Ο Βινίσιους Τζούνιορ έγινε viral στο Ντουμπάι με ομπρέλα και ανεμιστήρα

Ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για λόγους εκτός ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ντουμπάι. Η εικόνα του να κάνει βόλτα στην πόλη, έχοντας συνοδούς να τον προστατεύουν από τον ήλιο με ομπρέλα και να τον δροσίζουν με ανεμιστήρα, έγινε viral. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε ποικίλα σχόλια και κριτική, προσθέτοντας στα ήδη υπάρχοντα ερωτήματα για τις αγωνιστικές του επιδόσεις.

Διακοπή πρωταθλημάτων και ταξίδι στο Ντουμπάι

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των πρωταθλημάτων για το “παράθυρο” του Nations League. Αυτή η περίοδος προσέφερε την ευκαιρία στους παίκτες να ξεκουραστούν από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Ο Βινίσιους Τζούνιορ επέλεξε να περάσει στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στο Ντουμπάι.

Την ίδια περίοδο, η εθνική ομάδα της Βραζιλίας βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εκεί διεξάγει φιλικούς αγώνες, αντιμετωπίζοντας την Ιαπωνία και την τοπική εθνική ομάδα. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε την ευκαιρία να ταξιδέψει για προσωπική ξεκούραση, μακριά από τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας.

Προστασία από τον ήλιο με ιδιαίτερο τρόπο

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ντουμπάι, ο Βινίσιους Τζούνιορ τράβηξε τα βλέμματα. Εθεάθη να κάνει βόλτα στον δρόμο, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο για να προστατευτεί από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον έντονο ήλιο της περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είχε μαζί του συνοδούς. Ένας από αυτούς κρατούσε μια ομπρέλα ακριβώς πάνω από το κεφάλι του, εξασφαλίζοντας του συνεχή σκιά. Αυτή η κίνηση είχε ως στόχο την προστασία του από την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς οι θερμοκρασίες στο Ντουμπάι είναι συχνά υψηλές.

Ταυτόχρονα, μια γυναίκα φρόντιζε να τον δροσίζει αδιάκοπα. Χρησιμοποιούσε έναν μικρό, φορητό ανεμιστήρα, προσφέροντας του ανακούφιση από τη ζέστη. Η εικόνα αυτή του επιθετικού των «μερένγκες» με τους συνοδούς του έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, καθώς θεωρήθηκε ασυνήθιστη.

Το περιστατικό έγινε viral και προκάλεσε κριτική

Η παρουσία του Βινίσιους Τζούνιορ στο Ντουμπάι, και ειδικότερα ο τρόπος που επέλεξε να προστατευτεί από τον καιρό, δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Βραζιλιάνος κατάφερε να γίνει viral για ακόμη μία φορά, ωστόσο όχι για τους λόγους που θα επιθυμούσε ένας αθλητής. Το περιστατικό αυτό τον έφερε ξανά στο προσκήνιο, αλλά για λόγους εκτός αγωνιστικών χώρων.

Το βίντεο και οι φωτογραφίες από τη βόλτα του κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να γίνει θέμα συζήτησης. Πολλοί σχολίασαν αρνητικά την «βασιλική φιλοξενία» ή την υπερβολική προστασία που απολάμβανε, με αποτέλεσμα να δεχθεί κριτική για την εικόνα που παρουσίασε.

Η συζήτηση γύρω από το περιστατικό δεν είχε καμία σχέση με τις αγωνιστικές του επιδόσεις. Αντιθέτως, επικεντρώθηκε στην εικόνα του εκτός γηπέδου, προκαλώντας περαιτέρω σχόλια για την εν γένει συμπεριφορά του και τον τρόπο ζωής του.

Οι μέτριες εμφανίσεις και ο προβληματισμός στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το τελευταίο διάστημα, ο Βινίσιους Τζούνιορ έχει δεχθεί αρκετή κριτική για τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι επιδόσεις του στο γήπεδο χαρακτηρίζονται ως μέτριες, κάτι που έχει προκαλέσει προβληματισμό στην ομάδα των «Μερένγκες» και στους φιλάθλους της.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει καταγράψει ένα γκολ και τρεις ασίστ σε δώδεκα συμμετοχές. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία έχουν οδηγήσει στην απώλεια της θέσης του στην βασική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για την αγωνιστική του κατάσταση.

Μένει να φανεί αν οι στιγμές χαλάρωσης στο Ντουμπάι θα τον βοηθήσουν να καθαρίσει το μυαλό του. Ο στόχος είναι να επιστρέψει δριμύτερος στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και να βελτιώσει την εικόνα του στο γήπεδο, επανακτώντας τη θέση του στην ομάδα και δικαιώνοντας τις προσδοκίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit