Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοντά σε συμφωνία με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει τον Μάικλ Κάρικ. Σύμφωνα με πληροφορίες, απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες για να επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι «κόκκινοι διάβολοι» αντιμετωπίζουν σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, έχοντας βρεθεί στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League λόγω των κακών αποτελεσμάτων.

Η διαδοχή στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων»

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως έχει λάβει την απόφαση να μην συνεχίσει με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της ομάδας. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχει αναδειχθεί ως η πρώτη επιλογή για τη διαδοχή του Κάρικ, με την απομάκρυνση του τελευταίου να μοιάζει πλέον αναπόφευκτη. Οι κακές εμφανίσεις και τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν οδηγήσει την ομάδα σε μια δύσκολη θέση, φέρνοντάς την στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League.

Ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κάρινγκτον, αναμένει ακόμη να ενημερωθεί επίσημα για την απόφαση αυτή. Η σύσταση για την απομάκρυνσή του έχει προέλθει από τους Όμαρ Μπεράντα και Τζέισον Γουίλκοξ, οι οποίοι φαίνεται να έχουν εισηγηθεί την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Οι προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Αργεντινό τεχνικό

Οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου του 2026, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να διευθέτησε τις τελικές λεπτομέρειες με την πλευρά του 54χρονου Αργεντινού προπονητή. Ο Ποτσετίνο έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.

Έγκυρα ρεπορτάζ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Μπεν Τζέικομπς, αποκαλύπτουν ότι ο άλλοτε προπονητής της Τότεναμ έχει ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία με τους ανθρώπους των «Κόκκινων Διαβόλων». Οι όροι του deal οριστικοποιούνται, ενώ αναφέρεται πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Μονακό για την περαιτέρω προώθηση των συζητήσεων.

Το εμπόδιο της ρήτρας αποδέσμευσης από τις ΗΠΑ

Το μοναδικό ουσιαστικό εμπόδιο για την πλήρη ολοκλήρωση της συμφωνίας αποτελεί η τρέχουσα δέσμευση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ, στην οποία υπηρετεί ως προπονητής. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε επίσημη επικοινωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, κάτι που αποτελεί το τελευταίο βήμα.

Ο Αργεντινός τεχνικός διαθέτει συμβόλαιο με τις ΗΠΑ έως το 2030, το οποίο περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης. Για να εξασφαλιστεί η «ελευθερία» του Ποτσετίνο, η Γιουνάιτεντ θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 7.400.000 δολαρίων, σύμφωνα με το Athletic, και 10.000.000 δολαρίων, όπως αναφέρουν άλλα έγκυρα δημοσιεύματα. Επιπλέον, το κόστος για την ένταξη του επιτελείου του Ποτσετίνο στην ομάδα υπολογίζεται ότι θα προσθέσει επιπλέον 2.000.000 δολάρια στο συνολικό ποσό.

Η πιθανή επιστροφή του Ποτσετίνο στην Premier League

Εφόσον όλα τα εκκρεμή ζητήματα διευθετηθούν ομαλά και οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα πραγματοποιήσει την επιστροφή του στην Premier League. Ο Αργεντινός προπονητής έχει αφήσει ένα σημαντικό στίγμα στο αγγλικό πρωτάθλημα, κυρίως μέσω του επιτυχημένου του περάσματος από την Τότεναμ.

Πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ο Ποτσετίνο είχε εργαστεί και στον πάγκο της Τσέλσι. Επιπλέον, στην πλούσια προπονητική του καριέρα, έχει καθίσει και στον πάγκο της Σαουθάμπτον, πριν από την περίοδο που βρέθηκε στην Τότεναμ, εμπλουτίζοντας έτσι την εμπειρία του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta