Πρόστιμα του αθλητικού δικαστή σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Με πρόστιμα τιμωρήθηκαν οι ΠΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Super League επέβαλε τις συγκεκριμένες ποινές, λαμβάνοντας υπόψη τις παραβάσεις που καταγράφηκαν.

Συγκεκριμένα, στην ΠΑΕ ΑΕΚ επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 13.000 ευρώ, ενώ για τον Ολυμπιακό το πρόστιμο καθορίστηκε στα 6.000 ευρώ, παρόλο που αρχικά είχε αναφερθεί ποσό 5.000 ευρώ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Η απόφαση για την ΠΑΕ ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ κρίθηκε ένοχη για τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις και της επιβλήθηκε συνολική χρηματική ποινή δεκατριών χιλιάδων (13.000,00) ευρώ. Η Ένωση ήταν υπότροπη για άναμμα πυρσών στο εντός έδρας παιχνίδι της με τον Λεβαδειακό, το οποίο διεξήχθη στις 8 Νοεμβρίου του 2026 στην Allwyn Arena.

Η χρηματική ποινή αναλύεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν. Αυτό οφείλεται στην καταφάση της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δύο προγενέστερους αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, βάσει των τελεσίδικων αποφάσεων υπ’ αριθ. 176/28-8-2026 και 215/24-9-2026 του ίδιου πειθαρχικού οργάνου. Επιπλέον, επιβλήθηκε ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ για τη 2η πράξη και χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη. Οι παραβάσεις αυτές εμπίπτουν στα άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι), 15 παρ. 1 περ. α’ και 15 παρ. 1 περ. γ’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Τα πρόστιμα για την ΠΑΕ Ολυμπιακός

Για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο δέχτηκε ότι τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. Η πειραϊκή ομάδα τιμωρήθηκε για χρήση λέιζερ και συνθήματα στο ντέρμπι της με τον ΠΑΟΚ. Συνολικά, καθορίστηκε χρηματική ποινή έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ.

Η ποινή αυτή προκύπτει από χίλια (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, χίλια (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη και τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ για την 3η πράξη. Η 3η πράξη τελέστηκε καθ’ υποτροπήν, καθώς είχε προηγηθεί καταφάση της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρεις προγενέστερους αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, βάσει των τελεσίδικων αποφάσεων υπ’ αριθ. 204/17-9-2026, 232/15-10-2026 και 247/29-10-2026 του πειθαρχικού οργάνου. Οι παραβάσεις αφορούν τα άρθρα 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ και 15 παρ. 1 περ. γ’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Η ποινή για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ. Η ποινή επιβλήθηκε για ρίψη αντικειμένων κατά την αναμέτρηση της ομάδας με τον Ηρακλή, η οποία διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο στάδιο. Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο εξέτασε την υπόθεση και αποφάσισε την επιβολή του προστίμου για την εν λόγω συμπεριφορά των οπαδών.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα για την τήρηση των κανονισμών στους αγώνες του πρωταθλήματος.

Το πλαίσιο των αποφάσεων

Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Super League, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση και την επιβολή ποινών σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανονισμών. Οι ποινές αφορούν τη συμπεριφορά των οπαδών των τριών μεγάλων ΠΑΕ κατά την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι παραβάσεις που οδήγησαν στα πρόστιμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις αποφάσεις, καλύπτονται από διάφορα άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, καθώς και συγκεκριμένων παραγράφων του άρθρου 15, όπως οι 15 παρ. 1 περ. α’, 15 παρ. 1 περ. γ’ και 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι).

Με πληροφορίες από: Athletiko