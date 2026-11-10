Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για την προπονητική του φιλοσοφία: «Παραμένω πιστός στο στυλ μου»

Περίπου δύο μήνες μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά στην πατρίδα του. Ο Βάσκος τεχνικός συμμετείχε σε εκδήλεση που διοργάνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Λα Ριόχα, όπου κλήθηκε να μιλήσει για την προπονητική του φιλοσοφία και τις αρχές που τον συνοδεύουν σε ολόκληρη την καριέρα του.

Επιστροφή στο προσκήνιο στην πατρίδα του

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από τους «ερυθρόλευκους» στις 9 Σεπτεμβρίου έπειτα από δυόμισι χρόνια παρουσίας στον πάγκο τους, έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (9/11) στην πατρίδα του, την Ισπανία, και είχε τη μορφή «Συναντήσεων Επιμόρφωσης για Προπονητές Ποδοσφαίρου».

Ο 65χρονος Βάσκος τεχνικός ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Λα Ριόχα. Στην αίθουσα βρέθηκαν περισσότεροι από 100 προπονητές, οι οποίοι παρακολούθησαν την ομιλία του ανθρώπου που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024, καθώς και στο double της επόμενης σεζόν στην Ελλάδα.

Η προπονητική φιλοσοφία και το «παραμένω πιστός στο στυλ μου»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην πολυετή διαδρομή του στους πάγκους και στην τακτική προσέγγιση των αγώνων. Παρότι δεν έκανε κάποια συγκεκριμένη αναφορά στο «διαζύγιο» με τους Πειραιώτες, στάθηκε στις αρχές που τον καθοδηγούν.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σταθερότητά του στις βασικές του πεποιθήσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Παραμένω πιστός στο στυλ μου». Εξήγησε πως η επιτυχία μιας ομάδας προϋποθέτει τη συνολική δέσμευση όλων όσοι βρίσκονται στο εσωτερικό της, από τους παίκτες μέχρι τη διοίκηση.

Η σημασία της δέσμευσης και του παραδείγματος

Ο Βάσκος προπονητής εστίασε στην αναγκαιότητα της δέσμευσης από όλα τα μέλη μιας ομάδας. Τόνισε ότι για να κερδίσει κάποιος τη δέσμευση των παικτών, των μελών της διοίκησης και των φιλάθλων, ο πρώτος που πρέπει να είναι αφοσιωμένος και να δίνει το παράδειγμα είναι ο ίδιος ο προπονητής.

Αυτή η προσέγγιση αποτελεί θεμελιώδη λίθο στην προπονητική του φιλοσοφία, καθώς πιστεύει ότι η ηγεσία μέσω του παραδείγματος είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων και τη δημιουργία ενός ενωμένου συνόλου.

Εμπιστοσύνη στους συνεργάτες και τους παίκτες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ για τη διαχείριση των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην εμπιστοσύνη. «Μου αρέσει να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που στελεχώνουν το προπονητικό μου επιτελείο, τους παίκτες μου και όλους όσους συμμετέχουν στο εγχείρημα», σημείωσε.

Πρόσθεσε επίσης ότι σε κάθε ομάδα που έχει εργαστεί, έδειξε πάντα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη εκεί. «Αν προσφέρεις εμπιστοσύνη, την εισπράττεις πίσω», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων και της αμοιβαίας εκτίμησης στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Το πάθος για το ποδόσφαιρο ως βασικό κίνητρο

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έστειλε ένα μήνυμα στους συναδέλφους του προπονητές. Τόνισε πως το σημαντικότερο στοιχείο για κάποιον που κάθεται σε έναν πάγκο δεν είναι άλλο από την αγάπη για το ποδόσφαιρο.

«Το βασικό κίνητρο ενός προπονητή πρέπει να είναι η ειλικρινής αγάπη για αυτό που κάνει, ένα πραγματικό πάθος για την προπονητική», ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση, υπογραμμίζοντας την ουσία της δουλειάς του προπονητή και την αφοσίωση που απαιτεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko