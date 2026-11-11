Που θα δείτε Παρί-Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν-Μπασκόνια για την 11η αγωνιστική της Euroleague

Με δύο σημαντικά παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Euroleague, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φίλους του μπάσκετ. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η Φενέρμπαχτσε θα δοκιμαστεί στην έδρα της Παρί, ενώ η Παρτίζαν θα υποδεχθεί την Μπασκόνια σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από τα κανάλια Novasports, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει τη δράση από το Παρίσι και το Βελιγράδι.

Η αναμέτρηση της Παρί με τη Φενέρμπαχτσε

Στην «Accor Arena» του Παρισιού, η Φενέρμπαχτσε (με ρεκόρ 7-3) θα φιλοξενηθεί από την Παρί (με ρεκόρ 4-6) σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η τουρκική ομάδα έχει ως στόχο να διατηρήσει το αήττητο σερί της απέναντι στη γαλλική, καθώς μετρά επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην ιστορία των δύο συλλόγων. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για την Παρί, η οποία επιδιώκει να ανατρέψει την παράδοση.

Όσον αφορά τις απουσίες, η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, καθώς όλοι οι παίκτες της είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα. Από την πλευρά της Παρί, ο Ντάλτον Χόουμς υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι, επιστρέφοντας στη δράση μετά την απουσία του από τα δύο προηγούμενα ματς της ομάδας του Μαξίμ Λεφέβρ. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Novasports 4, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 21:45.

Η μάχη της Παρτίζαν με την Μπασκόνια

Την ίδια ώρα, στις 21:45, αλλά από τη συχνότητα του Novasports Start, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Παρτίζαν με την ουραγό Μπασκόνια. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην «Beogrdska Arena» του Βελιγραδίου, με την σερβική ομάδα να έχει ρεκόρ 5-5 και να προέρχεται από μια εύκολη επικράτηση απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η Παρτίζαν θα επιδιώξει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις της εντός έδρας.

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο προπονητής Ζοάν Πενιαρόγια θα έχει να διαχειριστεί τέσσερις σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός αγώνα είναι οι Τζεκίρι, Χέιζ, Βιλντόζα και Γουίλις. Προβλήματα απουσιών αντιμετωπίζει και η Μπασκόνια, καθώς εκτός είναι οι Τάντας Σεντεκέρσκις και Ρόντιονς Κούρουκς, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο το έργο της στην προσπάθειά της να ξεφύγει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Η 11η αγωνιστική της Euroleague ξεκινά δυναμικά την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, με δύο παιχνίδια που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Οι αναμετρήσεις αυτές αποτελούν τον προπομπό για την υπόλοιπη αγωνιστική, η οποία αναμένεται να προσφέρει ακόμα περισσότερες συγκινήσεις και κρίσιμα αποτελέσματα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, στις 21:45, η Παρί θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε στην «Accor Arena» με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4. Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα, η Παρτίζαν θα φιλοξενήσει την Μπασκόνια στην «Beogrdska Arena», με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports Start. Οι δύο αυτές αναμετρήσεις σηματοδοτούν την έναρξη ενός ακόμη γεμάτου αγωνιστικού διημέρου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι ομάδες και η πορεία τους στην διοργάνωση

Η Φενέρμπαχτσε, με το εντυπωσιακό ρεκόρ 7-3, δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις της για μια επιτυχημένη πορεία στην Euroleague. Η ομάδα έχει επιδείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, κάτι που αποδεικνύεται και από το αήττητο σερί της απέναντι στην Παρί. Αντίθετα, η Παρί, με ρεκόρ 4-6, προσπαθεί να βρει τον ρυθμό της και να πλασαριστεί σε θέσεις που οδηγούν στα playoffs, έχοντας μπροστά της μια δύσκολη αποστολή.

Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν διατηρεί ένα ισορροπημένο ρεκόρ 5-5, έχοντας δείξει σημάδια βελτίωσης, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη νίκη της επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η Μπασκόνια, ως ουραγός της βαθμολογίας, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και αναζητά απεγνωσμένα νίκες που θα της δώσουν ώθηση για τη συνέχεια. Η αναμέτρηση στο Βελιγράδι είναι κρίσιμη και για τις δύο ομάδες, με διαφορετικούς στόχους.

Απουσίες και επιστροφές στα παρκέ

Οι ομάδες καλούνται να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη των αγώνων. Για τη Φενέρμπαχτσε, η απουσία προβλημάτων αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας στον προπονητή να έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του. Αντίθετα, η Παρί βλέπει με ικανοποίηση την επιστροφή του Ντάλτον Χόουμς, ενός παίκτη που είχε απουσιάσει από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια και αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα του Μαξίμ Λεφέβρ.

Στην αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Μπασκόνια, ο προπονητής Ζοάν Πενιαρόγια θα κληθεί να βρει λύσεις, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες τεσσάρων σημαντικών παικτών: των Τζεκίρι, Χέιζ, Βιλντόζα και Γουίλις. Παράλληλα, η Μπασκόνια αντιμετωπίζει και αυτή τα δικά της προβλήματα, καθώς εκτός μάχης βρίσκονται οι Τάντας Σεντεκέρσκις και Ρόντιονς Κούρουκς. Οι απουσίες αυτές αναμένεται να δοκιμάσουν το βάθος των ρόστερ και τη στρατηγική των προπονητών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta