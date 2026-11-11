Η Έβερτον στοχεύει στην επιστροφή του Κέβιν Ντε Μπρόινε στην Premier League

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο 35χρονος μεσοεπιθετικός, ενδέχεται να επιστρέψει στην Premier League, καθώς η Έβερτον φέρεται να καραδοκεί για την απόκτησή του. Η μεταγραφή του στη Νάπολι δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την ιταλική ομάδα, η οποία βρίσκεται στη 10η θέση της Serie A τη φετινή σεζόν και εξετάζει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης του Βέλγου χαφ.

Η δύσκολη θητεία του Κέβιν Ντε Μπρόινε στη Νάπολι

Η παρουσία του Κέβιν Ντε Μπρόινε στη Νάπολι δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τον ιταλικό σύλλογο. Η ομάδα βρίσκεται στην 10η θέση της Serie A, γεγονός που την έχει οδηγήσει στο να σκέφτεται την αποδέσμευση του Βέλγου ποδοσφαιριστή. Ο Ντε Μπρόινε διαθέτει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τη Νάπολι, χωρίς ωστόσο να έχει προσφέρει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα στον σύλλογο.

Η κατάσταση εντός της Νάπολι περιγράφεται ως δύσκολη, καθώς κυκλοφορούν έντονες φήμες για καυγάδες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Αυτή η δυσχερής κατάσταση αποτελεί έναν από τους λόγους που καθιστούν πιθανή την επιστροφή του 35χρονου μεσοεπιθετικού στην Premier League, είτε για λογαριασμό της Έβερτον είτε για κάποιας άλλης ομάδας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Το ενδιαφέρον της Έβερτον για την επιστροφή του στο Νησί

Η Έβερτον έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την επιστροφή του Κέβιν Ντε Μπρόινε στο Νησί. Ο αγγλικός σύλλογος φέρεται να έχει ήδη ανοίξει επικοινωνία, με στόχο να προλάβει άλλες πιθανές ενδιαφερόμενες ομάδες και να πραγματοποιήσει μια μεταγραφή που χαρακτηρίζεται ως «βόμβα» για το πρωτάθλημα. Η ομάδα των «Ζαχαρωτών» αναζητά τρόπους να ενισχύσει το ρόστερ της και βλέπει στον Βέλγο χαφ μια ιδανική λύση.

Σε περίπτωση που ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μείνει ελεύθερος από τη Νάπολι τον Ιανουάριο, είναι δεδομένο ότι αρκετές ομάδες θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του. Η Έβερτον, ωστόσο, προσπαθεί να κινηθεί γρήγορα για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του έμπειρου μεσοεπιθετικού.

Η λαμπρή πορεία στην Premier League

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έχει αφήσει το στίγμα του στην Premier League, έχοντας γράψει ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι. Η προηγούμενη θητεία του στο κορυφαίο αγγλικό πρωτάθλημα τον καθιστά έναν ιδιαίτερα επιθυμητό στόχο για πολλές ομάδες, δεδομένης της εμπειρίας και της ποιότητάς του. Η πιθανή επιστροφή του αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί την αθλητική επικαιρότητα.

Η προοπτική να αγωνιστεί ξανά στην Premier League είναι ισχυρή, ειδικά αν η αποδέσμευσή του από τη Νάπολι οριστικοποιηθεί τον Ιανουάριο. Η Έβερτον, έχοντας επίγνωση της αξίας του, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να προσθέσει έναν παίκτη υψηλού επιπέδου στο δυναμικό της.

Οι στόχοι της Έβερτον και η πιθανή ενίσχυση

Η Έβερτον βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της Premier League, έχοντας συγκεντρώσει 16 βαθμούς. Η ομάδα ισοβαθμεί με την πέμπτη Τσέλσι, γεγονός που υποδηλώνει τις φιλοδοξίες της για μια καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα. Μια προσθήκη επιπέδου Κέβιν Ντε Μπρόινε θα ενίσχυε σημαντικά τις πιθανότητες της Έβερτον.

Η απόκτηση ενός τόσο ποιοτικού παίκτη θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα να επιστρέψει στις διοργανώσεις της UEFA την επόμενη σεζόν, έναν στόχο που φαίνεται να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του συλλόγου. Η εμπειρία και η ικανότητα του Ντε Μπρόινε στο χώρο του κέντρου θα προσέφεραν πολύτιμες λύσεις στην Έβερτον.

Το μέλλον του 35χρονου μεσοεπιθετικού

Το μέλλον του 35χρονου μεσοεπιθετικού Κέβιν Ντε Μπρόινε παραμένει ανοιχτό, με την πιθανότητα επιστροφής του στην Premier League να είναι πλέον ορατή. Η Νάπολι εξετάζει την αποδέσμευσή του, ενώ η Έβερτον έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον στον κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς ο Βέλγος χαφ αποτελεί έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης.

Με πληροφορίες από: Newsit