιντιέ Ντεσάν. Αυτή η σύγκριση υπογραμμίζει το χάσμα που έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις των δύο σημαντικών προσώπων της γαλλικής ομάδας.

Η αρχή του προβλήματος και οι τακτικές επιλογές

Η όλη σχέση μεταξύ του Κιλιάν Μπαπέ και του Ζινεντίν Ζιντάν δεν ξεκίνησε ιδανικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ένα περιστατικό που αναφέρεται ως αιτία της αρχικής ενόχλησης συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τότε, ο «Ζιζού» αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Η ενέργεια αυτή του προπονητή είχε ως στόχο να δώσει περισσότερο χώρο στον Ουσμάν Ντεμπελέ, ωστόσο προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Μπαπέ. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να ενοχλήθηκε από αυτή την τακτική επιλογή, καθώς πίστεψε πως ο προπονητής του τον υπονόμευσε ως παίκτη. Αυτό το γεγονός συνέβαλε στο να μην κυλούν αρμονικά τα πράγματα μεταξύ τους από εκείνη τη στιγμή και μετά.

Επιπλέον, τα ρεπορτάζ υπογραμμίζουν πως ο Μπαπέ δεν είχε κατανοήσει πλήρως ορισμένες από τις τακτικές επιλογές του Ζιντάν, ειδικά όσον αφορά τη θέση του στην αριστερή πλευρά κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Τουρκίας. Αυτές οι διαφωνίες σχετικά με τον αγωνιστικό του ρόλο φαίνεται να έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τη σχέση τους.

Η μη συμμετοχή του Μπαπέ στην προπόνηση

Η κατάσταση πήρε νέα διάσταση σήμερα, 11 Νοεμβρίου, καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ δεν προπονήθηκε μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική Γαλλίας. Αυτή η απουσία του 27χρονου σταρ από την προπόνηση προκάλεσε περισσότερα ερωτηματικά γύρω από το ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.

Η μη συμμετοχή του Μπαπέ στις ομαδικές ασκήσεις έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που έχουν ανακύψει, ενισχύοντας τις φήμες για εσωτερικές αναταραχές. Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για εντάσεις που ήδη ταράζουν τα αποδυτήρια των «Μπλε», όχι μόνο στη σχέση του με τον Ζιντάν, αλλά και σε σχέση με τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Προετοιμασία ενόψει κρίσιμων αναμετρήσεων

Οι «Τρικολόρ» έχουν συγκεντρωθεί για να προετοιμαστούν για δύο σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο του Nations League. Η πρώτη είναι προγραμματισμένη για τις 12 Νοεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ιταλία, και η δεύτερη για τις 15 Νοεμβρίου, απέναντι στην Τουρκία. Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα, με τα προβλήματα στις σχέσεις των βασικών της προσώπων, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πλαίσιο για αυτές τις αναμετρήσεις.

Η περίοδος αυτή της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, η οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι χρόνος συγκέντρωσης και προετοιμασίας, έχει σημαδευτεί από τις αποκαλύψεις για τις εσωτερικές διαφωνίες. Η αποτελεσματική προετοιμασία της ομάδας ενδέχεται να επηρεαστεί από τις υπάρχουσες εντάσεις, καθώς οι παίκτες καλούνται να ανταποκριθούν στις αγωνιστικές απαιτήσεις.

Η επιθυμία του Ζιντάν για συμφιλίωση

Παρόλο που η σχέση μεταξύ του Ζινεντίν Ζιντάν και του Κιλιάν Μπαπέ χαρακτηρίζεται από έλλειψη αρμονίας, ο προπονητής φέρεται να είναι ενήμερος για την κατάσταση. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Ζιντάν επιθυμεί πλέον να «κολλήσει τα κομμάτια» και να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον αρχηγό της ομάδας. Αυτή η πρόθεση δείχνει μια προσπάθεια εκ μέρους του τεχνικού να επιλύσει τις υπάρχουσες διαφορές.

Η προσπάθεια για συμφιλίωση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις έχουν γίνει εμφανείς, και η ανάγκη για ενότητα στην ομάδα είναι επιτακτική ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η έκβαση αυτής της προσπάθειας αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα και την απόδοση της εθνικής Γαλλίας στις προσεχείς αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta