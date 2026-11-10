Η Αργεντινή αναζητά τον διάδοχο του Λιονέλ Μέσι στη φανέλα με το «10»

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής βρίσκεται σε μια περίοδο αναζήτησης για την επόμενη ημέρα, καθώς ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει οριστικά την «αλμπισελέστε». Το ζήτημα της διαδοχής του στη φανέλα με το Νο10 έχει αναδειχθεί σε θέμα εθνικής σημασίας, καθώς ο αριθμός δεν μπορεί να αποσυρθεί προς τιμήν του θρυλικού ποδοσφαιριστή. Ο προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι έχει ξεκινήσει την αναζήτηση για τον διάδοχο, με τους κανονισμούς της FIFA να είναι σαφείς ως προς την υποχρεωτική χρήση όλων των αριθμών.

Οι κανονισμοί της FIFA και το ιστορικό προηγούμενο

Οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου είναι ξεκάθαροι και δεν επιτρέπουν σε καμία ομοσπονδία να αποσύρει οριστικά μια φανέλα ως φόρο τιμής σε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την επιθυμία πολλών, η φανέλα με το Νο10 δεν μπορεί να αποσυρθεί από την εθνική Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αργεντινή αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα. Το 2002, η ομοσπονδία είχε επιχειρήσει να αποσύρει τη φανέλα με το Νο10 προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα εμφανιζόταν ποτέ κάποιος αντάξιος διάδοχος. Ωστόσο, το αίτημά της απορρίφθηκε τότε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, θέτοντας ένα προηγούμενο που ισχύει και σήμερα για την περίπτωση του Μέσι.

Το βάρος της φανέλας και οι πρώτοι υποψήφιοι

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι ποιος θα αναλάβει το Νο10, μαζί με το τεράστιο βάρος και τις ευθύνες που συνοδεύουν αυτή τη φανέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το «ESPN Argentina», οι βασικοί υποψήφιοι για τη διαδοχή του Λιονέλ Μέσι προέρχονται από τη Serie A, το ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της εθνικής, απέφυγε να αποκαλύψει ονόματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ξεκαθάρισε πως δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια οριστική απόφαση σχετικά με τον επόμενο κάτοχο. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η εθνική Αργεντινής να παραταχθεί χωρίς να έχει ορίσει νέο κάτοχο της φανέλας στα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια της, τα οποία είναι προγραμματισμένα απέναντι στην Ουρουγουάη και την Κόστα Ρίκα.

Τα επικρατέστερα ονόματα από την Ιταλία

Παρόλο που ο Σκαλόνι δεν προχώρησε σε αποκαλύψεις, το γνωστό δίκτυο «ESPN Argentina» αναφέρει ότι οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι είναι οι «Ιταλοί» Νίκο Παζ και Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Νίκο Παζ είναι μέσος στην ομάδα της Κόμο, ενώ ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι ο αρχηγός της Ίντερ, δύο παίκτες που αγωνίζονται στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συνυπάρξει με τον Λιονέλ Μέσι στην τελευταία του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ειδικότερα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έζησε μαζί με τον Μέσι και την υπόλοιπη ομάδα τη θριαμβευτική πορεία της Αργεντινής μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου στο Κατάρ το 2022. Από το 2027, ωστόσο, κάποιος θα πρέπει αναγκαστικά να αναλάβει τη συγκεκριμένη ευθύνη της φανέλας με το Νο10.

Άλλες επιλογές και η προτίμηση των φιλάθλων

Πέρα από τους Παζ και Μαρτίνες, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που παραμένουν στο προσκήνιο για τη διαδοχή. Σε μια δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η αργεντίνικη ιστοσελίδα «TyC Sports», οι φίλαθλοι της χώρας εξέφρασαν την προτίμησή τους. Μετά τον ποδοσφαιριστή της Κόμο, Νίκο Παζ, θα ήθελαν να δουν τον Έντσο Φερνάντες να αναλαμβάνει τον ιστορικό αριθμό.

Ο Έντσο Φερνάντες, μέσος της Τσέλσι, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στην εθνική. Αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική Αργεντινής για πολλά ακόμη χρόνια, γεγονός που τον καθιστά μια ισχυρή επιλογή για τη φανέλα με το Νο10.

Με πληροφορίες από: Athletiko