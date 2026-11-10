Ο Νικολό Τζανιόλο αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής Ιταλίας για προσωπικούς λόγους

Ο Νικολό Τζανιόλο, ο 27χρονος μεσοεπιθετικός της Ουντινέζε, αποχώρησε αιφνιδίως από την αποστολή της εθνικής Ιταλίας, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο ποδοσφαιριστής είχε μόλις επιστρέψει στις κλήσεις της εθνικής ομάδας μετά από απουσία δύο ετών, χάρη στις καλές του εμφανίσεις. Η ξαφνική αποχώρηση του Τζανιόλο από το προπονητικό κέντρο του Κοβερτσιάνο έχει προκαλέσει ερωτήματα, καθώς οι λεπτομέρειες πίσω από την απόφασή του παραμένουν άγνωστες. Ο ίδιος φέρεται να είπε στον προπονητή, στα μέλη του τεχνικού επιτελείου και στους συμπαίκτες του «συγγνώμη, πρέπει να πάω σπίτι».

Η αιφνίδια αποχώρηση του Τζανιόλο

Ο Νικολό Τζανιόλο, το άλλοτε wonderkid της Ρόμα και νυν ποδοσφαιριστής της Ουντινέζε, ενημέρωσε την τεχνική ηγεσία και τους συμπαίκτες του για την αναγκαιότητα της άμεσης αποχώρησής του. Οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση χαρακτηρίστηκαν ως προσωπικοί, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από την πλευρά του παίκτη ή της ομοσπονδίας.

Η αποχώρηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού από την αποστολή των «Ατζούρι» ήταν απρόσμενη, δεδομένου ότι είχε μόλις επανενταχθεί στο δυναμικό της εθνικής ομάδας. Η δήλωσή του «συγγνώμη, πρέπει να πάω σπίτι» υποδηλώνει την επείγουσα φύση της κατάστασης που αντιμετώπιζε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται το ακριβές περιεχόμενο των προσωπικών του ζητημάτων.

Η επιστροφή μετά από διετία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι, είχε επιβραβεύσει τον Νικολό Τζανιόλο για την επιστροφή του στις καλές εμφανίσεις. Η κλήση του στην εθνική ομάδα σηματοδοτούσε την επανένταξή του μετά από μία διετία απουσίας, μια εξέλιξη που είχε υποδεχθεί με ενθουσιασμό από τον ίδιο τον παίκτη και τους φιλάθλους.

Ωστόσο, η επιστροφή του Τζανιόλο στη φανέλα με το εθνόσημο δεν θα γίνει, τουλάχιστον όχι ακόμα, πραγματικότητα. Η ξαφνική αποχώρησή του ακυρώνει προσωρινά τα σχέδια για την επανεμφάνισή του με την εθνική Ιταλίας, αφήνοντας κενό στην αποστολή και ανατρέποντας τα πλάνα του προπονητή λίγο πριν από σημαντικούς αγώνες.

Οι επόμενες κινήσεις του Μαντσίνι

Μετά την αποχώρηση του Νικολό Τζανιόλο, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανάγκη να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα καλέσει κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή στη θέση του 27χρονου μεσοεπιθετικού για τους προσεχείς αγώνες της ομάδας.

Η εθνική Ιταλίας έχει μπροστά της σημαντικές αναμετρήσεις για τη League A του Nations League. Συγκεκριμένα, οι «Ατζούρι» θα αντιμετωπίσουν τη Γαλλία και το Βέλγιο, αγώνες στους οποίους η παρουσία του Τζανιόλο είχε αρχικά υπολογιστεί ως ενίσχυση. Η απουσία του δημιουργεί ένα κενό που ο Μαντσίνι καλείται να διαχειριστεί άμεσα.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης

Οι ακριβείς λεπτομέρειες αναφορικά με την ξαφνική αποχώρηση του Νικολό Τζανιόλο από το προπονητικό κέντρο του Κοβερτσιάνο δεν έχουν γίνει γνωστές. Η ανακοίνωση περιορίστηκε στην αναφορά «προσωπικών λόγων», χωρίς να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν την κατάσταση.

Η απουσία επίσημων ή ανεπίσημων διευκρινίσεων σχετικά με το τι οδήγησε τον ποδοσφαιριστή της Ουντινέζε να εγκαταλείψει την αποστολή, αφήνει το θέμα ανοιχτό σε ερμηνείες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η επιστροφή του Τζανιόλο στην εθνική Ιταλίας αναβάλλεται, με την ομάδα να συνεχίζει την προετοιμασία της χωρίς τον 27χρονο μεσοεπιθετικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta