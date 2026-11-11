Στο επίκεντρο η ΚΕΔ και ο Λανουά εν μέσω διακοπής πρωταθλήματος

Οι πρώτες ημέρες της διακοπής του πρωταθλήματος, λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, έχουν σημαδευτεί από τις ενέργειες της ΚΕΔ. Συγκεκριμένα, υπήρξαν σκόπιμες, στοχευμένες και επιλεκτικές διαρροές και ενημερώσεις, διάρκειας δύο ημερών, σχετικά με ένα σεμινάριο διαιτητών, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως «παρωδία» από διαιτητές που βρίσκονται στους πίνακες. Ο Γιώργος Τσακίρης σχολιάζει τις εξελίξεις, αναφέροντας ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία και πως ο χρονισμός των διαρροών δεν ήταν συμπτωματικός.

Επιλεκτικές διαρροές και κριτική στην ΚΕΔ

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσακίρη, οι επιλεκτικές διαρροές και οι αναφορές σε φάσεις, για τις οποίες τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι της ΚΕΔ, Λανουά και Βαλέρι, έγιναν σε συγκεκριμένη στιγμή. Ο ίδιος χαρακτηρίζει το δίδυμο Λανουά και Βαλέρι ως «κίνδυνο - θάνατο» για την ελληνική διαιτησία και τη χώρα μας. Η αποτυχία τους, όπως τονίζει, αποδεικνύεται από την «άθλια κατάσταση και τα εγκληματικά (αστεία) λάθη των Ελλήνων ρέφερι» στους αγώνες του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Ο Γιώργος Τσακίρης σημειώνει ότι οι ίδιοι οι υπεύθυνοι της ΚΕΔ, μέσω των σεμιναρίων και των διαρροών τους, ομολογούν την αποτυχία τους, καθώς φέρονται να είναι απογοητευμένοι από την εικόνα και την απόδοση των Ελλήνων διαιτητών. Αυτή η «ομολογία αποτυχίας» προκύπτει από την ίδια τη διαδικασία των σεμιναρίων και τις πληροφορίες που διέρρευσαν.

Η απογοήτευση του Λανουά και η απειλή αποχώρησης

Στο πλαίσιο των επιλεκτικών ενημερώσεων προς ελεγχόμενα και μη ΜΜΕ, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Λανουά φέρεται να δήλωσε, χωρίς να υπάρξει διάψευση, τα εξής: «Έχω έρθει στην Ελλάδα με σκοπό να βοηθήσω στην βελτίωσή σας. Όμως αυτό δεν έχει γίνει, δεν συμβαίνει, αν δεν βελτιωθείτε, δεν υπάρχει λόγος να μένω, θα φύγω και θα γυρίσω στην Γαλλία». Ο Γιώργος Τσακίρης σχολιάζει την κατάληξη των λεγομένων του Λανουά με ειρωνικό τρόπο.

Ο ίδιος ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρει ότι αυτή ίσως είναι η μοναδική αλήθεια που έχει ακουστεί από τον Λανουά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ελλάδα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Παρά την παραδοχή αυτής της αποτυχίας, τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Ιταλό συνεργάτη του, η ΕΠΟ επέλεξε να τους κρατήσει και να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί τους.

Η ανανέωση της συνεργασίας και η στήριξη της ΑΕΚ

Παρά την ομολογία αποτυχίας του Λανουά και του Ιταλού συνεργάτη του, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) αποφάσισε να διατηρήσει τη συνεργασία μαζί τους. Ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρει ότι η ΕΠΟ επέλεξε να τους κρατήσει και να ανανεώσει τη συνεργασία τους, παρά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική διαιτησία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρει επίσης ότι θα γράψει και για τη στήριξη της ΑΕΚ προς τον Λανουά, δηλώνοντας ότι δεν έχει τέτοια προβλήματα να το κάνει.

Το παρελθόν του Γάλλου αρχιδιαιτητή

Ο Γιώργος Τσακίρης έχει αναλύσει στο παρελθόν τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι ο Λανουά δεν έπρεπε να αναλάβει τη θέση του αρχιδιαιτητή. Υποστηρίζει ότι ο Γάλλος ήταν αποτυχημένος και στη χώρα του, κάτι που δεν αποτελεί προσωπική του κρίση, αλλά καταγράφεται ως πραγματικότητα όπως την ανέδειξαν τα γαλλικά ΜΜΕ.

Ο ίδιος αναφέρει ότι τα γαλλικά ΜΜΕ είχαν αναδείξει την πραγματικότητα σχετικά με την αποτυχία του Λανουά στη Γαλλία, σε αντίθεση με τα «απόλυτα ελεγχόμενα» ελληνικά μέσα ενημέρωσης της εποχής, τα οποία, όπως λέει, «έκαναν την… πάπια» τότε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta