Βαγγέλης Βλάχος: «Τον Βαρδινογιάννη τον ένοιαζε μόνο να κερδίσει τον Ολυμπιακό»

Ο Βαγγέλης Βλάχος, μια εμβληματική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Gazzetta Magazino by Elabet την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο άλλοτε διεθνής χαφ αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία του, εστιάζοντας στις δύο ομάδες που σημάδεψαν την καριέρα του, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ωστόσο, οι πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις αφορούσαν τη σχέση του με τον πρώην ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού, Γιώργο Βαρδινογιάννη, γνωστό και ως «Καπετάνιο».

Οι αποκαλύψεις του Βαγγέλη Βλάχου

Ο Βαγγέλης Βλάχος, με την πλούσια εμπειρία του στα ελληνικά γήπεδα, μοιράστηκε με τους ακροατές του Gazzetta Magazino by Elabet στιγμές από την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις δύο μεγάλες ομάδες της Αθήνας, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, με τις οποίες ο ίδιος συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο Βλάχος, ο οποίος υπήρξε και πρώην αρχηγός της Ένωσης, προσέφερε μια μοναδική οπτική γωνία για το κλίμα και τις απαιτήσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου εκείνης της εποχής.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, τον «Καπετάνιο», ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια. Ο Βλάχος περιέγραψε τη σχέση του με τον Βαρδινογιάννη, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικότητας και της φιλοσοφίας του ισχυρού άνδρα των «Πρασίνων», ειδικά όσον αφορά τα μεγάλα ντέρμπι.

Η σχέση με τον «Καπετάνιο» Γιώργο Βαρδινογιάννη

Ο Βαγγέλης Βλάχος περιέγραψε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ως έναν άνθρωπο με απόλυτη προσήλωση στον στόχο της νίκης, ειδικά όταν επρόκειτο για αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τον Βλάχο, ο «Καπετάνιος» είχε μια ξεχωριστή «τρέλα» με τα ντέρμπι αιωνίων αντιπάλων, θεωρώντας τη νίκη επί των «Ερυθρόλευκων» ως το υπέρτατο επίτευγμα. Αυτή η προσήλωση ήταν τόσο έντονη που, όπως σημείωσε ο Βλάχος, ο Βαρδινογιάννης δεν έδινε σημασία σε ενδεχόμενες ήττες από άλλες ομάδες, αρκεί να κέρδιζε τον Ολυμπιακό.

Η στάση αυτή του Γιώργου Βαρδινογιάννη διαμόρφωνε ένα συγκεκριμένο κλίμα εντός της ομάδας του Παναθηναϊκού, με το βάρος και την πίεση να είναι ιδιαίτερα αυξημένα πριν από κάθε αναμέτρηση με τον «αιώνιο αντίπαλο». Ο Βλάχος μετέφερε την ατμόσφαιρα των ημερών εκείνων, υπογραμμίζοντας την απόλυτη προτεραιότητα που έδινε ο πρόεδρος σε αυτά τα παιχνίδια.

Το κίνητρο πριν τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Πριν από κάθε μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε έναν συγκεκριμένο τρόπο να εμψυχώνει τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης Βλάχος αποκάλυψε ότι ο «Καπετάνιος» έδινε ιδιαίτερα κίνητρα στους ποδοσφαιριστές, προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή τους και την επίτευξη της πολυπόθητης νίκας. Η επιθυμία του για επικράτηση επί του Ολυμπιακού ήταν τόσο ισχυρή, που μεταφραζόταν σε συγκεκριμένες υποσχέσεις και ανταμοιβές.

Ο πρώην χαφ των «Πρασίνων» περιέγραψε πώς ο Βαρδινογιάννης έκανε σαφές στους παίκτες ότι η νίκη επί των «Ερυθρόλευκων» ήταν το πιο σημαντικό πράγμα για εκείνον. Αυτή η δήλωση αποτελούσε ταυτόχρονα και μια έμμεση υπόσχεση για την αναγνώριση και την επιβράβευση των προσπαθειών τους, ενισχύοντας το ηθικό και την αποφασιστικότητα της ομάδας πριν από τις κρίσιμες αναμετρήσεις.

Το «πριμ» για τα γκολ και η δήλωση του Βλάχου

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της προσέγγισης του Γιώργου Βαρδινογιάννη στα ντέρμπι ήταν η υπόσχεση για επιπλέον πριμ στους παίκτες που κατάφερναν να σκοράρουν εναντίον του Ολυμπιακού. Ο Βαγγέλης Βλάχος αποκάλυψε ότι ο «Καπετάνιος» έταζε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά ως επιβράβευση για τα γκολ που σημειώνονταν σε αυτά τα παιχνίδια, ενισχύοντας έτσι την επιθετική διάθεση των ποδοσφαιριστών.

Ο ίδιος ο Βλάχος, ως παίκτης, είχε επωφεληθεί από αυτή την πολιτική του Βαρδινογιάννη. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Δεν τον ένοιαζε να χάσει από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, τον ένοιαζε να κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό, αυτό ήταν η τρέλα του. Του είχα πάρει πολλά λεφτά όταν παίζαμε με τον Ολυμπιακό». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσωπική εμπειρία του Βλάχου και επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σημασία που απέδιδε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στις νίκες επί του «αιώνιου» αντιπάλου.

Η πορεία του Βαγγέλη Βλάχου σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Ο Βαγγέλης Βλάχος, εκτός από τις αποκαλύψεις για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, αναφέρθηκε και στην πλούσια ποδοσφαιρική του διαδρομή, η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με δύο από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η παρουσία του και στις δύο ομάδες άφησε το στίγμα της, καθιστώντας τον έναν από τους αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές της εποχής του.

Ως άλλοτε διεθνής χαφ, ο Βλάχος είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, προσφέροντας τις υπηρεσίες του τόσο στους «Πράσινους» όσο και στην «Ένωση». Η εμπειρία του ως πρώην αρχηγός της ΑΕΚ προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις δηλώσεις του, καθώς έχει ζήσει από μέσα τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των μεγάλων ελληνικών ομάδων και των μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta