Ο Τέντι Σέριγχαμ αποθεώνει τον Μπάμπη Κωστούλα: «Τον λατρεύω, πρέπει να τον πάρουν τον Ιανουάριο»

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Μπάμπη Κωστούλα με την Μπράιτον στην Premier League έχουν τραβήξει την προσοχή του ποδοσφαιρικού κόσμου. Ο διεθνής επιθετικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, με την απόδοσή του να μην περνά απαρατήρητη. Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Τέντι Σέριγχαμ, μίλησε με διθυραμβικά σχόλια για τον Κωστούλα, προτρέποντας μάλιστα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κινηθεί για την απόκτησή του.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Κωστούλα στην Premier League

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει πραγματοποιήσει μια δυναμική εκκίνηση στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στα γήπεδα της Premier League. Ο διεθνής επιθετικός έχει καταγράψει έναν αξιοσημείωτο απολογισμό πέντε γκολ και τεσσάρων ασίστ μέχρι στιγμής. Αυτή η επίδοση τον καθιστά έναν εκ των πρωταγωνιστών της Μπράιτον, των «γλάρων», οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με εντυπωσιακό τρόπο.

Η ομάδα της Μπράιτον, χάρη και στις συνεισφορές του Κωστούλα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Η διαφορά της από την πρωτοπόρο Άρσεναλ ανέρχεται στους πέντε βαθμούς, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτυχία της ομάδας και την κρίσιμη συμβολή του Έλληνα ποδοσφαιριστή στην πορεία της.

Η παρέμβαση του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι εμφανίσεις του Μπάμπη Κωστούλα δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από σημαντικές προσωπικότητες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο Τέντι Σέριγχαμ, ένας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του για τον Έλληνα επιθετικό. Ο Σέριγχαμ, μιλώντας στη «Metro», αποθέωσε τον Κωστούλα, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και την αξία του.

Η τοποθέτηση του Σέριγχαμ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένης της ιστορίας και της επιρροής του στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην άσος των «κόκκινων διαβόλων» δεν περιορίστηκε σε απλά κολακευτικά σχόλια, αλλά προχώρησε σε μια σαφή και άμεση προτροπή προς την πρώην ομάδα του, γεγονός που αναδεικνύει την πεποίθησή του για τις δυνατότητες του Κωστούλα.

Η πρόταση για μεταγραφή τον Ιανουάριο

Ο Τέντι Σέριγχαμ δεν δίστασε να προτείνει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση του Μπάμπη Κωστούλα. Συγκεκριμένα, ο θρύλος του συλλόγου παρότρυνε τους «κόκκινους διάβολους» να τον αποκτήσουν κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Η πρόταση αυτή υποδηλώνει την επείγουσα ανάγκη, κατά την άποψή του, για την ενίσχυση της ομάδας με έναν παίκτη των χαρακτηριστικών του Κωστούλα.

Ο Σέριγχαμ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Έλληνας επιθετικός μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική λύση για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θεωρεί ότι η παρουσία του Κωστούλα θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα να ξεφύγει από τη μετριότητα που ενδεχομένως αντιμετωπίζει, προσφέροντας νέα δυναμική και ποιότητα στο παιχνίδι της. Η πρόταση αυτή έρχεται να υπογραμμίσει την υψηλή εκτίμηση που τρέφει ο Σέριγχαμ για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Τα διθυραμβικά σχόλια του Σέριγχαμ για τον Έλληνα επιθετικό

Στις δηλώσεις του στη «Metro», ο Τέντι Σέριγχαμ περιέγραψε με ενθουσιασμό τα χαρακτηριστικά που τον εντυπωσιάζουν στον Μπάμπη Κωστούλα. «Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που θα ήθελα να δω να αποκτά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο και είναι ο νεαρός Έλληνας σέντερ φορ της Μπράιτον, ο Χαράλαμπος Κωστούλας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε μάλιστα με έμφαση: «Τι παίκτης είναι αυτός! Τον λατρεύω».

Ο παλαίμαχος άσος ανέλυσε περαιτέρω τους λόγους του θαυμασμού του, εστιάζοντας στον τρόπο παιχνιδιού του Κωστούλα. «Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Έχει ενέργεια, γνωρίζει πολύ καλά τη θέση του και είναι ακόμη ένα νεαρό παιδί», δήλωσε. Επίσης, υπογράμμισε την ικανότητά του να κρατάει την μπάλα και να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα, προσθέτοντας: «Συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, φέρνει τους συμπαίκτες του στην επίθεση και διαθέτει αυτή την ξεχωριστή πινελιά».

Με πληροφορίες από: Athletiko