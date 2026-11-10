Ο Νίκος Αθανασίου του ΟΦΗ στην κορυφή των δημιουργών του Europa League

Ο Νίκος Αθανασίου, ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς στην τρέχουσα διοργάνωση του Europa League, προκαλώντας αίσθηση με την απόδοσή του. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών της League Phase, ο Έλληνας αμυντικός βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες ασίστ. Έχει ήδη μοιράσει τρεις τελικές πάσες που οδήγησαν σε γκολ σε μόλις τέσσερα ματς, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη επιθετική συνεισφορά για την ομάδα του, παρά τη θέση του στην άμυνα.

Η εντυπωσιακή επίδοση του αμυντικού

Παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Αθανασίου αγωνίζεται στην άμυνα, η παρουσία του στο γήπεδο χαρακτηρίζεται από την ενεργή συμμετοχή του στο επιθετικό παιχνίδι του ΟΦΗ. Ο ποδοσφαιριστής προωθείται συχνά στην αντίπαλη περιοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία ευκαιριών για τους συμπαίκτες του. Η σημαντική αυτή συνεισφορά του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου έχει αποτυπωθεί και στους αριθμούς, καθώς οι τρεις ασίστ του έχουν ήδη βοηθήσει την ομάδα να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενισχύοντας το επιθετικό της έργο.

Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η διοργάνωση, ο Αθανασίου μοιράζεται αυτή τη στιγμή την πρώτη θέση της κατάταξης των κορυφαίων δημιουργών. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην κορυφή μαζί με τέσσερις ακόμα αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τον Βάσκεζ της Τορένσε, τον Ζαχαρίασεν της Φερεντσβάρος, τον Ογιαρθάμπαλ της Ρεάλ Σοσιεδάδ και τον Ολαϊτάν της Μπεσίκτας. Όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν επίσης καταγράψει από τρεις ασίστ στην League Phase του Europa League, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή του επίδοση.

Οι ασίστ που τον έφεραν στην κορυφή

Η πρώτη από τις τρεις ασίστ του Νίκου Αθανασίου σημειώθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Ρεν. Σε εκείνο το παιχνίδι, από δική του ακριβή σέντρα, ο συμπαίκτης του Φούντας σκόραρε με κεφαλιά, ανοίγοντας τον δρόμο για το πρώτο του επίσημο «μοίρασμα» γκολ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτή η ενέργεια έδειξε από νωρίς την ικανότητά του να προσφέρει λύσεις από τα πλάγια.

Οι άλλες δύο καθοριστικές ασίστ του Έλληνα αμυντικού ήρθαν στο πρόσφατο παιχνίδι εναντίον της Χάποελ Μπερ Σεβά, όπου ο ΟΦΗ αγωνίστηκε στο Βουκουρέστι. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Αθανασίου είχε καθοριστική συμμετοχή και στα δύο τέρματα της ομάδας του. Αρχικά, από δική του άψογη εκτέλεση φάουλ προήλθε η κεφαλιά του Πούγγουρα για το 0-1, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Φούντα σε μια καλά εκτελεσμένη κομπίνα από στατική φάση, η οποία οδήγησε στο 0-2, επισφραγίζοντας την εξαιρετική του παρουσία στον αγώνα.

Η συνέχεια του ΟΦΗ στην Ευρώπη

Μετά τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση της δεύτερης κατά τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA. Η ομάδα του Αθανασίου θα υποδεχτεί την Άντερλεχτ σε μια σημαντική εντός έδρας αναμέτρηση. Ο αγώνας αυτός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 22:00, και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Επιπλέον, την έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase, ο ΟΦΗ θα δώσει ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια του στην ευρωπαϊκή του πορεία. Θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Μπενφίκα εκτός έδρας, σε έναν αγώνα που έχει οριστεί για τις 10 Δεκεμβρίου, επίσης στις 22:00. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν κρίσιμα σημεία στη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας του συλλόγου, με τον Αθανασίου να αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko