Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αβεβαιότητα για τον Κάρικ, ο Ποτσετίνο στην κορυφή της λίστας

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για την επόμενη ημέρα της τεχνικής της ηγεσίας, καθώς η απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ από τον πάγκο θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Οι διεργασίες για την αντικατάστασή του έχουν ήδη ξεκινήσει, με το όνομα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων. Ο Αργεντινός τεχνικός φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Η αβέβαιη θέση του Μάικλ Κάρικ

Το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» μοιάζει ολοένα και πιο αβέβαιο, καθώς η διοίκηση του συλλόγου έχει ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες για την επόμενη ημέρα της τεχνικής ηγεσίας. Ο Άγγλος τεχνικός, ο οποίος είναι 45 ετών, δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης, οδηγώντας την ομάδα σε ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στη φετινή Premier League.

Συγκεκριμένα, η Γιουνάιτεντ μετρά μόλις μία νίκη στις πρώτες δέκα αγωνιστικές του πρωταθλήματος και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη ζώνη του υποβιβασμού. Αυτό το ξεκίνημα καταγράφεται ως το χειρότερο στην ιστορία του συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία. Η πρόσφατη ισοπαλία με σκορ 4-4 απέναντι στην Άστον Βίλα, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ με διαφορά δύο τερμάτων, φαίνεται πως αποτέλεσε ένα ακόμη πλήγμα στις πιθανότητες παραμονής του Κάρικ στην τεχνική ηγεσία.

Οι διεργασίες και οι κομβικές συναντήσεις

Παρά το γεγονός ότι ο Μάικλ Κάρικ συνεχίζει κανονικά να προπονεί την ομάδα, οι πληροφορίες που προέρχονται από την Αγγλία συγκλίνουν στο ότι η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προετοιμάζει την απομάκρυνσή του. Μάλιστα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες επαφές και κινήσεις για την αξιολόγηση πιθανών αντικαταστατών, με τον στόχο να είναι σαφής: να έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο της τεχνικής ηγεσίας πριν από το εκτός έδρας ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 22 Νοεμβρίου.

Στις εξελίξεις αυτές αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ, η οικογένεια Γκλέιζερ, καθώς και τα κορυφαία διοικητικά στελέχη του συλλόγου, Ομάρ Μπεράδα και Τζέισον Γουίλκοξ. Οι κ.κ. Μπεράδα και Γουίλκοξ αναμένεται να συζητήσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα με τον σερ Ράτκλιφ στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνάντησης των στελεχών της INEOS, η οποία θα λάβει χώρα στο Μονακό.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην κορυφή της λίστας

Το όνομα που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή στη λίστα των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι εκείνο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο 54χρονος Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, φέρεται να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει την ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο Ποτσετίνο έχει συνδεθεί επανειλημμένα με τον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων» στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, το όνομά του είχε εξεταστεί το 2016, το 2019 και το 2024, όμως η διοίκηση είχε επιλέξει τελικά τους Ζοσέ Μουρίνιο, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και Έρικ τεν Χαγκ αντίστοιχα. Ωστόμως, αυτή τη φορά οι συνθήκες ενδέχεται να είναι διαφορετικές, καθώς ο ίδιος φέρεται διατεθειμένος να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να αναλάβει μια μεγάλη πρόκληση στην Premier League, όπου έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του με τις θητείες του σε Τότεναμ και Τσέλσι.

Το συμβόλαιο με την αμερικανική ομοσπονδία

Παρά τη φημολογούμενη θετική του στάση, ένα βασικό εμπόδιο στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αφορά το ισχύον συμβόλαιό του με την αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου. Ο Αργεντινός προπονητής υπέγραψε τον περασμένο Αύγουστο επέκταση της συνεργασίας του με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, η οποία εκτείνεται μέχρι το 2030.

Η επέκταση αυτή ήρθε μετά την επιτυχημένη πορεία των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου η ομάδα κατάφερε να φτάσει μέχρι τη φάση των «16» της διοργάνωσης. Το μακροχρόνιο αυτό συμβόλαιο αποτελεί τον κύριο παράγοντα που πρέπει να ξεπεραστεί, προκειμένου ο Ποτσετίνο να μπορέσει να επιστρέψει στους πάγκους της Premier League και να αναλάβει τα ηνία των «Κόκκινων Διαβόλων».

Με πληροφορίες από: Gazzetta