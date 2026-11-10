Ο Χοσάμ Χασάν απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Αιγύπτου

Η προπονητική καριέρα του Χοσάμ Χασάν στην εθνική Αιγύπτου πήρε απρόσμενη τροπή μέσα σε λίγους μήνες, καθώς ο ίδιος αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η αιγυπτιακή ομοσπονδία ανακοίνωσε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 την απομάκρυνσή του, επικαλούμενη αρνητικό αντίκτυπο στη θετική εικόνα και τη σταθερότητα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Τη θέση του Χασάν αναλαμβάνει ο Αλί Μάχερ, με την ομοσπονδία να τονίζει την απόλυτη προτεραιότητα της διατήρησης της ομαλότητας στην ομάδα.

Η αιτία της απομάκρυνσης

Η απομάκρυνση του Χοσάμ Χασάν συνδέεται άμεσα με μια πρωτοφανή κρίση στην προσωπική του ζωή, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η αιγυπτιακή Ομοσπονδία έκανε λόγο για αρνητικό αντίκτυπο στη θετική εικόνα και τη σταθερότητα της εθνικής ομάδας, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση της ομαλότητας στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Αυτή η εξέλιξη ήρθε λίγους μήνες αφότου ο Χασάν είχε οδηγήσει τους «Φαραώ» στην καλύτερη παρουσία της ιστορίας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, εξασφαλίζοντας μάλιστα την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2030.

Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας έκαναν λόγο για σοβαρή οικογενειακή διαμάχη, με δημοσιεύματα στον αιγυπτιακό Τύπο να αναφέρονται σε ένταση και επεισόδια με εμπλοκή μελών της οικογένειας του πρώην προπονητή.

Το επεισόδιο στη βόρεια ακτή

Τον Αύγουστο του 2026, σημειώθηκε ένα επεισόδιο ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη σύζυγο του Χοσάμ Χασάν. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε τουριστικό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου. Σύμφωνα με αναφορές, υπήρξε χειροδικία και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Τα Μέσα εκείνη την περίοδο είχαν μεταδώσει ότι ο 60χρονος Χοσάμ Χασάν λιποθύμησε μετά από τον φοβερό καβγά που σημειώθηκε μεταξύ μελών της οικογένειάς του. Στον καβγά φέρεται να συμμετείχαν οι δύο συγκεκριμένες γυναίκες, με αποτέλεσμα ο προπονητής να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι αναφορές έκαναν λόγο για μια χαοτική συμπλοκή με μέλη της οικογένειας και προσωπικό του ξενοδοχείου, με την αστυνομία να κρατά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο τοπικό τμήμα.

Καταγγελίες και αντιδράσεις

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά το επεισόδιο. Σύμφωνα με όσα είχαν μεταδοθεί, δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Χασάν υπέβαλαν καταγγελία κατά της πρώην συζύγου του, Νταν Άνταμ, η οποία είναι επίσης γνωστή ως Ντίνα Μουσταφά. Οι καταγγελίες αφορούσαν ισχυρισμούς για πλαστογραφία επίσημων εγγράφων και διγαμία. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες κατηγορίες αμφισβητήθηκαν έντονα από την πλευρά της γυναίκας.

Η πορεία του Χοσάμ Χασάν

Ο Χοσάμ Χασάν, πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Αιγύπτου, είχε μια αξιόλογη πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο παρελθόν, είχε αγωνιστεί και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αφήνοντας το δικό του στίγμα. Ως προπονητής των «Φαραώ», κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην καλύτερη παρουσία της ιστορίας της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα επίτευγμα που του είχε εξασφαλίσει την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2030. Παρά τις επιτυχίες αυτές, η προσωπική του ζωή και οι εξελίξεις γύρω από αυτή οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από το τιμόνι της εθνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit