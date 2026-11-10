Ο Τρινκιέρι για τα προβλήματα του ΠΑΟΚ: «Όταν διορθώνω ένα, εμφανίζεται άλλο»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες της Μπάλκαν στην έβδομη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup, με τον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι να αναλύει τη συνέχεια της σεζόν. Μετά το παιχνίδι, ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης για την ομάδα, τονίζοντας ότι όταν διορθώνει ένα πρόβλημα, εμφανίζεται κάποιο άλλο.

Η επικράτηση του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Οι «ασπρόμαυροι» σημείωσαν μια άνετη νίκη επί της Μπάλκαν, επικρατώντας στο... ρελαντί για την έβδομη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup. Αυτή η επικράτηση διατήρησε τον ΠΑΟΚ σε καλή τροχιά στην διοργάνωση.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο ΠΑΟΚ διαθέτει πλέον ρεκόρ 5-2. Η ομάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης του ομίλου της, ακριβώς πίσω από την Μπαχτσεσεχίρ, η οποία έχει μόλις μία ήττα και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση, ο Αντρέα Τρινκιέρι είχε την ευκαιρία να αναλύσει την κατάσταση της ομάδας του. Ο Ιταλός προπονητής έκανε αρχικά το σχόλιό του για το παιχνίδι, εστιάζοντας κυρίως στο πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να βελτιωθεί ενόψει της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Τρινκιέρι ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Επισήμανε ότι η ομαδική απόδοση αποτελείται από συλλογικά στοιχεία, όπως η νοοτροπία, η προσέγγιση, η κουλτούρα και το ενδιαφέρον για την ομάδα. Σε αυτό το κομμάτι, όπως δήλωσε, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε καλό επίπεδο.

Ωστόσο, ο προπονητής τόνισε ότι η ομαδική απόδοση εξαρτάται και από τις ατομικές εμφανίσεις των παικτών. Σε αυτόν τον τομέα, όπως υπογράμμισε, η ομάδα εξακολουθεί να έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, κάτι που αποτελεί το επόμενο σημείο που πρέπει να διορθωθεί.

Τα σκαμπανεβάσματα στις ατομικές επιδόσεις

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να εξηγήσει την αστάθεια στις ατομικές εμφανίσεις. Ανέφερε τον Μπεν Μουρ, ο οποίος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ήταν εξαιρετικός, ενώ στην αναμέτρηση με την Μπάλκαν είχε ένα κακό παιχνίδι. Επιπλέον, ο Μουρ είχε μια κακή εμφάνιση και την ημέρα που η συνολική εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψει η ομάδα. Επίσης, αναφέρθηκε στην απουσία δύο σημαντικών παικτών, οι οποίοι αγωνίζονταν για αρκετά λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε, χρειάζεται μια αίσθηση επείγοντος.

Ο Τρινκιέρι εξέφρασε την επιθυμία ο κάθε παίκτης να αναλάβει ένα κομμάτι της δουλειάς που έκαναν οι απόντες παίκτες και να το προσφέρει στην ομάδα. Αυτό θεωρείται το επόμενο βήμα που πρέπει να διορθωθεί για την καλύτερη λειτουργία του συνόλου.

Η «περίπλοκη δουλειά» του προπονητή

Ο Ιταλός τεχνικός περιέγραψε τη δουλειά του ως περίπλοκη, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική φράση. «Το πρόβλημα είναι ότι όταν διορθώνω ένα πράγμα, εμφανίζεται κάποιο άλλο! Έτσι είναι πάντα. Είναι μια περίπλοκη δουλειά», δήλωσε ο Τρινκιέρι, αναδεικνύοντας τις διαρκείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην προσπάθεια βελτίωσης της ομάδας.

Ο προπονητής τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη σταθερότητα στις εμφανίσεις των παικτών. Ζήτησε να μειωθούν τα σκαμπανεβάσματα στις ατομικές επιδόσεις, ώστε η ομάδα να αποκτήσει μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική εικόνα στο γήπεδο.

Η περίπτωση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας

Σε ερώτηση που του έγινε, ο Αντρέα Τρινκιέρι έκανε ειδική μνεία στον Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ πραγματοποίησε μια από τις πιο μεστές εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας 11 πόντους σε μόλις 9 λεπτά συμμετοχής.

Ο Τρινκιέρι αποκάλυψε ότι ούτε ο ίδιος ο Μοτιεγιούνας ήταν ικανοποιημένος με τις εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα. Για τον Λιθουανό, όπως και για όλους, ήταν δύσκολο και χρειαζόταν χρόνο για να βρει τον ρυθμό του.

Παρά τις δυσκολίες, η φυσική κατάσταση του Μοτιεγιούνας βρίσκεται σε καλό επίπεδο, καθώς πρόκειται για έναν επαγγελματία υψηλού επιπέδου που δουλεύει πάρα πολύ με το σώμα του. Το ζήτημα, σύμφωνα με τον προπονητή, είναι ότι πλέον το παιχνίδι είναι πιο γρήγορο και ο παίκτης έπρεπε να βρει τον κατάλληλο τρόπο να προσαρμοστεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko