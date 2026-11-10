Ανακοινώθηκαν οι τρεις φιναλίστ για το βραβείο κορυφαίου αθλητή της World Athletics για το 2026

Η World Athletics ανακοίνωσε τους τρεις φιναλίστ που διεκδικούν το βραβείο του «Κορυφαίου Αθλητή της χρονιάς 2026». Πρόκειται για τους Άλισον ντος Σάντος, Μόντο Ντουπλάντις και Σεμπάστιαν Σάουε, οι οποίοι ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η τελική απονομή των βραβείων έχει προγραμματιστεί για τις 29 Νοεμβρίου σε ειδική εκδήλωση στο Μονακό.

Οι κορυφαίοι υποψήφιοι για τη διάκριση

Οι τρεις αθλητές που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και αναδείχθηκαν φιναλίστ είναι ο Άλισον ντος Σάντος από τη Βραζιλία, ο Μόντο Ντουπλάντις από τη Σουηδία και ο Σεμπάστιαν Σάουε από την Κένυα. Η ψηφοφορία περιελάμβανε φιλάθλους, αθλητές, εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και μέλη της οικογένειας του Παγκόσμιου Στίβου, αναδεικνύοντας τους συγκεκριμένους τρεις.

Η ανακοίνωση των ανδρών φιναλίστ σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης για τα ετήσια βραβεία της World Athletics. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι γυναίκες φιναλίστ που θα διεκδικήσουν τον αντίστοιχο τίτλο της «Κορυφαίας Αθλήτριας της χρονιάς 2026».

Τα εντυπωσιακά επιτεύγματα του Άλισον ντος Σάντος

Ο Βραζιλιάνος Άλισον ντος Σάντος είχε μια εξαιρετική χρονιά, γεμάτη επιτυχίες και ρεκόρ. Κατάφερε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με εμπόδια, σημειώνοντας χρόνο 45.80 δευτερολέπτων. Αυτή η επίδοση τον έφερε στην κορυφή των παγκόσμιων επιδόσεων στο αγώνισμα.

Επιπλέον, ο ντος Σάντος κατέκτησε τον τίτλο στο Ultimate με επίδοση 45.98, την τρίτη καλύτερη όλων των εποχών. Παρέμεινε αήττητος σε έντεκα αγώνες με εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Diamond League.

Οι διακρίσεις του Μόντο Ντουπλάντις στο άλμα επί κοντώ

Ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις συνέχισε να γράφει ιστορία στο άλμα επί κοντώ, βελτιώνοντας το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,31 μέτρα. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη θέση του ως κορυφαίου αθλητή στο αγώνισμα.

Πέρα από το παγκόσμιο ρεκόρ, ο Ντουπλάντις κατέκτησε σημαντικούς τίτλους μέσα στη χρονιά. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε νικητής στο Ultimate, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το ιστορικό ρεκόρ του Σεμπάστιαν Σάουε στον μαραθώνιο

Ο Κενυάτης Σεμπάστιαν Σάουε πραγματοποίησε μια ιστορική εμφάνιση στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, όπου κατάφερε να νικήσει σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 1:59:30.

Με αυτή την επίδοση, ο Σάουε έγινε ο πρώτος άνδρας στην ιστορία του αθλήματος που κατέβηκε τις δύο ώρες σε έναν μαραθώνιο, σε αγώνα όπου η επίδοση μπορούσε να αναγνωριστεί επισήμως ως παγκόσμιο ρεκόρ. Η επίτευξη αυτή αποτελεί κορυφαίο γεγονός για τον παγκόσμιο στίβο.

Η τελετή απονομής και οι υπόλοιπες διακρίσεις

Η επίσημη ανακοίνωση του αθλητή και της αθλήτριας που θα λάβουν το βραβείο του κορυφαίου για τη σεζόν θα γίνει στην εκδήλωση της World Athletics, η οποία θα φιλοξενηθεί στις 29 Νοεμβρίου στο Μονακό.

Στην ίδια εκδήλωση, εκτός από τα βραβεία του Κορυφαίου Αθλητή και της Κορυφαίας Αθλήτριας της χρονιάς, θα απονεμηθούν και οι αντίστοιχοι τίτλοι του «Ανερχόμενου Αθλητή» και της «Ανερχόμενης Αθλήτριας». Για πρώτη φορά φέτος, θα πραγματοποιηθεί και η απονομή του βραβείου «Στιγμή της χρονιάς».

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που ξεχώρισαν

Πέρα από τους τρεις φιναλίστ, η World Athletics ανακοίνωσε και τους υπόλοιπους αθλητές που βρέθηκαν στις υψηλότερες θέσεις της ψηφοφορίας. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Τζος Κερ από τη Μεγάλη Βρετανία και Βόρεια Ιρλανδία, ενώ την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Τζα'Κόμπι Θαρπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την έκτη θέση πήρε ο Κένεθ Μπέντναρεκ, επίσης από τις ΗΠΑ, και την έβδομη θέση ο Κόλεν Κεμπινατσίμπι από την Μποτσουάνα. Στην όγδοη θέση βρέθηκε ο Ρουμές Θαράνγκα Παθιράγκε από τη Σρι Λάνκα, στην ένατη ο Άντι Ντίαζ Ερνάντεθ από την Ιταλία, και τη δεκάτη θέση συμπλήρωσε ο Κρίστιαν Τσεχ από τη Σλοβενία.

Με πληροφορίες από: Athletiko