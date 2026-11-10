Η «ασπρόμαυρη» λίστα τραυματιών και η προσομοίωση με τους άλλους των Big-4

Ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί αντιμέτωπος με πολλές ατυχίες και προβλήματα τη φετινή σεζόν, αλλά και γενικότερα μέσα στο 2026, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να τίθενται εκτός δράσης. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη σημασία και την αξία των παικτών που έχουν απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Για να γίνει μια σωστή αξιολόγηση των κενών που χρειάστηκε να καλύψει ο ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια προσομοίωσης με τους υπόλοιπους των Big-4, βάφοντας την «ασπρόμαυρη» λίστα τραυματιών σε άλλα χρώματα: κόκκινα, πράσινα και κίτρινα.

Η μεταβατική περίοδος και οι προκλήσεις του ΠΑΟΚ

Ο σύλλογος διανύει μια εξ ορισμού μεταβατική περίοδο, κατά την οποία χτίζεται από την αρχή. Αυτό περιλαμβάνει την παρουσία καινούριου προπονητή, την ενσωμάτωση πάνω από δέκα νέων παικτών, καθώς και την ανάληψη καθηκόντων από καινούριο αθλητικό και τεχνικό διευθυντή. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του πλέον επιδραστικού και επιτυχημένου τεχνικού, αλλά και του πιο επιδραστικού ποδοσφαιριστή του.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάποια ονόματα παικτών έχουν «ξεχαστεί» λόγω της μεγάλης χρονικής τους απουσίας, ενώ άλλοι μπαίνουν και βγαίνουν τόσο συχνά από την αγωνιστική δράση που δεν προλαβαίνουν να βάλουν υπογραφή στο παρουσιολόγιο. Υπάρχουν και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που περιορίστηκαν σε μερικές μόνο εμφανίσεις ως «guest».

Οι βασικοί απόντες του ΠΑΟΚ και ο χρόνος απουσίας τους

Ο ΠΑΟΚ έχει κληθεί να διαχειριστεί την απώλεια σημαντικών παικτών σε κρίσιμες θέσεις. Συγκεκριμένα, έχει χάσει τον βασικό του τερματοφύλακα, τον Παβλένκα, καθώς και τον βασικό και πιο επιδραστικό στόπερ του, τον Μιχαηλίδη. Στην αμυντική γραμμή, απουσίασε και ο έτερος στόπερ, ο Χατζηδιάκος. Στον χώρο του κέντρου, η ομάδα στερήθηκε τον πιο κομβικό μέσο της, τον Μεϊτέ, αλλά και τον πιο αξιόπιστο αμυντικό χαφ της, τον Γιάκιτς.

Επιπλέον, ο σύλλογος αντιμετώπισε την απουσία του Λουσέ, ενός πολυεργαλείου που αγωνίζεται σε διάφορες θέσεις και διαθέτει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στην επίθεση, εκτός δράσης τέθηκαν ο δημιουργικός και γρήγορος βασικός αριστερός εξτρέμ, ο Άλι, ο αρχηγός και μοναδικός επιτελικός μέσος, ο Πέλκας, καθώς και ο δεξί εξτρέμ Ντεσπόντοφ, ο οποίος είναι πλούσιος σε στατιστικά νούμερα. Ο χρόνος απουσίας αυτών των παικτών κυμάνθηκε από 40-50 ημέρες έως και πάνω από έξι μήνες.

Σοβαροί τραυματισμοί που απαιτούν επεμβάσεις

Σε επίπεδο σοβαρών τραυματισμών που απαιτούν χειρουργικές επεμβάσεις και μεγάλο χρόνο αποθεραπείας, ο ΠΑΟΚ έχει καταγράψει πέντε περιπτώσεις. Αυτοί οι παίκτες είναι ο Παβλένκα, ο Μεϊτέ, ο Άλι, ο Ντεσπόντοφ και ο Πέλκας. Η απουσία τους για μεγάλο διάστημα επιβάρυνε σημαντικά την ομάδα, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστές με κομβικό ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο.

Η προσομοίωση με τους υπόλοιπους των Big-4

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των απουσιών που κλήθηκε να καλύψει ο ΠΑΟΚ, έγινε μια προσπάθεια προσομοίωσης με τους υπόλοιπους των Big-4. Αυτή η προσέγγιση, αν και «μπακαλίστικη» όπως περιγράφεται, ομαδοποιεί και συστοιχίζει τους απόντες σε επίπεδο θέσεων και χρόνου, με ελάχιστο προαπαιτούμενο τον ένα μήνα απουσίας. Η προσομοίωση αυτή βοηθά στην αξιολόγηση των κενών που δημιουργούνται και των αναγκών κάλυψής τους.

Οι «απόντες» του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ σε ένα υποθετικό σενάριο

Σε μια κατά προσέγγιση αναλογία ανά θέση, ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να διαχειριστεί και να ανταπεξέλθει στις φετινές του αγωνιστικές υποχρεώσεις χωρίς τους Ορτέγκα, Ρέτσο, Κάρμο, Φρόιλερ, Έσε, Ζότα, Ζέλσον, Τσικίνιο και Σα. Αυτό το υποθετικό σενάριο αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης ενός μεγάλου αριθμού απουσιών.

Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να τα βγάλει πέρα χωρίς τους Πένια, Ντε Φράι, Ίνγκασον, Κάνγκουα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Ουναϊ, Αντίνο και Πελίστρι. Η απουσία τόσων παικτών θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στην αγωνιστική του λειτουργία. Τέλος, η ΑΕΚ θα καλούνταν να ξεπεράσει απουσίες όπως αυτές των Στρακόσια, Ρέλβας, Βίντα, Μάριν, Αριάγκα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά και Ζουμπκόφ. Αυτές οι προσομοιώσεις αναδεικνύουν το βάρος των απουσιών που έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ φέτος.

Με πληροφορίες από: Athletiko