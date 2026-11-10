Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα της Μπάλκαν στη Βουλγαρία

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γύρο των ομίλων του Eurocup, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ με σκορ 79-56. Ο «δικέφαλος του Βορρά» έδειξε την ανωτερότητά του από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και φτάνοντας σε μια άνετη νίκη μέσα στη Βουλγαρία. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο 5-2, εδραιώνοντας την παρουσία της ψηλά στη βαθμολογία του θεσμού.

Κυριαρχία από το ξεκίνημα του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στον αγώνα, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα και θέτοντας τις βάσεις για την επικράτησή του. Ο Μπριν Ταϊρί ήταν αυτός που έδωσε τον τόνο για τον «δικέφαλο», οδηγώντας την ομάδα του σε ένα αρχικό 0-7 μόλις στα τρία πρώτα λεπτά. Παρά τις προσπάθειες του ΜακΚόι για τη Μπάλκαν να μειώσει, ο Αλεξάντερ δεν το επέτρεψε, διατηρώντας τη διαφορά στο 4-12 στο έκτο λεπτό.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, με τον Μέιθον να δίνει σκορ για τους γηπεδούχους, αλλά τον Χάτζινς να μπαίνει στην εξίσωση και να κρατά τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού (9-17 στο ένατο λεπτό). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Μάρκους Φόστερ να διατηρεί το προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το 12-19.

Επέκταση της διαφοράς στο δεύτερο δεκάλεπτο

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Ντονάτας Μοτεγιούνας έδωσε σημαντικές λύσεις στον ΠΑΟΚ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αύξηση της διαφοράς, η οποία έφτασε στο 14-28 στο δωδέκατο λεπτό. Η Μπάλκαν προσπάθησε να αντιδράσει με τρίποντα, με τον Τόσκο να μειώνει προσωρινά, όμως ο Μοτεγιούνας απάντησε άμεσα, ανεβάζοντας το σκορ στο 20-35 στο δέκατο τέταρτο λεπτό.

Ο Ταϊρί επανήλθε δυναμικά στην επίθεση, ανεβάζοντας τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ ακόμα περισσότερο, φτάνοντας στο 22-41 στο δέκατο πέμπτο λεπτό και στη συνέχεια πάνω από τους 20 πόντους, στο 26-47 στο δέκατο έβδομο λεπτό. Το ημίχρονο έκλεισε με τον Χουγκάζ να σημειώνει ένα buzzer beater, διαμορφώνοντας το εντυπωσιακό 32-53 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Αδιάκοπη κυριαρχία και στο δεύτερο ημίχρονο

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα, με διαδοχικούς πόντους από τον Ταϊρί να ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας στο 32-59 στο εικοστό τρίτο λεπτό. Παρά τις προσπάθειες της Μπάλκαν να μειώσει με τον ΜακΚόι, ο Φόστερ είχε την απάντηση, κρατώντας τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα (39-61 στο εικοστό πέμπτο λεπτό).

Ο Μοτεγιούνας φώναξε «παρών» με τη σειρά του, συμβάλλοντας στην ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της διαφοράς, η οποία έφτασε στο 39-66 στο εικοστό έβδομο λεπτό. Ο Φόστερ παρέμεινε συνδεδεμένος με το καλάθι, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ στο 41-72 με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, δείχνοντας ότι η νίκη ήταν πλέον εξασφαλισμένη.

Κορυφαίοι οι Ταϊρί, Φόστερ και Μοτεγιούνας

Στην αναμέτρηση ξεχώρισαν για τον ΠΑΟΚ ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 25 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (8/14 σουτ). Σημαντική ήταν και η συμβολή του Μάρκους Φόστερ, ο οποίος πρόσθεσε 12 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας.

Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με την ασπρόμαυρη φανέλα, σημειώνοντας 11 πόντους και δίνοντας πολύτιμες λύσεις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Οι τρεις αυτοί παίκτες αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες στην επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ, οδηγώντας τον σε μια εμφατική νίκη.

Το φινάλε της αναμέτρησης

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, οι Μέιθον και ΜακΚόι προσπάθησαν να μειώσουν την ψαλίδα για τη Μπάλκαν, φτάνοντας το σκορ στο 47-72 στο τριακοστό τρίτο λεπτό. Ωστόσο, ο Μήτρου-Λονγκ σκόραρε για τον ΠΑΟΚ, ξεκολλώντας επιθετικά την ομάδα και διαμορφώνοντας το 47-75 στο τριακοστό τέταρτο λεπτό.

Μέχρι το φινάλε του αγώνα, το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το μεγάλο προβάδισμα και να φτάνει εμφατικά και άνετα στην επικράτηση μέσα στη Βουλγαρία, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γύρο των ομίλων του Eurocup.

Με πληροφορίες από: Athletiko