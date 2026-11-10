Ο Τρινκιέρι μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ: «Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, προέβη σε δηλώσεις στη flash interview μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Μπάλκαν στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 79-56, σημειώνοντας την πέμπτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην αμυντική προσήλωση των παικτών του, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, κοιτάζοντας ήδη το επόμενο παιχνίδι.

Η πέμπτη νίκη του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει άνετα από την έδρα της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, εξασφαλίζοντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με τελικό σκορ 79-56. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα σηματοδοτεί την πέμπτη επιτυχία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο φετινό EuroCup, ενισχύοντας σημαντικά την πορεία της στη διοργάνωση και την κατάταξή της στον όμιλο.

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στη Βουλγαρία, ήταν μέρος της έβδομης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του EuroCup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν καλύτερη και έκανε το καθήκον της, επικρατώντας εναντίον της Μπάλκαν. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη των στόχων της ομάδας στη διοργάνωση.

Η αμυντική προσήλωση και ο έλεγχος του αγώνα

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Αντρέα Τρινκιέρι τόνισε τη σημασία της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι παίκτες του ήταν «συμπαγείς στην άμυνα για 34 λεπτά», γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην έκβαση της αναμέτρησης και στην εξουδετέρωση των επιθετικών προσπαθειών του αντιπάλου.

Η αποτελεσματική άμυνα του ΠΑΟΚ είχε ως αποτέλεσμα να επιτρέψει μόλις 56 πόντους στην αντίπαλη ομάδα, ένα στοιχείο που υπογραμμίζει την προσήλωση των αθλητών και την πειθαρχία τους στο αγωνιστικό πλάνο. Παράλληλα, ο προπονητής σημείωσε ότι η ομάδα κυκλοφορούσε καλά την μπάλα, δημιουργώντας ευκαιρίες, και εκτέλεσε επιτυχημένα τα ελεύθερα σουτ, ελέγχοντας έτσι πλήρως τον ρυθμό και την εξέλιξη του παιχνιδιού από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η εμφάνιση του Ταϊρί και η συνολική εικόνα

Πέρα από τη συλλογική προσπάθεια, ξεχώρισε η απόδοση του παίκτη Ταϊρί. Ο Ταϊρί πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση, η οποία ουσιαστικά εξασφάλισε από νωρίς το θετικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας στη Βουλγαρία, δίνοντας ώθηση στην επίθεση και λύσεις σε κρίσιμα σημεία.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι εξέπληξε την ικανοποίησή του για τη θετική εικόνα που παρουσίασαν οι αθλητές του στο γήπεδο. Αυτή η ικανοποίηση αφορούσε τόσο την αμυντική σταθερότητα όσο και την γενικότερη λειτουργία της ομάδας, η οποία φάνηκε να είναι καλύτερη από τον αντίπαλο καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δείχνοντας χαρακτήρα και συγκέντρωση.

Το μήνυμα για τη συνέχεια και τη βελτίωση

Παρά τη νίκη και τη θετική εικόνα, ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Ο Ιταλός τεχνικός υπογράμμισε πως υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη και να φτάσει η ομάδα στο επιθυμητό επίπεδο απόδοσης.

«Σκέφτομαι τη διαδικασία και το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε και ατομικά αλλά και ομαδικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής στη flash interview. Αυτή η δήλωση δείχνει την προσήλωσή του στη συνεχή δουλειά και στην περαιτέρω εξέλιξη της ομάδας, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες αναμετρήσεις και την επίτευξη υψηλότερων στόχων στο EuroCup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko