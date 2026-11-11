Ολλανδία - Ελλάδα: Οι πιθανότητες της γαλανόλευκης από το Football Meets Data

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται σε πλήρεις ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων στο Nations League, όπου θα ολοκληρωθούν τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, θα υποδεχθεί τη Σερβία στην έδρα της, σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ως γιορτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι προβλέψεις του Football Meets Data για την αναμέτρηση

Σύμφωνα με τις αναλύσεις του Football Meets Data, οι πιθανότητες για το εκτός έδρας παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία έχουν καθοριστεί με συγκεκριμένα ποσοστά. Η ομάδα του Τσάβι, η Ολλανδία, θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη σε αυτή την αναμέτρηση, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό 61%.

Από την άλλη πλευρά, οι πιθανότητες για νίκη της Εθνικής μας ομάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι ανέρχονται στο 18%. Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα 21%, δίνεται στην ισοπαλία, δηλαδή στο αποτέλεσμα «Χ». Οι προβλέψεις αυτές δίνουν μια σαφή εικόνα για το βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζει η Γαλανόλευκη στην αναμέτρηση της Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.

Η βαθμολογική εικόνα και ο στόχος της πρόκρισης

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση του 2ου γκρουπ της διοργάνωσης. Η Εθνική Ελλάδας ισοβαθμεί με τους Οράνιε, έχοντας αμφότερες οκτώ βαθμούς. Αυτή η βαθμολογική ισορροπία καθιστά την αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη του ομίλου.

Παράλληλα, η Γαλανόλευκη διατηρεί ένα προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Γερμανίας, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Με αυτά τα δεδομένα, η Εθνική Ελλάδας στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην επικείμενη αναμέτρηση με την Ολλανδία, προκειμένου να διατηρήσει ή να βελτιώσει τη θέση της στον όμιλο και να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα

Η πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις για την Εθνική Ελλάδας στο τρέχον παράθυρο του Nations League είναι προγραμματισμένη για τις 13 Νοεμβρίου. Η Γαλανόλευκη θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει τους Οράνιε στην ιστορική Γιόχαν Κρόιφ Αρένα. Αυτός ο αγώνας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της φάσης των ομίλων, καθώς θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των δύο ομάδων.

Η ομάδα του Τσάβι θα υποδεχθεί την ελληνική αποστολή, με τις προσδοκίες να είναι υψηλές και για τις δύο πλευρές. Για την Εθνική Ελλάδας, ο στόχος είναι σαφής: να αποσπάσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την εκτός έδρας αναμέτρηση. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα ενισχύσει σημαντικά τις ελπίδες της για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι-γιορτή με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό

Μετά την εκτός έδρας δοκιμασία στην Ολλανδία, η Εθνική Ελλάδας θα επιστρέψει στην έδρα της για να υποδεχθεί τη Σερβία. Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:45. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, προσφέροντας την ευκαιρία στους Έλληνες φιλάθλους να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας.

Το παιχνίδι με τη Σερβία περιγράφεται ως ένα «παιχνίδι-γιορτή», υποδηλώνοντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και πιθανόν μια ευκαιρία για την ομάδα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με έναν πανηγυρικό τρόπο. Η αναμέτρηση αυτή θα αποτελέσει το επιστέγασμα των προσπαθειών της Εθνικής Ελλάδας σε αυτό το παράθυρο του Nations League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta