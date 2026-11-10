Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, θα παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Τσέλιε

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την Τσέλιε. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται στο στάδιο “Z’dezele” για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θα έχει μια υψηλή παρουσία στις εξέδρες. Ο κ. Τσέφεριν θα δώσει το παρών την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:45 ώρα Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι που η ώρα έναρξης άλλαξε μετά από αίτημα της γηπεδούχου ομάδας.

Η παρουσία του προέδρου της UEFA

Μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία θα κοσμεί τις εξέδρες του σταδίου “Z’dezele” κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Τσέλιε. Ο λόγος γίνεται για τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος θα παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρηση. Το παιχνίδι εντάσσεται στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, για τη League Phase της διοργάνωσης του Europa League, προσδίδοντας επιπλέον κύρος στην αναμέτρηση.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο στάδιο Z’dezele στις 10 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 6:45 μ.μ. τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 19:45 ώρα Ελλάδας. Η παρουσία του κ. Τσέφεριν υπογραμμίζει τη σημασία της συγκεκριμένης αναμέτρησης και το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεών της.

Η αλλαγή ώρας του αγώνα

Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης μεταξύ Ολυμπιακού και Τσέλιε υπέστη τροποποίηση. Αρχικά, ο αγώνας είχε οριστεί να ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας, ωστόσο, μετά από σχετικές ενέργειες, μεταφέρθηκε νωρίτερα, στις 19:45. Αυτή η αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής προέκυψε κατόπιν προσπάθειας της Τσέλιε, της ομάδας που θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.

Η σλοβενική ομάδα επιδίωξε αυτή την τροποποίηση με σκοπό να διευκολύνει τους οπαδούς της. Συγκεκριμένα, η αλλαγή στην ώρα έναρξης κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να βοηθήσει τον κόσμο της ομάδας στη μεταφορά του προς και από το στάδιο, αλλά και για να τους επιτρέψει να οργανωθούν καλύτερα και να επιστρέψουν νωρίτερα στα σπίτια τους μετά το τέλος του αγώνα. Η Τσέλιε προσπάθησε πολύ για αυτήν την αλλαγή, με στόχο να προσφέρει στους φιλάθλους της μια πιο προσιτή ώρα παρακολούθησης.

Το αίτημα της Τσέλιε και η ανταπόκριση της UEFA

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έδειξε άμεση ανταπόκριση στο αίτημα που υπέβαλε η ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλιε. Το αίτημα αφορούσε την αλλαγή της ώρας διεξαγωγής του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Η θετική ανταπόκριση του κ. Τσέφεριν οδήγησε στην έγκριση της τροποποίησης, επιτρέποντας την αναμέτρηση να ξεκινήσει νωρίτερα.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλιε ανακοίνωσε με μεγάλη χαρά ότι, μετά από τις συζητήσεις που πραγματοποίησε με την UEFA και τον Πρόεδρό της, κ. Τσέφεριν, κατάφερε να εξασφαλίσει την επιθυμητή αλλαγή στην ώρα του αγώνα για το Europa League. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της σλοβενικής ομάδας και της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Οι ευχαριστίες της σλοβενικής ομάδας

Μετά την έγκριση της αλλαγής ώρας, η ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλιε προέβη σε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς την UEFA και προσωπικά στον πρόεδρό της, κ. Αλεξάντερ Τσέφεριν. Μέσω αυτής της ανακοίνωσης, η σλοβενική ομάδα αποκάλυψε επίσης ότι ο κ. Τσέφεριν θα τιμήσει την αναμέτρηση με την παρουσία του στις εξέδρες του σταδίου.

Η Τσέλιε ευχαρίστησε την UEFA και τον πρόεδρό της για την εποικοδομητική τους συνεργασία στην εξεύρεση μιας λύσης. Η λύση αυτή κρίθηκε πως είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή των ομάδων, των φιλάθλων και της διοργανώτριας αρχής. Η σλοβενική ομάδα τόνισε την ικανοποίησή της για την εξέλιξη, η οποία διευκολύνει σημαντικά το κοινό της.

Με πληροφορίες από: Newsit