Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Μπάλκαν στο EuroCup με τον Ταϊρί να ξεχωρίζει

Ο ΠΑΟΚ είχε ένα άνετο βράδυ στο Μπότεβγκραντ, επικρατώντας εύκολα της Μπάλκαν με τελικό σκορ 56-79, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του EuroCup. Κορυφαίος παίκτης στο παρκέ αναδείχθηκε ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος οδήγησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην άνετη νίκη. Η εμφάνισή του ήταν καθοριστική, καθώς προσέφερε τα μέγιστα και κάλυψε την απουσία του τραυματία Οσμάν.

Η άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Η ομάδα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση στην έδρα της Μπάλκαν, στο Μπότεβγκραντ. Η αναμέτρηση διεξήχθη για την έβδομη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβλήθηκε με χαρακτηριστική ευκολία.

Το τελικό σκορ 56-79 αντικατοπτρίζει πλήρως την υπεροχή των φιλοξενούμενων καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, εξασφαλίζοντας ένα άνετο βράδυ για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Η σημαντική απουσία του Οσμάν

Στην εν λόγω αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να αγωνιστεί χωρίς έναν από τους βασικούς του παίκτες, τον Τούρκο σούπερ σταρ Οσμάν. Ο παίκτης βρίσκεται εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, με την απουσία του να υπολογίζεται σε τουλάχιστον τρεις μήνες.

Η απώλεια του Οσμάν δημιουργεί ένα μεγάλο ζήτημα για τον ΠΑΟΚ, καθώς τίθεται το ερώτημα του πώς θα καλυφθεί η τεράστια προσφορά του στο παρκέ και η συμβολή του στην ομάδα.

Ο Μπριν Ταϊρί αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπριν Ταϊρί αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή του αγώνα, αναλαμβάνοντας να καλύψει το κενό που άφησε ο Οσμάν. Ο νατουραλιζέ με την εθνική Αλβανίας προσέφερε τα μέγιστα στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, δείχνοντας ένα «μανιασμένο» πρόσωπο στο παρκέ.

Η συμβολή του ήταν τόσο ουσιαστική, που ουσιαστικά «έβαλε» και τους πόντους που στερείται ο «Δικέφαλος του Βορρά» από τον τραυματία συμπαίκτη του, αποτελώντας τον βασικό εκφραστή της επίθεσης.

Εντυπωσιακή επίδοση από το πρώτο ημίχρονο

Ο Ταϊρί ξεκίνησε την αναμέτρηση με ιδιαίτερη ορμή, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του να πρωταγωνιστήσει. Ήδη από το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, είχε φορτώσει το βουλγάρικο καλάθι με 17 πόντους, εκ των οποίων οι 4 προήλθαν από εύστοχα τρίποντα.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο παίκτης γέμισε τη στατιστική του με δύο τελικές πάσες προς τους συμπαίκτες του, καθώς και ένα κλέψιμο, συμβάλλοντας ενεργά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και διαμορφώνοντας το ρυθμό.

Η ολοκληρωμένη εμφάνιση και η ανάδειξη σε MVP

Η μηχανή του Ταϊρί δεν έσβησε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς συνέχισε ακριβώς από εκεί που είχε σταματήσει στο πρώτο 20λεπτο. Παρόλο που η διαφορά στο σκορ είχε περάσει τους 30 πόντους, ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι έκρινε τη χρήση του περιττή στο τέταρτο δεκάλεπτο, προκειμένου να του δοθούν οι απαραίτητες ανάσες ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Ο Μπριν Ταϊρί ολοκλήρωσε το ματς με μια εξαιρετική στατιστική, έχοντας συνολικά 25 πόντους. Η επίδοσή του περιλάμβανε 4/6 δίποντα και 4/8 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε στη συγκομιδή του δύο ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα ριμπάουντ. Η ατομική του αξιολόγηση, το PIR, «έγραψε» 23, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχική του παρουσία. Δικαιολογημένα, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, επισφραγίζοντας την εξαιρετική του εμφάνιση και την καθοριστική του συμβολή στη νίκη του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko