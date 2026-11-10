Βίτορ Περέιρα: «Ξύπνησα μέσα στη νύχτα και τα παιδιά μου είπαν “μπαμπά, απολύθηκες”»

Ο Πορτογάλος προπονητής Βίτορ Περέιρα έδωσε πρόσφατα μια εκτενή συνέντευξη στο Zero Zero, αναφερόμενος στην ξαφνική απόλυσή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Περέιρα αποκάλυψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμαθε την είδηση, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθησή του ότι η απόφαση για την απομάκρυνσή του δεν προήλθε από τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως είχε γραφτεί τότε.

Η αιφνίδια απόλυση και οι προσδοκίες

Ο Βίτορ Περέιρα ήταν πεπεισμένος ότι η συνεργασία του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ θα συνεχιζόταν κανονικά και για τη σεζόν 2026/27. Ωστόσο, στις 30 Ιουνίου, ο αγγλικός σύλλογος προχώρησε στην απομάκρυνσή του. Η Νότιγχαμ Φόρεστ εκμεταλλεύτηκε μία ρήτρα που υπήρχε στη συμφωνία των δύο πλευρών, ενεργοποιώντας την την ύστατη στιγμή.

Η κίνηση αυτή έγινε για χάρη του Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του. Ο Πορτογάλος τεχνικός, λίγους μήνες μετά την απόλυσή του, παραμένει χωρίς ομάδα, ενώ οι δηλώσεις του ρίχνουν φως στις παρασκηνιακές εξελίξεις που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του.

Τα σημάδια που δεν υπήρχαν

Ο Βίτορ Περέιρα τόνισε στη συνέντευξή του ότι δεν υπήρχε κανένα σημάδι που να προμήνυε την απόλυσή του. «Μηδέν», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο ίδιος είχε ξεκινήσει να υποδεικνύει τους παίκτες που επιθυμούσε για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ είχε καταρτίσει και το πλάνο για τις θέσεις στις οποίες έπρεπε να ενισχυθεί η ομάδα.

Επιπλέον, είχε επιλέξει την τοποθεσία για την προετοιμασία της ομάδας, η οποία θα γινόταν στο Αλγκάρβε. Είχε επίσης κανονίσει τα φιλικά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου ενός με τη Σπόρτινγκ και ενός με τη Βιτόρια Γκιμαράες. Όλες αυτές οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν την προτελευταία ημέρα πριν από την αποστολή του περίφημου μέιλ της απόλυσης.

Οι τελευταίες επαφές με τη διοίκηση

Ακόμη και την παραμονή της απόλυσής του, ο Βίτορ Περέιρα είχε επαφές με τον σύλλογο που έδειχναν πλήρη εμπιστοσύνη. Τον είχαν καλέσει τηλεφωνικά από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον ρώτησαν αν ήθελε να ταξιδέψει την ίδια ημέρα για το τουρνουά της Ουντινέζε, στο οποίο συμμετείχε και η Μπαρτσελόνα, ή αν προτιμούσε να αναχωρήσει την προηγούμενη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός απάντησε ότι προτιμούσε να αναχωρήσουν το πρωί και να επιστρέψουν μετά το τελευταίο παιχνίδι των 45 λεπτών, ώστε να πραγματοποιήσουν προπόνηση στο Νότιγχαμ την αμέσως επόμενη ημέρα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε βρεθεί στο Λονδίνο με τη διοίκηση του συλλόγου, όπου κάθισαν στο τραπέζι και συμφώνησαν όλα τα ζητήματα που αφορούσαν το μέλλον.

Ο τρόπος που έμαθε την είδηση

Ο Βίτορ Περέιρα παραδέχτηκε ότι είχε ξεχάσει εντελώς την ύπαρξη της περίφημης ρήτρας στο συμβόλαιό του, καθώς δεν του είχε περάσει καν από το μυαλό ότι θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί. Ο τρόπος που έμαθε την απόλυσή του ήταν ιδιαίτερα αιφνιδιαστικός και προσωπικός.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, «Ξύπνησα μέσα στη νύχτα, με τα παιδιά μου να βρίσκονται κάτω, στο σαλόνι. Άκουσα θόρυβο, κατέβηκα και μου είπαν "μπαμπά, απολύθηκες". Αυτό ήταν. Έτσι συνέβη». Η είδηση τον βρήκε απροετοίμαστο, μέσα στο σπίτι του, από τα ίδια του τα παιδιά.

Η εκτίμηση για την απόφαση

Παρά την απόλυση, ο Βίτορ Περέιρα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η απόφαση για την απομάκρυνσή του δεν ήταν του ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Πορτογάλος τεχνικός εκτιμά ότι «οι άνθρωποι γύρω του τού δημιούργησαν την εντύπωση ότι, αν ήθελαν να είναι πιο φιλόδοξοι, η καλύτερη επιλογή ήταν να επενδύσουν στον Όλιβερ Γκλάσνερ».

Ο Περέιρα δήλωσε ότι σέβεται τη δουλειά του Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος έχει κατακτήσει ένα Europa League. Ωστόσο, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο που χειρίστηκε ο σύλλογος την απομάκρυνσή του, ειδικά μετά από όσα είχαν επιτευχθεί. «Έπρεπε τουλάχιστον να δεχτώ ένα τηλεφώνημα. Αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούσαν να κάνουν. Να με ευχαριστήσουν, να μου πουν ότι επιλέγουν κάτι διαφορετικό και να προχωρήσουμε. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο», κατέληξε ο Βίτορ Περέιρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta