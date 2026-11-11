Η απάντηση του Μπαρτζώκα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, λίγο πριν την αναμέτρηση της ομάδας του για την Euroleague. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα επιστροφής του παίκτη, ενώ παράλληλα τόνισε την ανάγκη να δοθεί προσοχή στον επερχόμενο αγώνα. Οι δηλώσεις του έγιναν την παραμονή της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC.

Ο αγώνας του Ολυμπιακού και η ερώτηση για τον Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ομάδα της Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Η σημαντική αυτή αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην «SUNEL Arena», την έδρα των «ερυθρολεύκων», με την ομάδα να επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Την παραμονή του κρίσιμου αυτού αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Μία από τις βασικές ερωτήσεις αφορούσε την κατάσταση και την πιθανή επιστροφή του Έλληνα γκαρντ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ένα θέμα που απασχολεί τους φίλους της ομάδας και τον αθλητικό κόσμο.

Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής του Έλληνα γκαρντ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 του τρέχοντος μήνα. Αυτό το χρονικό σημείο σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου κατά την οποία ο παίκτης βρισκόταν εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Βάσει του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ο Έλληνας γκαρντ προβλέπεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας του Ολυμπιακού από την αμέσως επόμενη ημέρα, δηλαδή μετά τις 15 του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ντόρσεϊ θα είναι και πάλι διαθέσιμος για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις και τις αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας, εφόσον όλα κυλήσουν βάσει σχεδίου.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ κατά τη διάρκεια της παραμονής του αγώνα με την Ντουμπάι BC. Ο κ. Μπαρτζώκας απάντησε αρχικά με σαφήνεια, δηλώνοντας: «Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό».

Με αυτή τη δήλωση, ο προπονητής έδειξε την πλήρη του συγκέντρωση στην επικείμενη αναμέτρηση της Euroleague, υπογραμμίζοντας τον απαιτητικό χαρακτήρα του αγώνα. Ο κ. Μπαρτζώκας τόνισε ότι η προτεραιότητα της ομάδας και του ίδιου είναι η προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι, αφήνοντας στην άκρη τα θέματα που δεν αφορούν άμεσα την αγωνιστική ετοιμότητα για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Η απουσία από τον αγώνα και η προτεραιότητα

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας διευκρίνισε την άμεση κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ σε σχέση με τον προσεχή αγώνα. Ο προπονητής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα».

Από τις δηλώσεις του προπονητή γίνεται σαφές ότι ο Έλληνας γκαρντ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας για την αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC. Ο κ. Μπαρτζώκας επέμεινε στην ανάγκη να επικεντρωθεί η συζήτηση στο ρόστερ που είναι διαθέσιμο για τον αυριανό αγώνα, τονίζοντας ότι θα υπάρξει επαρκής χρόνος αργότερα για την ανάλυση άλλων θεμάτων που αφορούν την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta