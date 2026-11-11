Ο τερματοφύλακας της Χρόνιγκεν αποβλήθηκε μετά από διαμαρτυρία σε πέναλτι

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στον αγώνα της 12ης αγωνιστικής του Ολλανδικού πρωταθλήματος μεταξύ της Χρόνιγκεν και της Άλκμααρ, όταν ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Ετιέν Βάεσεν, αποβλήθηκε από την αναμέτρηση. Ο Βάεσεν δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες σε διάστημα λίγων λεπτών, ως αποτέλεσμα της έντονης και συνεχούς διαμαρτυρίας του για την απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας στο 88ο λεπτό.

Η εξέλιξη του αγώνα της Eredivisie

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη για την 12η αγωνιστική του Ολλανδικού πρωταθλήματος, βρήκε την Χρόνιγκεν να υποδέχεται την Άλκμααρ σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές. Οι γηπεδούχοι είχαν καταφέρει να προηγηθούν με σκορ 3-1, δείχνοντας να ελέγχουν την αναμέτρηση. Ωστόσο, η Άλκμααρ αντέδρασε δυναμικά.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν σταδιακά να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα και εν τέλει να πάρουν το προβάδισμα. Η Χρόνιγκεν γνώρισε τελικά την ήττα με σκορ 4-3, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από την ένταση και τις συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, πριν φτάσει στο επεισοδιακό του φινάλε.

Η στιγμή της έντασης και η πρώτη κάρτα

Το καθοριστικό στιγμιότυπο που σημάδεψε τον αγώνα συνέβη στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε αυτή τη φάση, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Άλκμααρ, μια απόφαση που προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση του τερματοφύλακα της Χρόνιγκεν, Ετιέν Βάεσεν. Ο Βάεσεν διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απόφαση του διαιτητή, με αποτέλεσμα να δεχτεί την πρώτη κίτρινη κάρτα.

Η αντίδραση του τερματοφύλακα δεν σταμάτησε εκεί. Ο Βάεσεν, ο οποίος κατάγεται από το Σουρινάμ, έγινε έξαλλος με την απόφαση αυτή. Αρνήθηκε να μεταβεί στην εστία του προκειμένου να εκτελεστεί το πέναλτι, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την πλήρη διαφωνία του και την οργή του για τον καταλογισμό της παράβασης.

Η οργισμένη αντίδραση και η διπλή αποβολή

Η άρνηση του Ετιέν Βάεσεν να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του διαιτητή και να επιστρέψει στην εστία του, παρά την προειδοποίηση που του είχε γίνει, οδήγησε σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. Η συνεχής γκρίνια και οι διαμαρτυρίες του τερματοφύλακα συνεχίστηκαν αμείωτες, παρά την αρχική κίτρινη κάρτα που είχε ήδη δεχτεί.

Αντιμέτωπος με την επίμονη στάση του Βάεσεν, ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν είχε άλλη επιλογή από το να του δείξει και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτό σήμανε την αποβολή του τερματοφύλακα από τον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, λίγο πριν τη λήξη του.

Οι προσπάθειες των συμπαικτών και το τελικό αποτέλεσμα

Κατά τη διάρκεια της έντασης, οι συμπαίκτες του Ετιέν Βάεσεν προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν και να τον πείσουν να μην ξεφύγει από τα όρια, ώστε να αποφευχθεί η αποβολή. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν καρπούς, καθώς ο τερματοφύλακας αποχώρησε τελικά από το γήπεδο.

Μετά την αποβολή του Βάεσεν, η Άλκμααρ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, διευρύνοντας το προβάδισμά της και εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη. Η Χρόνιγκεν ολοκλήρωσε τον επεισοδιακό αγώνα με εννέα παίκτες, γεγονός που δυσχέρανε ακόμα περισσότερο την προσπάθειά της να ανατρέψει την κατάσταση. Η Άλκμααρ έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Χρόνιγκεν, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει αξέχαστο για την εξέλιξή του και την ασυνήθιστη αποβολή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta