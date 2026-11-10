Ο Τέντι Σέριγχαμ αποθεώνει τον Μπάμπη Κωστούλα και τον προτείνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Τέντι Σέριγχαμ, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που αγωνίστηκαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποθέωσε για μία ακόμη φορά τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο Άγγλος παλαίμαχος επιθετικός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», προτείνοντας την απόκτηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Κωστούλας έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν στην Premier League.

Οι νέες δηλώσεις του Σέριγχαμ

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Τέντι Σέριγχαμ επέμεινε πως ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος εντυπωσιάζει με την Μπράιτον στην Premier League, αποτελεί ιδανική επιλογή για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο παλαίμαχος διεθνής Άγγλος επιθετικός θεωρεί ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πρέπει να κινηθούν για την απόκτησή του τον Ιανουάριο.

Ο Σέριγχαμ σημείωσε επίσης ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδέχεται να αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από την Άρσεναλ στην προσπάθειά της να αποκτήσει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η επιμονή του Σέριγχαμ για τον Κωστούλα υπογραμμίζει την πεποίθησή του για τις ικανότητες του νεαρού σέντερ φορ και την αξία που θα μπορούσε να προσφέρει στην ομάδα του Μάντσεστερ.

Τι έχει εντυπωσιάσει τον παλαίμαχο άσο

Ο Τέντι Σέριγχαμ εξήγησε αναλυτικά τι είναι αυτό που τον έχει εντυπωσιάσει στο παιχνίδι του Έλληνα άσου. «Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Έχει ενέργεια, γνωρίζει πολύ καλά τη θέση του και είναι ακόμη ένα νεαρό παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος επιθετικός στην εφημερίδα «Metro».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Ξέρει να κρατάει την μπάλα, γνωρίζει σίγουρα πώς να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, φέρνει τους συμπαίκτες του στην επίθεση και διαθέτει αυτή την ξεχωριστή πινελιά». Ο Σέριγχαμ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, δηλώνοντας: «Τι παίκτης είναι αυτός! Τον λατρεύω».

Η εκτίμηση για την αξία του Κωστούλα

Σε πρόσφατες ανάλογες δηλώσεις του, ο Τέντι Σέριγχαμ είχε κάνει την εκτίμηση πως ο Έλληνας επιθετικός θα πουληθεί για ένα ποσό που θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια λίρες. Αυτή η εκτίμηση αναδεικνύει το μέγεθος του ταλέντου και των προοπτικών που βλέπει ο Άγγλος παλαίμαχος στον Μπάμπη Κωστούλα.

Ο Κωστούλας μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον τον Ιούνιο του 2025, έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων λιρών. Η μεταγραφή του σε ένα τόσο υψηλό ποσό, ακόμη και πριν την τρέχουσα εντυπωσιακή του πορεία, υποδηλώνει την αναγνώριση των ικανοτήτων του από τους συλλόγους της Premier League.

Η πορεία του στην Premier League

Στην πρώτη του παρουσία στην Premier League, ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ήδη καταγράψει πέντε συμμετοχές σε γκολ, δηλαδή γκολ και ασίστ, σε δέκα αναμετρήσεις πρωταθλήματος. Η συμβολή του αυτή είναι σημαντική και έχει παίξει ρόλο στην εξαιρετική πορεία των «γλάρων».

Η Μπράιτον, χάρη και στις επιδόσεις του Έλληνα άσου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Οι εμφανίσεις του Κωστούλα έχουν ενισχύσει τη φήμη του ως ενός ανερχόμενου ταλέντου στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Newsit