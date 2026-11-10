Βαγγέλης Βλάχος: Ο Κόκκαλης με κέρασε για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, εγώ ήθελα να φάμε 10 γκολ

Ο Βαγγέλης Βλάχος, φιλοξενούμενος στο Gazzetta Magazino by Elabet το απόγευμα της Δευτέρας (10/1), αναφέρθηκε σε ένα ιστορικό παιχνίδι του παρελθόντος που «πλήγωσε» την ΑΕΚ, την ομάδα που τον ανέδειξε. Ο λόγος για την αναμέτρηση του Δικεφάλου με τον Ιωνικό το 2005, όταν ο ίδιος ήταν προπονητής των Νικαιωτών. Σε αυτή την συνέντευξη, ο Βλάχος αποκάλυψε και ένα περιστατικό με τον Σωκράτη Κόκκαλη, λίγες μέρες μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η κρίσιμη αναμέτρηση του 2005 στο ΟΑΚΑ

Το παιχνίδι μεταξύ ΑΕΚ και Ιωνικού διεξήχθη το 2005 στο ΟΑΚΑ, με την Ένωση να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος χρειαζόταν τη νίκη για να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο, έχοντας μάλιστα ετοιμάσει φανέλες πρωταθλητών δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν. Το γήπεδο ήταν γεμάτο, με 50-55.000 φιλάθλους να περιμένουν τη νίκη της ΑΕΚ.

Από την πλευρά του, ο Ιωνικός είχε ήδη εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Ο Βαγγέλης Βλάχος, ως προπονητής των Νικαιωτών, είχε προβεί σε αλλαγές στο σχήμα της ομάδας του, θεωρώντας το ματς ουσιαστικά χαμένο. Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ έχασε πολλές ευκαιρίες, με πέντε δοκάρια και χαμένες στιγμές από παίκτες όπως ο Ίβιτς και ο Λυμπερόπουλος. Στα πρώτα 15 λεπτά, όπως ανέφερε ο Βλάχος, η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί με 3-0 ή 4-0.

Η εξέλιξη του αγώνα και η αντίδραση των παικτών

Το ημίχρονο βρήκε το σκορ στο 0-0, παρά τις ευκαιρίες της ΑΕΚ. Ο Βαγγέλης Βλάχος, στη φυσούνα, απευθύνθηκε στον Ντέμη και τον Ίβιτς, λέγοντάς τους: «Παιδιά, τι γίνεται; Θα χάσετε το ματς», με τους παίκτες να γελούν. Στα αποδυτήρια, οι παίκτες του Ιωνικού ήταν «έξαλλοι». Μετά από κάποιες «δειλές αλλαγούλες», όπως τις χαρακτήρισε ο Βλάχος, ο Ιωνικός ισορρόπησε το παιχνίδι.

Τελικά, ο Νατσούρας σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, δίνοντας το προβάδισμα στον Ιωνικό. Η ΑΕΚ, που την έπιασε νευρικότητα, με τον Φερνάντο Σάντος να κάνει αλλαγές, δεν κατάφερε να αντιδράσει. Στις εξέδρες, η κατάσταση ήταν δραματική, με φιλάθλους να «πεθαίνουν» και ασθενοφόρα να καλούνται για να παραλάβουν τραυματίες. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Το «δώρο» του Σωκράτη Κόκκαλη στη Μύκονο

Λίγες μέρες μετά την αναμέτρηση, ο Βαγγέλης Βλάχος βρέθηκε στη Μύκονο για φαγητό. Όταν πήγε να πληρώσει τον λογαριασμό, ενημερώθηκε ότι αυτός είχε ήδη εξοφληθεί από τον «πρόεδρο». Γυρνώντας, είδε τον Σωκράτη Κόκκαλη, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος του Ολυμπιακού.

Ο Κόκκαλης, χαμογελώντας, του είπε: «Τέτοιο δώρο μου έκανες, ρε φίλε. Δεν θα σε κεράσω ένα φαΐ;». Ο Βλάχος απάντησε στον Κόκκαλη: «Εγώ, πρόεδρε, ήθελα να μας βάλει 10 γκολ η ΑΕΚ».

Η έκβαση του πρωταθλήματος και η δήλωση του Βλάχου

Η ήττα της ΑΕΚ από τον Ιωνικό είχε καθοριστική σημασία για την έκβαση του πρωταθλήματος. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρισκόταν στην τρίτη θέση, να αναδειχθεί τελικά πρωταθλητής της σεζόν.

Ο Βαγγέλης Βλάχος εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχασε το πρωτάθλημα. Όπως δήλωσε, λυπάται που στάθηκε εμπόδιο στην πορεία της ομάδας, καθώς η ΑΕΚ θα μπορούσε να διαχειριστεί τα χρήματα που θα προέκυπταν από τη συμμετοχή της στο Champions League. Ο ίδιος ανέφερε ότι λυπάται που η ομάδα έφτασε σε αυτή την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta