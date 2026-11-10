Νέο πλήγμα για τη Σερβία ενόψει Ελλάδας: Εκτός ο Στάνκοβιτς λόγω τραυματισμού

Η Εθνική Σερβίας βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα προβλήματα τραυματισμών, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας. Η τελευταία απώλεια αφορά τον Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα προσεχή παιχνίδια του Nations League. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, Βέλικο Παούνοβιτς.

Η νέα απώλεια του Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς

Ο 21χρονος μέσος της Ίντερ, Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την προετοιμασία της Εθνικής Σερβίας λόγω τραυματισμού. Οι ενοχλήσεις έγιναν αισθητές στη δεξιά βουβωνική χώρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου.

Έπειτα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε τραυματισμός στον προσαγωγό του δεξιού μηρού. Αυτό το εύρημα καθιστά τον νεαρό ποδοσφαιριστή οριστικά εκτός των δύο τελευταίων αγώνων της Σερβίας για το Nations League. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας γνωστοποίησε ότι αποφασίστηκε, σε συνεννόηση με την Ίντερ, η άμεση επιστροφή του Στάνκοβιτς στο Μιλάνο.

Εκεί, ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επάνοδό του στους αγωνιστικούς χώρους. Η απουσία του Στάνκοβιτς αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα, δεδομένης της θέσης του στο κέντρο.

Οι προηγούμενες απουσίες και οι επιπτώσεις

Η απώλεια του Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς έρχεται να προστεθεί σε δύο ακόμη σημαντικά πλήγματα που έχει δεχθεί η Εθνική Σερβίας. Είχαν προηγηθεί οι απουσίες των Ντούσαν Βλάχοβιτς και Φίλιπ Κόστιτς, δύο ποδοσφαιριστών με καθοριστικό ρόλο στην ομάδα.

Οι συνεχείς τραυματισμοί περιορίζουν σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, Βέλικο Παούνοβιτς. Ο προπονητής καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και να βρει λύσεις για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται, ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Η δύσκολη θέση της Σερβίας στον όμιλο

Η Εθνική Σερβίας βρίσκεται ήδη σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση στον όμιλο της League A του Nations League. Η ομάδα έχει υποστεί τέσσερις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης, κάτι που την έχει φέρει σε δυσχερή θέση.

Η συγκομιδή αυτή των αποτελεσμάτων καθιστά τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια ακόμα πιο σημαντικά, τόσο για το γόητρο όσο και για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση. Οι απουσίες των βασικών παικτών αναμένεται να δυσκολέψουν περαιτέρω την προσπάθεια των Σέρβων να ανατρέψουν την κατάσταση.

Οι προσεχείς αναμετρήσεις

Πριν ταξιδέψουν στον Βόλο για να αντιμετωπίσουν την Ελλάδα, οι Σέρβοι θα υποδεχθούν τη Γερμανία. Αυτός ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:45.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 16 Νοεμβρίου, η Εθνική Σερβίας θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, επίσης στις 21:45. Η αναμέτρηση αυτή είναι η τελευταία αγωνιστική της League A του Nations League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Ελλάδας, πριν υποδεχθεί τη Σερβία, θα έχει αγωνιστεί στο Άμστερνταμ. Εκεί, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία σε μια επίσης σημαντική αναμέτρηση για τη δική της πορεία στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko