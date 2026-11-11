Το Περιστέρι υποδέχεται τη Βαρέζε για το BCL με στόχο το 4/4

Το Περιστέρι ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Βαρέζε για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League, σε μία αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Η ομάδα των δυτικών προαστίων, μετρώντας ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί τριών νικών, στοχεύει στην επίτευξη του 4/4 και τη συνέχιση της εξαιρετικής της πορείας στη διοργάνωση. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 19:30, με τους φίλους του μπάσκετ να μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στα δυτικά προάστια

Η αναμέτρηση ανάμεσα στο Περιστέρι και την Βαρέζε θα διεξαχθεί την 11η Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:30. Το παιχνίδι φιλοξενείται στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου», που βρίσκεται στα δυτικά προάστια, και αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής του Basketball Champions League. Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα, η τηλεοπτική μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το Magenta Sport 4.

Το Περιστέρι, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Ξανθόπουλου, επιδιώκει να συνεχίσει την αήττητη πορεία του στη διοργάνωση. Η Βαρέζε, την οποία το Περιστέρι φιλοξενεί, περιγράφεται στο πλαίσιο της πηγής ως η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη.

Η εντυπωσιακή πορεία του Περιστερίου στο BCL

Η ομάδα των δυτικών προαστίων έχει επιδείξει μια εξαιρετική πορεία στο Basketball Champions League μέχρι στιγμής, διατηρώντας το αήττητο σερί της. Με τρεις νίκες σε τρεις αγώνες, το Περιστέρι στοχεύει τώρα στο 4/4, επιδιώκοντας να διευρύνει το θετικό του σερί και να εδραιώσει τη θέση του στην κορυφή του ομίλου. Η αναμέτρηση με τη Βαρέζε είναι κομβική για την επίτευξη αυτού του στόχου και τη διατήρηση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ομάδα.

Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας και του πλουραλισμού που χαρακτηρίζει το παιχνίδι της ομάδας. Οι παίκτες έχουν δείξει συνέπεια και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που τους έχουν οδηγήσει στις συνεχόμενες νίκες. Η συνέχεια της διοργάνωσης βρίσκει το Περιστέρι σε πλεονεκτική θέση, με την ψυχολογία στα ύψη.

Η επικράτηση στον α' γύρο και οι διακριθέντες

Στην αναμέτρηση του α' γύρου, το Περιστέρι είχε καταφέρει να επικρατήσει της Βαρέζε στην Ιταλία, φεύγοντας με τη νίκη με τελικό σκορ 82-85. Αυτή η εκτός έδρας επιτυχία υπογράμμισε την αγωνιστική αξία της ελληνικής ομάδας και την ικανότητά της να κερδίζει σε δύσκολες έδρες. Η νίκη αυτή ήρθε χάρη στον πλουραλισμό και την πολύ καλή απόδοση που επέδειξαν αρκετοί παίκτες του Περιστερίου.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση εκείνη ξεχώρισαν οι Κάριους, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους, ο Φραϊντέλ με 13 πόντους, καθώς και οι Νίκολς και Πέιν, οι οποίοι συνέβαλαν με 10 πόντους ο καθένας. Η ομαδική αυτή προσπάθεια και η κατανομή του σκοραρίσματος αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την επικράτηση του Περιστερίου επί της ιταλικής ομάδας.

Οι δηλώσεις του Νόα Φραϊντέλ ενόψει του αγώνα

Ο Νόα Φραϊντέλ, ένας από τους διακριθέντες παίκτες της ομάδας, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την επερχόμενη αναμέτρηση. Ο Φραϊντέλ τόνισε τη δυσκολία του παιχνιδιού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, η Βαρέζε είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες». Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν τον σεβασμό προς τον αντίπαλο, αλλά και την αποφασιστικότητα της ομάδας του.

Ο ίδιος ο παίκτης εξέφρασε τη σημασία της νίκας για το Περιστέρι, δηλώνοντας: «Είναι σημαντικό για εμάς να προσπαθήσουμε να πάρουμε άλλη μια νίκη στο Basketball Champions League και να συνεχίσουμε την πολύ καλή πορεία μας». Ο Φραϊντέλ αναφέρθηκε επίσης στο καλό ξεκίνημα της ομάδας στη διοργάνωση, προσθέτοντας ότι «Ως τώρα έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μία από τις θέσεις της πρώτης δυάδας».

Στόχος η διατήρηση του αήττητου και η κορυφή

Ο βασικός στόχος του Περιστερίου στην αναμέτρηση με τη Βαρέζε είναι η διατήρηση του αήττητου σερί του στο Basketball Champions League. Με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, η ομάδα επιδιώκει να φτάσει στο 4/4, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στον όμιλο. Η νίκη αυτή θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του απώτερου στόχου, που είναι η κατάληψη μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων.

Η εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη δυάδα είναι κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, καθώς προσφέρει πλεονεκτήματα για την επόμενη φάση. Το Περιστέρι εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις και να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να πετύχει ακόμα μία σημαντική νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta