«Σημαντική νίκη και χαρά για το ντεμπούτο», δήλωσε ο Μανώλης Σολανάκης

Ο Μανώλης Σολανάκης, φουνταριστής του Ολυμπιακού, παραχώρησε δηλώσεις μετά τη σημαντική νίκη της ομάδας του επί της Σαμπαντέλ με σκορ 15-10. Η αναμέτρηση αυτή, που διεξήχθη στο εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», εντασσόταν στην 3η αγωνιστική του LEN Champions League Ανδρών. Ο Έλληνας αθλητής εξέφρασε την ικανοποίησή του τόσο για το αποτέλεσμα που ανέβασε τους «ερυθρολεύκους» στην κορυφή του ομίλου, όσο και για το προσωπικό του ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η μάχη κορυφής και οι δύο σημαντικές νίκες

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια καθοριστική επικράτηση απέναντι στην ισπανική Σαμπαντέλ, με τελικό σκορ 15-10, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του LEN Champions League Ανδρών. Η αναμέτρηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς χαρακτηρίστηκε ως μάχη κορυφής για τον Α' Όμιλο της διοργάνωσης. Η νίκη αυτή ήταν ζωτικής σημασίας για τους Πειραιώτες, καθώς τους έδωσε τη δυνατότητα να αναρριχηθούν στην πρώτη θέση του ομίλου, έναν στόχο που είχαν θέσει μετά τον χαμένο βαθμό στην προηγούμενη, 2η αγωνιστική.

Ο Μανώλης Σολανάκης, μιλώντας για τις δύο τελευταίες επιτυχίες της ομάδας, τόνισε τη σπουδαιότητά τους. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Σαμπαντέλ. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πετύχαμε αυτές τις δύο σημαντικές νίκες», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επικράτηση επί της Σαμπαντέλ ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή, καθώς «την θέλαμε πάρα πολύ μετά τον χαμένο βαθμό στη 2η αγωνιστική, έτσι ώστε να ανέβουμε στη κορυφή του ομίλου».

Η αγωνιστική εικόνα και τα σημεία βελτίωσης

Ο 32χρονος Έλληνας φουνταριστής του Ολυμπιακού, Μανώλης Σολανάκης, προχώρησε σε ανάλυση της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σαμπαντέλ. Όπως ανέφερε, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν από την αρχή του αγώνα μεγάλη διάθεση και παρουσίασαν υψηλά επίπεδα ενέργειας. Καθώς η αναμέτρηση εξελισσόταν, η απόδοση της ομάδας βελτιωνόταν συνεχώς, με τους παίκτες να γίνονται «όλο και πιο καλοί και συμπαγείς στην άμυνα», γεγονός που τους επέτρεψε να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια σημαντική διαφορά στο σκορ.

Παρά την επικράτηση, ο Σολανάκης επισήμανε ένα συγκεκριμένο σημείο που χρήζει περαιτέρω βελτίωσης για την ομάδα. «Στο τέταρτο οκτάλεπτο η αλήθεια είναι χαλαρώσαμε και ήταν αναπόφευκτο να δεχθούμε κάποια γκολ», σχολίασε, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της ομάδας να δουλέψει εντατικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το σημαντικότερο είναι η νίκη, και η ομάδα επιθυμεί «με όρεξη να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις» στις επόμενες αναμετρήσεις.

Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο και η αφοσίωση του Σολανάκη

Ιδιαίτερη στιγμή για τον Μανώλη Σολανάκη αποτέλεσε το προσωπικό του ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, το Champions League. Ο Έλληνας αθλητής εξέφρασε την έντονη χαρά του για αυτή την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Είμαι πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη», δήλωσε ο ίδιος, αναδεικνύοντας τη σημασία αυτής της στιγμής για την καριέρα του.

Ο Σολανάκης τόνισε με έμφαση την αφοσίωσή του στον σύλλογο των Πειραιωτών, δηλώνοντας ότι του αρέσει πάρα πολύ να βοηθάει την ομάδα και ότι θεωρεί τον εαυτό του «υπηρέτη της». Υπογράμμισε επίσης την ακλόνητη πρόθεσή του να κάνει «τα πάντα για να πετύχει τους στόχους της» ο Ολυμπιακός. Παρά το γεγονός ότι η σεζόν βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, ο φουνταριστής εξέφρασε την ευχή να του δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στο μέλλον, καθώς επιθυμεί διακαώς να βοηθάει με κάθε δυνατό τρόπο τους συμπαίκτες του και τον σύλλογο, προσπαθώντας πάντα να δίνει τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε παιχνίδι και προπόνηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta